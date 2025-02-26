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Лукман может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

сегодня, 00:28

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман, недавно столкнувшийся с конфликтом с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, планирует покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно.

По имеющимся данным, футболист недоволен отношением к себе со стороны одноклубников.

«Ливерпуль» проявляет активный интерес к 27-летнему нигерийцу и рассматривает его в качестве одного из основных претендентов на замену Мохамеду Салаху, контракт с которым истекает по окончании сезона. Представители «Ливерпуля» уже вели переговоры с агентами Лукмана.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 11:55
Хорош, но как же жаль что Ливерпуль не взял Нету который смог бы заменить Салаха.
матос
матос
сегодня в 11:04
Это и близко НЕ замена (возможная) Мо Салаху.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:37
Ну раз Гаспер такой упоротый, самодовольный дед, пусть остаётся с носом.
Лукман один из лучших у Аталанты. Он точно не пропадёт, а вот найдут ли бергамаски равноценную замену, вопрос.
3tm3ry2935qu
3tm3ry2935qu
сегодня в 07:00
Адекватной замены не будет в любом случае.
Drotik
Drotik
сегодня в 02:06
Ну какая это замена, они на разных флангах играют.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:38
Салах разве не продлевает контракт? Вроде писали же, что он продлевает
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