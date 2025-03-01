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Черчесов: «„Спартак“ станет чемпионом России в этом сезоне»

сегодня, 08:31

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

Кто станет чемпионом? Прошло бы 2–3 тура, то легче было бы определить. «Спартак» много потратил — амбиции, видимо, зашкаливают. Поэтому «Спартак».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:48
не нужны такие торопливые высказывания !
100лет
100лет
сегодня в 15:37
Если Черчесов сказал, то так и будет😎
drive45
drive45
сегодня в 15:01, ред.
Чемпионом становится сильнейший, но это не значит что в этом сезоне им будет Спартак. Амбиции Черчесова и болел Спартака только амбиции, хотя в некоторых играх команда показыаала не плохую и результатиыную игру. На мой взгляд ,чемпион в этом году с большей долей вероятности может поменятся и шансы на него есть не только у Московских команд.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:39, ред.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 12:09
    А что мог сказать спартаковец?) Время покажет. Спартак осенью набрал хороший ход, но зачастую бывает, что осенние и весенние игры получаются разными. Зениту главное сегодня не проиграть, не пропустить Спартак вперёд. А дальше игры покажут, кто станет чемпионом. Как по мне, так Спартак сейчас самый опасный соперник для нас. Удачи всем.)
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:19
    Как же заели все эти прогнозисты. Почему они не могут закрыть свой рот и комментировать игру по факту, а не гадать по звёздам на небе?
    Ещё ни одной встречи Спартаком не сыграно после продолжительного перерыва, а эти убогие ванги уже выстроились в очередь и кудахчут, кто же будет чемпионом.
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 10:55
    Опять Спартак станет чемпионом?) Все уже устали от чемпионства Спартака)
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 10:24
    У Зенита состав наигранный, игровая концепция отлажена, сделаны точечные усиления. Спартак только ищет свою игру. Победы и красивые игры в основном на эмоциях. Шансы Зенита на успех 95%, Спартака 75%.
    cs8z3sdjsu8p
    cs8z3sdjsu8p
    сегодня в 10:02
    Срок для спартака еще не вышел - 17 лет.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:54
    Очень сомневаюсь. Вероятно чемпион останется прежним
    fqg567gz8jr7
    fqg567gz8jr7
    сегодня в 09:54
    Прогноз высказал как истинный спартаковец
    Гость
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