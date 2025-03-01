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Биджиев: «Мы рассчитывали на победу в матче с „Локомотивом“»

сегодня, 08:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился мнением о результате матча РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Мы рассчитывали на победу тут, честно говоря. Я вообще не думаю, что здесь нужно говорить, что награда — одно очко. Мы расстроены результатом. Да, соперник сильный был. Да, он создавал моменты. Но и мы создавали моменты. Я считаю, мы где‑то недоработали последние минуты, чуть не хватило, а так — должны были доводить матч до победы.

Матч был тяжелый, учитывая погодные условия. Пришлось обороняться во втором тайме, но в целом мы физически выглядели нормально. Не со всеми желтыми карточками мы согласны, были такие же нарушения со стороны соперника. То, что мы играем в силовой манере, ни для кого не секрет. Мы от этого отходить не собираемся.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 10:08
Немного не дожали на победу. Ну и ничья с Локомотивом хороший результат.
Eddja
Eddja
сегодня в 10:04
Ничья для Динамо с Локомотивом уже отличный результат.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:33
На счёт победы это правильно. Всегда надо надеяться
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:26
Все кто выходит играть против своих соперников, расчитывают на победу.
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