Александр Мостовой считает, что «Астон Вилла» может выиграть Лигу чемпионов

Бывший футболист сборной России поделился мнением о том, кто выигрывает Лигу чемпионов в этом сезоне.

В этом сезоне может быть сенсация! Потому что в 1/16 финала уже вылетели «Манчестер Сити», «Милан» и «Ювентус», а в 1/8 четыре «Реал» сыграет с «Атлетико», а ПСЖ с «Ливерпулем»! То есть еще два потенциальных претендента на победу в турнире могут вылететь до четвертьфинала. Не удивлюсь, если «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов!