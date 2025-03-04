Александр Мостовой считает, что «Астон Вилла» может выиграть Лигу чемпионов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, кто выигрывает Лигу чемпионов в этом сезоне.
В этом сезоне может быть сенсация! Потому что в 1/16 финала уже вылетели «Манчестер Сити», «Милан» и «Ювентус», а в 1/8 четыре «Реал» сыграет с «Атлетико», а ПСЖ с «Ливерпулем»! То есть еще два потенциальных претендента на победу в турнире могут вылететь до четвертьфинала. Не удивлюсь, если «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов!
не выиграет ЛЧ боевая Вилла ...
не выиграет ЛЧ боевая Вилла ...
Это футбол!
Это футбол!