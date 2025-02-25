ЦСКА получит бонусы в случае достижения Чаловым определённых показателей

Генеральный директор ЦСКА рассказал журналистам о возможности получения дополнительных выплат в случае достижения нападающим определённых показателей во время выступления в ПАОКе.

Футболист перешёл в греческий клуб на правах аренды в августе 2024 года. За 33 матча в его составе он забил 5 мячей и сделал столько же результативных передач.