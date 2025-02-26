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«Ман Сити» планирует приобрести двух игроков этим летом

вчера, 13:37

«Манчестер Сити» планирует в летнее трансферное окно приобрести игроков на позиции правого защитника и центрального полузащитника.

По предварительной информации, главный тренер команды Пеп Гвардиола собирается сформировать самый многочисленный состав за время своей работы в Англии.

В качестве основного претендента на позицию правого защитника рассматривается Валентино Ливраменто из «Ньюкасла». Также клуб продолжает изучать возможность трансфера Андреа Камбьязо из «Ювентуса».

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:11
У Реала такие же возможности как и у
Баварии
Ювентуса
МЮ
Ливерпуля
Челси
Барселоны
И т.д.
Так что переводя "стрелки" на Реал Вы переводите их и на других грандов Европы
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:00
А в чем Реал похож на МС? Реал Мадрид не тратит на трансферы столько.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:44
Прям как в сказке про Золотую рыбку!
Не пойму - кто тут Дедка, а кто Бабка?)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 17:35
С Реалом разве не так же?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:34
Гвардиола уже минимум дважды обновил состав МС. Сделает это еще раз. Думаю, у него проблемы из-за развода. К следующему сезону уже оправится. Вообще, первый спад за карьеру случился только через 15 лет тренерства, это достойно уважения.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 17:19
Не вопрос
Сколько ему денег надо ?
Может купить 100 200 500
Сколько надо и за сколько угодно денег
Вот тебе безлимит
Чемпионом Англии станешь ?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:35
Я бы обратил внимание на Фримпонга. Потрясающие два сезона проводит в Байере, еще и воспитанник Манчестер Сити.
sjvrkt5p44y5
sjvrkt5p44y5
вчера в 16:23
Два это очень мало, с учетом того, что полкоманды уйдет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:21
Ливременто, воспитанник Челси не пригодился своим, продали из-за прибыли по ФФП, теперь норм играет. Как крайний защитник хорош, но в атаке бесполезен, не помогает результативными действиями.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 15:03, ред.
Скорее минимум человек 10 нужно приобрести. Уже наверное он наметил цели для шейхов. Скорее всего молодых и голодных, чем опытных мастеров. Ему нужен пластилин для своих идей
shur
shur
вчера в 14:07
...для Ман Сити это длительный процесс-перестройка, но всё лучше чем потухшему на глазах Ман Юнайтеду...!!!
y4u7muy6c8h2
y4u7muy6c8h2
вчера в 13:52
Там половину команды нужно приобретать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:43, ред.
А можно подробнее, в чём ваша претензия к "стрелкам"?
И что значит "играли нормально"? В чём критерии "нормальности"?
Гость
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