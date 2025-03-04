Александр Мостовой: «Не буду тренировать клуб из ФНЛ, только из РПЛ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что получил тренерскую лицензию категории «А».
Да, всё верно. Пришло сообщение, что нужно будет подъехать в академию и подписать соответствующие бумаги. Думаю, завтра-послезавтра поеду. Если кто-то отважится меня позвать в команду, я с удовольствием пойду. Но по головам я не пойду, подсиживать кого-либо не планирую. Поступит предложение – я с радостью рассмотрю. Буду размышлять только над вариантами из РПЛ. Мне не 30 лет. Я забивал и играл столько, что людям во сне такое не приснится. ФНЛ рассматривать не буду.
"Не надо печалиться
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди"
В общем как-то так с моей колокольни.
"Не надо печалиться
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди"
В общем как-то так с моей колокольни.