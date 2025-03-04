Экс-игрок «Спартака» Гулиев может сыграть за сборную Азербайджана

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Мамедли дал комментарий относительно возможного выступления полузащитника «Сабаха» за местную сборную.

Аяз Гулиев действительно получил спортивное гражданство Азербайджана, есть ли желание у национальной команды вызвать его на ближайшие матчи? Да, Аяз Гулиев получил гражданство Азербайджана и для его выступления за национальную команду не осталось никаких препятствий.

Сборной Азербайджана предстоит провести два товарищеских матча — 22 марта состоится игра с Гаити, а 25 марта с Беларусью. Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш следит за всеми футболистами, выступающими в чемпионате Азербайджана и за рубежом. Он в курсе ситуации Аяза Гулиева. Перед играми с Гаити и Беларусью Сантуш объявит состав, и мы узнаем, кто будет приглашен в команду на эти матчи.