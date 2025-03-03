В сборной России объяснили выбор вратарей на мартовский сбор

Тренер вратарей сборной России рассказал, по каким причинам проводился выбор голкиперов в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

В списке оказались («Рубин», Казань), («Динамо», Москва), («Спартак», Москва), («Зенит», Санкт-Петербург) и («Краснодар»).

В связи с тем, что в этом году прошёл только один тур РПЛ , список составлялся исходя из того, кто лучше зарекомендовал себя в первой половине сезона, а также зимних сборов клубов. За это время я посмотрел и пообщался со всеми, кроме Стаса Агкацева. С учётом соперника, с которым мы играем на ближайшем сборе, было принято решение пригласить на сбор вратарей, выступающих в России.

Перед началом сбора состоятся еще два тура РПЛ и матчи Кубка России, поэтому возможны изменения. По итогам этих игр будет принято решение, три или четыре вратаря оставлять на сбор. В заявку на матч как обычно включаются три вратаря.

Как будет строиться работа с вратарями на мартовском УТС? Все будет как обычно. Сначала мы просмотрим видеоматериалы с участием вратарей, которых мы вызвали в сборную. Потом – возможно видеоматериалы с участием каких-то других голкиперов, которые помогут нашим игрокам правильно настроиться на подготовку к матчу. И напомним о философии игры команды Валерия Георгиевича Карпина. Вратари должны, помимо этого, получить необходимую нагрузку, чтобы вернуться в клуб в хорошем состоянии.