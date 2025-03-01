Черчесов: «„Спартак“ станет чемпионом России в этом сезоне»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Кто станет чемпионом? Прошло бы 2–3 тура, то легче было бы определить. «Спартак» много потратил — амбиции, видимо, зашкаливают. Поэтому «Спартак».
Ещё ни одной встречи Спартаком не сыграно после продолжительного перерыва, а эти убогие ванги уже выстроились в очередь и кудахчут, кто же будет чемпионом.
Ещё ни одной встречи Спартаком не сыграно после продолжительного перерыва, а эти убогие ванги уже выстроились в очередь и кудахчут, кто же будет чемпионом.