«Атланта Юнайтед» не будет препятствовать поездке Миранчука в сборную

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сегодня, 19:33

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер рассказал источнику о том, что клуб не станет препятствовать поездке полузащитника команды в расположение сборной России.

3 марта был объявлен расширенный состав национальной команды на ближайший сбор. В числе 42 футболистов оказался Миранчук.