«Ман Сити» планирует приобрести двух игроков этим летом

«Манчестер Сити» планирует в летнее трансферное окно приобрести игроков на позиции правого защитника и центрального полузащитника.
По предварительной информации, главный тренер команды Пеп Гвардиола собирается сформировать самый многочисленный состав за время своей работы в Англии.
В качестве основного претендента на позицию правого защитника рассматривается Валентино Ливраменто из «Ньюкасла». Также клуб продолжает изучать возможность трансфера Андреа Камбьязо из «Ювентуса».
Баварии
Ювентуса
МЮ
Ливерпуля
Челси
Барселоны
И т.д.
Так что переводя "стрелки" на Реал Вы переводите их и на других грандов Европы
Баварии
Ювентуса
МЮ
Ливерпуля
Челси
Барселоны
И т.д.
Так что переводя "стрелки" на Реал Вы переводите их и на других грандов Европы
Не пойму - кто тут Дедка, а кто Бабка?)))
Не пойму - кто тут Дедка, а кто Бабка?)))
Сколько ему денег надо ?
Может купить 100 200 500
Сколько надо и за сколько угодно денег
Вот тебе безлимит
Чемпионом Англии станешь ?
Сколько ему денег надо ?
Может купить 100 200 500
Сколько надо и за сколько угодно денег
Вот тебе безлимит
Чемпионом Англии станешь ?
И что значит "играли нормально"? В чём критерии "нормальности"?
И что значит "играли нормально"? В чём критерии "нормальности"?