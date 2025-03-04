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Александр Мостовой: «Не буду тренировать клуб из ФНЛ, только из РПЛ»

сегодня, 13:11

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что получил тренерскую лицензию категории «А».

Да, всё верно. Пришло сообщение, что нужно будет подъехать в академию и подписать соответствующие бумаги. Думаю, завтра-послезавтра поеду. Если кто-то отважится меня позвать в команду, я с удовольствием пойду. Но по головам я не пойду, подсиживать кого-либо не планирую. Поступит предложение – я с радостью рассмотрю. Буду размышлять только над вариантами из РПЛ. Мне не 30 лет. Я забивал и играл столько, что людям во сне такое не приснится. ФНЛ рассматривать не буду.

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twwc4xxsf2na
twwc4xxsf2na
сегодня в 16:41, ред.
- Я не Карпин Валера, чтобы начинать с Армавира - добавил Царь.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:40
Сань, я всё понимаю: КУЧУ БАБЛА заплатил за эту лицензию PRО.
Хочется сразу потраченные бабки отбить, воспоминания успеха как в России, так и в Испании в качестве игрока душу бередят и т. п. ...
Но, всё таки, может, сначала ПОНЯТЬ на практических занятиях, СМОЖЕШЬ ли справится с этой да-а-алеко неблагодарной работой, поработав, УСПЕШНО поработав в командах 2-й лиги.
Ну, как начинал ОИР, а???
Связей-то у тебя заоблачных нет, чтобы сразу и в ГТ УСПЕШНОЙ команды РПЛ.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:25
"Я забивал и играл столько, что людям во сне такое не приснится..." Да как бы никто и не оспаривает, что Вы были хорошим футболистом. Но как известно из устного народного творчества - "умение чеканить мяч еще не говорит о тренерском таланте." Достаточно примеров, когда из футболистов покруче Вас господин Мостовой тренеры получались не айс. Ибо профессия футболиста и профессия футбольного тренера, это наверное как говорят в Одессе две большие разницы. Желание и амбиции возглавить клуб РПЛ, входящий в, скажем так, большую шестерку понятны. Да вот кто из этих клубов рискнет взять тренера с нулевым опытом работы? А то, что Вам "не 30 лет", ну так никто же не мешал раньше получить эту "заветную бумагу." Ладно уже хоть видимо согласен на любой клуб РПЛ, исходя из прочитанного, как минимум "размышлять будет". Да вот только в этом сезоне в РПЛ могут позвать куда-нибудь исключительно в качестве пожарного, да и то не факт. Потому как вероятность успеха подобного приглашения будет условно как в преферансе, играя левый мизер, надеться на две своих в прикупе, если не меньше. Ну а в следующем, как известно, надежда умирает последней. Желающих потренировать клуб РПЛ выше крыши. На одно Матч ТВ в экспертах когорта сидит. Так что как поется в песне:
"Не надо печалиться
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди"
В общем как-то так с моей колокольни.
qse792etjb33
qse792etjb33
сегодня в 14:33
Теперь похоже очередь выстроиться
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 14:16
Ну ладно - РПЛ. А предложат если из условного Факела - скажешь "Маловато будет! Уровня Спартака подавай мне!"?
lotsman
lotsman
сегодня в 14:06
Не барское дело ФНЛ тренировать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:43
Пи...ть не мешки ворочать!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:33
Цврь, просто Царь 😉😁😆
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:23
Болтун и говорун скромно умолчал, что получил лицензию "А" , а не pro, которая выше по категории. Это во-первых. А , во-вторых, как говорят в определенных кругах " Он наговорил уже на два пожизненных срока", т.е. столько, что связываться с ним никто не будет. Отдыхай, Царь!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:23
А может в Испанию?
7pzjfdm3qhem
7pzjfdm3qhem
сегодня в 13:16
Получил лицензию и сразу на пенсию, чтобы не позориться.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:13, ред.
А чо не из АПЛ? Пора Гвардиолу подвинуть, чо там. Фантазёр)))
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