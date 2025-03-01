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Семак раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

вчера, 19:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, что арбитр встречи 19-го тура РПЛ против московского ЦСКА (0:0) Сергей Иванов допустил ряд серьёзных ошибок в судействе.

В обоих случаях с Соболевым был контакт, в первом тянули за руку. Было касание. Бесполезно говорить на тему достаточности и недостаточности, всё на усмотрение судей. Много моментов по судейству было. Даже фол на Педро, он не видел момент, ему подсказывал ассистент. Не знаю, может, это нервозность. Очень много таких моментов было. Может, я не совсем объективен, потому что обращаю внимание на ошибки против нашей команды, но моментов было много, которые вызывали вопросы. Они не повлияли на исход матча. Но это вопрос не в манере судейства, а в том, что [судья] много пропускает и свистит неверные решения.

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Все комментарии
LendLord3
LendLord3
вчера в 23:47
скотское судейство!
не люблю соболя и не понимаю 3 купили....но как минимум 2 пенальти были 100%
но если вспомнить откуда судейка , то всё понятно....
первая игра и сразу ..........................................
adekvat
adekvat
вчера в 22:30
Играть надо, а не на судей все сваливать.
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:20
Не будет команды мечты с таким кол-вом гастарбайтеров! Да и с Серегой во главе!
Viollator
Viollator
вчера в 22:09
На дельфине было три чисты пенке !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:13
Семак слишком много слушает клубное телевидение Реала))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:51
Есть повод на кого свалить плохую игру Зенита. Не смогли забить с игры, надежда на нырки Дельфина ( не прокатило !!! ) Судья виноват ))))).
Drotik
Drotik
вчера в 20:46
Бан с...! И это я не про арбитра.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:19
Конец Сергея, закончился
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:16
Конечно, критиковать судей легче всего... Особенно тогда, когда не получается игрой добиться преимущества над менее состоятельным соперником. Деньги в футболе не всегда решают всё, а Семак, как тренер, ничуть не сильнее большинства наставников РПЛ. Да, деньги у Питера есть, игроки хорошие есть,, а вот команды-мечты нет...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:13
Похоже СерОжа понял что можно лишиться чемпионства в юбилейный год!Вот и нервничает!
Вещий
Вещий
вчера в 20:06
Плохому танцору... кое что мешает.... Зенит не играл как должен был играть.
Futurista
Futurista
вчера в 20:04, ред.
Семак: Соболев, контакт!
Соболев: Есть контакт!...
drug01
drug01
вчера в 19:59
Если сам не играешь то почему судьи виноваты?
magnum3000
magnum3000
вчера в 19:56
Нефиг Богданыч сваливать на судью. Косяки были в обе стороны. Надо просто было забивать, а не сопли жевать.
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