Винисиус в шутку обсуждал с игроками «Реала» предложение от саудовцев

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сегодня, 01:09

Вингер «Реала» в шутку обсуждал с товарищами по команде предложение от саудовских клубов.

Однако игрок до сих пор не принял окончательного решения относительно своего будущего и не исключает ни возможности продления контракта с мадридским клубом, ни ухода из него.

Руководство «Реала» полагает, что предложение из Саудовской Аравии может быть привлекательным для Винисиуса.

Тем не менее, сам футболист сохраняет спокойствие и сосредоточен на выступлениях за свою команду.

Сообщается также, что представители саудовского чемпионата не контактировали с игроком или его агентами в течение последних нескольких месяцев, ожидая развития ситуации с переговорами о новом контракте Винисиуса с «Реалом».