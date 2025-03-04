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Экс-игрок «Спартака» Гулиев может сыграть за сборную Азербайджана

сегодня, 17:51

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Мамедли дал комментарий относительно возможного выступления полузащитника «Сабаха» Аяза Гулиева за местную сборную.

Аяз Гулиев действительно получил спортивное гражданство Азербайджана, есть ли желание у национальной команды вызвать его на ближайшие матчи? Да, Аяз Гулиев получил гражданство Азербайджана и для его выступления за национальную команду не осталось никаких препятствий.

Сборной Азербайджана предстоит провести два товарищеских матча — 22 марта состоится игра с Гаити, а 25 марта с Беларусью. Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш следит за всеми футболистами, выступающими в чемпионате Азербайджана и за рубежом. Он в курсе ситуации Аяза Гулиева. Перед играми с Гаити и Беларусью Сантуш объявит состав, и мы узнаем, кто будет приглашен в команду на эти матчи.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:41
А я его хорошо помню.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:37
Какого парня воспитали... Гордимся и верим...
STVA 1
STVA 1 ответ cgjuu9jge89k (раскрыть)
сегодня в 19:00, ред.
Извините конечно, но у нас только КБ портят деньгами игроков?
cgjuu9jge89k
cgjuu9jge89k
сегодня в 18:51
Спартак испортил Гулиева деньгами, никчемный игрок.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:33
Нужно двигаться вперёд... футбольный век короток...
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