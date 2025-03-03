«Атланта Юнайтед» не будет препятствовать поездке Миранчука в сборную

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер рассказал источнику о том, что клуб не станет препятствовать поездке полузащитника команды Алексея Миранчука в расположение сборной России.
3 марта был объявлен расширенный состав национальной команды на ближайший сбор. В числе 42 футболистов оказался Миранчук.
Мы не блокируем международные вызовы на матчи национальных команд. Если Алексей будет вызван в команду и захочет поехать, мы не будем блокировать это.
В нашей команде есть несколько игроков, которые, скорее всего, пропустят матч 22 марта из-за международных игр за свои сборные, и Алексей в теории может быть среди них.