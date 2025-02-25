«Реал» договорился с Трентом о переходе летом

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вчера, 21:38

Защитник «Ливерпуля» договорился с мадридским «Реалом» о контракте на четыре года. В руководстве «Реала» считают переход игрока в их команду практически завершенным.

По информации источника, Трент отказался от всех предложений «Ливерпуля» о пролонгации действующего соглашения, которое истекает 30 июня текущего года.

После ухода футболиста основную позицию правого защитника мерсисайдского клуба займет 21-летний , который уже был определен клубом в качестве его замены.