Лукман может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

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сегодня, 00:28

Нападающий «Аталанты» , недавно столкнувшийся с конфликтом с главным тренером , планирует покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно.

По имеющимся данным, футболист недоволен отношением к себе со стороны одноклубников.

«Ливерпуль» проявляет активный интерес к 27-летнему нигерийцу и рассматривает его в качестве одного из основных претендентов на замену , контракт с которым истекает по окончании сезона. Представители «Ливерпуля» уже вели переговоры с агентами Лукмана.