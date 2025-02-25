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«Реал» договорился с Трентом о переходе летом

вчера, 21:38

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд договорился с мадридским «Реалом» о контракте на четыре года. В руководстве «Реала» считают переход игрока в их команду практически завершенным.

По информации источника, Трент отказался от всех предложений «Ливерпуля» о пролонгации действующего соглашения, которое истекает 30 июня текущего года.

После ухода футболиста основную позицию правого защитника мерсисайдского клуба займет 21-летний Конор Брэдли, который уже был определен клубом в качестве его замены.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:29
Конечно заслужил,надеюсь Барса с ним еще раз подпишет контракт, пора ее утопить в долгах, а клуб распродать за долги 😆😆😆
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 07:26
С Девесом тоже было все на 100%
112910415
112910415
сегодня в 05:36
нужен Реалу такой человек !
Igo0rek
Igo0rek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:04
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:49
    Лео заслужил такой контракт.
    в отличии от роналду. но что поделать, если арабы так любят игрушек))
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 00:34, ред.
    Ты б лучше это Меське сказал, который высосал все возможные соки из родного клуба))
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 00:33
    Прежде чем что-то ляпнуть, ознакомься с правилами ФИФА/УЕФА, которые позволяют игроку подписывать предварительный договор с другими клубами, когда остаются месяцы до конца контракта.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:50
    Реал как всегда в крысу договаривается, подбивая игроков не продлевать контракты со своими клубами.
    shur
    shur ответ Андрей Иванов (раскрыть)
    вчера в 23:26
    ...по свински, это типа Валеры Карпина ,только перед Ростовым...?!
    Андрей Иванов
    Андрей Иванов ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 22:53
    Мягко сказать по свински поступил - если уже на 100% решил уходить ,то надо было дать возможность клубу продать прошлым летом - но личные подписные бонусы поставил превыше всего.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:40
    Интересно, как приобретение ТАА скажется на Карвахале и Васкесе??? У первого контракт до конца сезона 25/26 и учитывая всю обоюдную любовь Дани и клуба, сидеть просно на банке он скорее вмего не захочет. Что касается Васкеса, то у него истекает контракт летом и получается, что его отпустят?! Или он наконец поиграет на родной позиции правого вингера?! И вообще, трансфер ТАА точно не усилит оборону Реала, но усилит атаку)!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 22:37
    Это не потеря для Ливерпуля в игровом плане! Вот только денег не поднимут!
    Michael James Owen
    Michael James Owen
    вчера в 22:29
    НЕ ВЕРЮ!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:20
    с приходом Трента поздравляю Реал с вечным провальным правым флангом.
    зато большой крен в атаку у Реала, может порадует мадридистов еще))
    и поздравляю Ливерпуль. что больше в команде не будет гнили.
    эту персону воспитал клуб.........
    да, наемников понять можно, но воспитанник и тем более не такой талантливый по типу Майкла Оуэна, Стивена и Робби Фаулера, не имеет права
    катить бочку на клуб.
    да, Трент имеет звездный статус, но не так талантлив.
    хорошо, что после ухода этой персоны Ливерпуль выйдет на рынок.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 22:19
    Он как Тчуамени не вижу в нём усиление
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 22:09
    будет подавать угловые против Барсы))
    69Haya96
    69Haya96
    вчера в 22:01
    Все это объясняет плохую игру Трента в последнее время. Ну он летал в облаках и в обороне Ливерпуля он практически не играл в некоторых матчах, и без страховки Конате или Ван Дейка Ливерпуль пропустил бы много голов. Конечно, дело не в его игровой форме, просто он переживает сложный период с контрактом.

    Для «Реала» он идеальный защитник, тот, кто будет передавать мяч нападающим «Реала» с флангов атаки, собственно, поэтому они и хотят его подписать. Марсело был таким защитником, но он был более техничным. Этот стиль подходит «Реалу», но «Ливерпуль» заинтересован в будущем поколении.

    Что касается Брэдли: парень немного вспыльчивый, но у него есть талант и скорость. С возрастом он, наверное, поумнеет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:00
    Нормальный защитник,Реалу такой нужен.
    shur
    shur
    вчера в 21:59
    ...наверное хорошо, мягковат слегка, Ван Дейк то пожестче будет...!
    Гость
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