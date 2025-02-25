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ЦСКА получит бонусы в случае достижения Чаловым определённых показателей

вчера, 17:25

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал журналистам о возможности получения дополнительных выплат в случае достижения нападающим Фёдором Чаловым определённых показателей во время выступления в ПАОКе.

Футболист перешёл в греческий клуб на правах аренды в августе 2024 года. За 33 матча в его составе он забил 5 мячей и сделал столько же результативных передач.

Конечно, следим за Федей Чаловым, на связи с ним регулярно, немного переживали, что не всегда попадал в стартовый состав. Хочется надеяться, что это был адаптационный период, сейчас у него дела пойдут лучше. Бонусы для ЦСКА при определённых личных показателях Чалова за ПАОК? Да, в трансферном контракте есть определённые подобные механизмы, поэтому вдвойне будем переживать. Я не помню точно, 10 или сколько он должен забить, это всё-таки соглашение двустороннее, не могу оглашать без согласия со второй стороной, но механизмы такие есть.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:14
Фёдор будет стараться играть результативно. Удачи ему.
112910415
112910415
вчера в 18:20
едва ли получит ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:41
На эти финансы можно не расчитывать...
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