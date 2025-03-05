Захарян не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Геннадий Голубин, агент полузащитника клуба «Реал Сосьедад» , сообщил, что футболист не сыграет в ближайшем матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Ранее хавбека заменили в перерыве поединка Ла Лиги с «Леганесом» (3:0), у игрока травма прямой мышцы бедра.

Пока никакой информации, когда Арсен вернется на поле, нет. С «Манчестер Юнайтед» он точно завтра играть не будет. Он потихоньку тренируется, но когда вернется на поле – неизвестно.

Был интенсивный первый тайм против «Леганеса» от Арсена, было много дальних ударов в его исполнении. Было много работы, и когда ты бьешь по воротам, то работает верхняя поверхность бедра. Арсен немного перегрузил бедро, был микронадрыв.