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Захарян не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 20:58
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 20:45 Не начался

Геннадий Голубин, агент полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что футболист не сыграет в ближайшем матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Ранее хавбека заменили в перерыве поединка Ла Лиги с «Леганесом» (3:0), у игрока травма прямой мышцы бедра.

Пока никакой информации, когда Арсен вернется на поле, нет. С «Манчестер Юнайтед» он точно завтра играть не будет. Он потихоньку тренируется, но когда вернется на поле – неизвестно.

Был интенсивный первый тайм против «Леганеса» от Арсена, было много дальних ударов в его исполнении. Было много работы, и когда ты бьешь по воротам, то работает верхняя поверхность бедра. Арсен немного перегрузил бедро, был микронадрыв.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:15
Без сарказма - просто в голову сразу никто не приходит - как много было таких футболистов, которые по приезду в другой чемп ломались, постоянно с микротравмами и надрывами были, но потом акклиматизировались и заиграли?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:08
По Захару аренда плачет...
Гость
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