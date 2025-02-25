«Реал» договорился с Трентом о переходе летом

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд договорился с мадридским «Реалом» о контракте на четыре года. В руководстве «Реала» считают переход игрока в их команду практически завершенным.
По информации источника, Трент отказался от всех предложений «Ливерпуля» о пролонгации действующего соглашения, которое истекает 30 июня текущего года.
После ухода футболиста основную позицию правого защитника мерсисайдского клуба займет 21-летний Конор Брэдли, который уже был определен клубом в качестве его замены.