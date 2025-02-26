«Ман Сити» планирует приобрести двух игроков этим летом

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вчера, 13:37

«Манчестер Сити» планирует в летнее трансферное окно приобрести игроков на позиции правого защитника и центрального полузащитника.

По предварительной информации, главный тренер команды собирается сформировать самый многочисленный состав за время своей работы в Англии.

В качестве основного претендента на позицию правого защитника рассматривается из «Ньюкасла». Также клуб продолжает изучать возможность трансфера из «Ювентуса».