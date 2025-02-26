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Винисиус в шутку обсуждал с игроками «Реала» предложение от саудовцев

сегодня, 01:09

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в шутку обсуждал с товарищами по команде предложение от саудовских клубов.

Однако игрок до сих пор не принял окончательного решения относительно своего будущего и не исключает ни возможности продления контракта с мадридским клубом, ни ухода из него.

Руководство «Реала» полагает, что предложение из Саудовской Аравии может быть привлекательным для Винисиуса.

Тем не менее, сам футболист сохраняет спокойствие и сосредоточен на выступлениях за свою команду.

Сообщается также, что представители саудовского чемпионата не контактировали с игроком или его агентами в течение последних нескольких месяцев, ожидая развития ситуации с переговорами о новом контракте Винисиуса с «Реалом».

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:57
...стать мудрее,спокойнее, без этой надменной улыбки, всё что от него требуется на данный момент! Игрок от Бога, огранка психологическая не помешает и всё будет прелестно!!! СА в очередь!
x9y4qmdr8ne3
x9y4qmdr8ne3
сегодня в 08:37
Саудиты кого угодно могут деньгами заманить, сложно от их предложений отказываться.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:26
По-моему, он не в шутку обсуждал, а таким образом хочет выбить себе новый контракт с Реалом.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:10
Значит перейдёт в шутку к саудитам, вот умора будет.
wg7twp5xhq6a
wg7twp5xhq6a
сегодня в 07:22
Нагнетать обстановку не следует, это всегда плохо заканчивается.
gzq7eeqq2n5q
gzq7eeqq2n5q
сегодня в 06:32
Пытается спровоцировать Реал на увеличение зарплаты.
ss9aadgccncs
ss9aadgccncs
сегодня в 06:26
Рано ему еще в Саудовскую Аравию.
112910415
112910415
сегодня в 05:33
быть ему саудовцем, быть !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:03
Не заработали еще саудиты, еще пару месяцев, 300 тысяч не хватает.
4y7wa48dvzsz
4y7wa48dvzsz
сегодня в 03:06
В каждой шутке есть доля правды
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:40
Зачем накалять обстановку? Пусть принимает уже решение. Если собирается уходить, пусть заранее сообщит об этом Реал, чтоб клуб рассматривал возможность перевода Мбаппе на левый фланг и подписания центрального форварда. И Реал Мадрид тоже заработает ооооочень большие деньги. Вроде писали, что саудовцы готовы заплатить за Винисиуса 1 млрд евро. Реал смог бы закрыть свои долги. Но надеюсь, что он останется в Реале и добьётся больших побед с мадридским Реалом!!!
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