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Маскерано объяснил, почему Месси не сыграл с «Хьюстон Динамо»

вчера, 23:38
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами-:-Логотип футбольный клуб Кавалиер (Кингстон)КавалиерЗавтра в 04:00 Не начался

Главный тренер клуба «Интер Майами» Хавьер Маскерано перед игрой с «Кавалиером» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ рассказал, почему нападающий Лионель Месси не сыграл в матче МЛС с «Хьюстон Динамо» (4:1).

Никаких повреждений у Лео не было. Очевидно, из-за такого числа матчей он устал. У него было переутомление, и мы решили дать ему отдохнуть.

У нас уже есть травмированные, и мы не хотим рисковать таким важным игроком, поскольку если мы не позволим ему отдохнуть, то он получит травму, а мы не хотим остаться без него на месяц.

Шансы [на выход Месси в следующей игре] такие же, как у остальных. Посмотрим.

Лео тренируется. Он и вчера занимался, и сегодня. С ним все в порядке, но мы посмотрим, как лучше поступить.

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