В сборной России объяснили выбор вратарей на мартовский сбор

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, по каким причинам проводился выбор голкиперов в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.
В списке оказались Евгений Ставер («Рубин», Казань), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург) и Станислав Агкацев («Краснодар»).
В связи с тем, что в этом году прошёл только один тур РПЛ, список составлялся исходя из того, кто лучше зарекомендовал себя в первой половине сезона, а также зимних сборов клубов. За это время я посмотрел и пообщался со всеми, кроме Стаса Агкацева. С учётом соперника, с которым мы играем на ближайшем сборе, было принято решение пригласить на сбор вратарей, выступающих в России.
Перед началом сбора состоятся еще два тура РПЛ и матчи Кубка России, поэтому возможны изменения. По итогам этих игр будет принято решение, три или четыре вратаря оставлять на сбор. В заявку на матч как обычно включаются три вратаря.
Как будет строиться работа с вратарями на мартовском УТС? Все будет как обычно. Сначала мы просмотрим видеоматериалы с участием вратарей, которых мы вызвали в сборную. Потом – возможно видеоматериалы с участием каких-то других голкиперов, которые помогут нашим игрокам правильно настроиться на подготовку к матчу. И напомним о философии игры команды Валерия Георгиевича Карпина. Вратари должны, помимо этого, получить необходимую нагрузку, чтобы вернуться в клуб в хорошем состоянии.