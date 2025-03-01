Семак раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» высказал мнение о том, что арбитр встречи 19-го тура РПЛ против московского ЦСКА (0:0) Сергей Иванов допустил ряд серьёзных ошибок в судействе.

В обоих случаях с Соболевым был контакт, в первом тянули за руку. Было касание. Бесполезно говорить на тему достаточности и недостаточности, всё на усмотрение судей. Много моментов по судейству было. Даже фол на Педро, он не видел момент, ему подсказывал ассистент. Не знаю, может, это нервозность. Очень много таких моментов было. Может, я не совсем объективен, потому что обращаю внимание на ошибки против нашей команды, но моментов было много, которые вызывали вопросы. Они не повлияли на исход матча. Но это вопрос не в манере судейства, а в том, что [судья] много пропускает и свистит неверные решения.