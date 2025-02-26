Гвардиола потеряет целую команду. «Манчестер Сити» на пороге впечатляющей распродажи

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вчера, 11:31

Уйдет не только де Брюйне.

Заговорили о появлении в Манчестере тренера Хаби Алонсо. Наставнику «Байера» лучше не спешить, а шейхам не выгонять Гвардиолу. До сих пор нет вердикта по делу о мошенничестве. Поскольку менеджеры клуба нарушили правила 130 раз, то коллегия из троих юристов определяет степень вины. Оправдание исключено, осталось выбрать законное наказание. Даже если выкрутятся без -60 очков в таблице, Гвардиоле нужно думать о реформах и перестройке. «Манчестер Сити» могут покинуть великие чемпионы. В том числе организатор чемпионской игры.

Кевин Де Брюйне

Представители «Сан-Диего» давно обхаживают Кевина. Бельгиец стал играть медленнее. Закономерно, что после недавних травм и скромных матчей хочет уйти на покой. На игроков возраста Де Брюйне часто давят жены. Зачем им этот Манчестер, если можно перебраться на берег океана? Кевин в лиге с Месси и Суаресом может стоя стать грозным оружием. «Сан-Диего» впервые в истории играет в МЛС , начали сезон с победы. В составе есть мексиканец Лосано, раньше выступавший за «Наполи». Де Брюйне скоро будет отдавать передачи на Ирвинга.

Эдерсон

Голкипер зря не ушел год назад. Эдерсон хотел в Саудовскую Аравию. Гвардиола переубедил, о чем пожалел. Стоило искать нового вратаря, ставить на свежую мотивацию. Быть может, крутой молодой вратарь даже спас бы «Манчестер Сити», оставил в борьбе за титул в АПЛ . Эдерсон, хотя это великий мастер голевых передач, допускал странные ошибки в еврокубках и чемпионате Англии. Бразильцу точно нет смысла оставаться в «Манчестер Сити». А вот Гвардиоле не стоит доверять скромному резервисту Ортеге. Большому клубу нужен большой голкипер.

Джек Грилиш

Здесь всё понятно. Молодой отец Грилиш не ищет пьянки. Остается без ночных приключений в клубах. Джек остепенился, что не помогло игроку набрать форму. К сожалению, от оригинального атакующего хавбека, который помогал «Астон Вилле», в Манчестере осталась лишь тень. Не знаем, зачем было отдавать за Грилиша такие дикие деньги. Ведь 117.5 млн евро в роли левого вингера англичанин в «Манчестер Сити» точно не отработал. Крайние форварды разочаровали тренера. А приезд Мармуша значит, что с Джеком команде пора попрощаться.

Матео Ковачич

Хорват ищет себе новую команду. Прекрасно понимает, что когда вернется Родри, то могут перейти на связку в центре поля. Испанец сыграет с молодым соотечественником Нико Гонсалесом. Ковачич подумывает вернуться в Мадрид. «Реал» его не вернет, зато есть «Атлетико». Там будет конкуренция, но хорват невероятно опытный мастер. Вот только после ярких отрезков в новых клубах, как было в «Челси», обычно откатывается. В составе Гвардиолы полузащитник допускал ошибки. Хотя задача была неподъемной – заменить в центре Родри.

Илкай Гюндоган

Хотя Лигу чемпионов чаще выигрывают в меру опытные команды, в этом сезоне у «горожан» был перебор ветеранов. В заявке на старте сезона увидели 10 человек старше тридцати лет. Аканджи и Грилиш на пороге этой отметки. Слишком старый состав, чтобы строить планы без прощаний. Возвращение 34-летнего Гюндогана не спасло команду от неприятностей. Илкай может уйти в конце сезона, логичная развязка. «Барселона» ведь выгнала немца, поскольку с ним не дружит тренер Флик. А ещё Лапорта вынужден был сэкономить на зарплате Илкая.

Кайл Уокер

Хотя Уокера из «Манчестер Сити» никто не выгонял, Кайл решил уйти в аренду зимой. Мог пройти дальше в Лиге чемпионов, но «Милан» умудрился вылететь от «Фейеноорда». А ведь тренера голландцев даже не приняли на курсы УЕФА для получения престижной лицензии. Теперь клуб из Роттердама пригласил Ван Перси. Уокер когда-то играл против Робина в молодости. А теперь плюется водой в составе «Милана», пока не примут решение о будущем с Гвардиолой. Одно понятно, в «Манчестер Сити» больше не рассчитывают на Кайла справа.

Бернарду Силва

Португалец сбавил. Плохой сигнал для Бернарду накануне ЧМ -2026. У португальцев подрастают классные полузащитники, вроде Витиньи и Невеша из ПСЖ . В атаке у Силвы тоже много конкурентов, помимо плеймейкера Фернандеша. Впрочем, зная Гвардиолу, который любит игру хулигана Бернарду, ещё могут договориться о работе до конца контракта через год. Но разве новый спортивный директор «горожан» Уго Виана хочет сразу потерять деньги? «Манчестер Сити» выгоднее отпустить Силву летом, Бернарду давно зовут аравийские клубы.

Джон Стоунз

Бывший защитник «Манчестер Сити» Ляпорт играет в лиге с Роналду, а Стоунз попробует остаться в Европе. Но легко поверить, что Гвардиола сообщил всем в списке, чтобы искали новые клубы. С лета хотят работать с другими футболистами. Зимой подписали двух молодых защитников – Хусанова и Рейса. Аканджи и Диаш вроде бы никуда не уходят. Есть четыре человека на две позиции. Так что Стоунз может оказаться в другом клубе АПЛ . Джону хочется остаться на виду, ведь тренер Тухель пока не знает, кто окажется в основной связке сборной Англии.