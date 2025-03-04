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Александр Мостовой считает, что «Астон Вилла» может выиграть Лигу чемпионов

сегодня, 13:32

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, кто выигрывает Лигу чемпионов в этом сезоне.

В этом сезоне может быть сенсация! Потому что в 1/16 финала уже вылетели «Манчестер Сити», «Милан» и «Ювентус», а в 1/8 четыре «Реал» сыграет с «Атлетико», а ПСЖ с «Ливерпулем»! То есть еще два потенциальных претендента на победу в турнире могут вылететь до четвертьфинала. Не удивлюсь, если «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов!

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Все комментарии
wtehvk68467j
wtehvk68467j
сегодня в 15:41
Унаи Эмери готов преподнести очередной сюрприз!
Qumbo
Qumbo
сегодня в 14:46
У Мостового опять критические дни.
adekvat
adekvat
сегодня в 14:44
Что то кругом сегодня Мостовой, из запоя что ли вышел, опять всякую ересь несет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:23
Допустим Вилла в 1/4 против ПСЖ или Ливерпуля, всякое может быть... но, по-моему Царь пьян!
112910415
112910415
сегодня в 13:52
придётся удивиться Александру !
не выиграет ЛЧ боевая Вилла ...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:44, ред.
Но болеть мы будем за Брюгге. А кто нибудь объяснил Александру что сегодня в 20:45 это не финал ещё?
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 13:41
Всё может быть!
Это футбол!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:41
с ПСЖ Эмери не выиграл, с Виллой тем более. Шанс, кончено, всегда есть, но не в данном случае)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:40
Сашок , а всё - таки в экспертах, быть лучше , чем тренировать какой то там клуб, какого то ФНЛ...)))
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