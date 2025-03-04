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Опубликован расширенный состав молодёжной сборной России

сегодня, 18:24

Назван расширенный состав молодёжной сборной России. Команда проведёт два контрольных матча со сверстниками из Колумбии 22 и 23 марта.

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив» Москва), Александр Дёгтев («Сочи»), Богдан Москвичёв («Оренбург»), Михаил Цулая («Арсенал» Тула).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА Москва), Станислав Бессмертный («Урал» Екатеринбург), Никита Бозов («Балтика» Калининград), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Юрий Коледин («Спартак» Москва), Ярослав Крашевский, Максим Шнапцев (оба – «Пари Нижний Новгород»), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Михаил Рядно («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники: Игорь Дмитриев («Крылья Советов» Самара), Данила Годяев, Вадим Раков, Никита Салтыков (все – «Локомотив» Москва), Кирилл Глебов, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА Москва), Даниил Зорин («Ахмат» Грозный), Егор Смелов, Денис Боков (оба – «Динамо» Москва), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Дмитрий Кучугура, Илья Ишков (оба – «Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Руслан Чобанов («Велес» Москва), Михаил Щетинин («Факел» Воронеж).

Нападающие: Александр Кокшаров («Пари НН» Нижний Новгород), Павел Мелёшин («Сочи»), Кирилл Никишин («Балтика» Калининград), Даниил МоторинКАМАЗ» Набережные Челны), Александр Чупаёв («Торпедо»).

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:55, ред.
Лично мне большинство этих фамилий ни о чём не говорит, я просто не знаю значительную часть перечисленных людей. В молодёжной сборной такой же проходной двор, что и у главной команды, только у младших братьев он хоть как-то оправдан.
Гость
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