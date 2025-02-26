Лукман может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман, недавно столкнувшийся с конфликтом с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, планирует покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно.
По имеющимся данным, футболист недоволен отношением к себе со стороны одноклубников.
«Ливерпуль» проявляет активный интерес к 27-летнему нигерийцу и рассматривает его в качестве одного из основных претендентов на замену Мохамеду Салаху, контракт с которым истекает по окончании сезона. Представители «Ливерпуля» уже вели переговоры с агентами Лукмана.
Лукман один из лучших у Аталанты. Он точно не пропадёт, а вот найдут ли бергамаски равноценную замену, вопрос.
Лукман один из лучших у Аталанты. Он точно не пропадёт, а вот найдут ли бергамаски равноценную замену, вопрос.