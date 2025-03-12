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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Кавасаки» и вылетел из азиатской ЛЧ

сегодня, 15:06

«Кавасаки Фронтэйл» одержал победу над «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК (4:0).

На 24-й минуте счёт открыл Асахи Сасаки. На 65-й Эрисон удвоил преимущество японской команды. Татсуя Ито на 68-й отметился третьим голом, а ещё один мяч забил Марчиньо на 90+1-й.

По сумме двух игр «Кавасаки Фронтэйл» выиграл 4:1 и вышел в следующий раунд.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:51
На китайцев всегда найдутся японцы....
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 15:27
Очень неожиданный результат. Матч не смотрел, но уведомления о счете сыпались знатно. На 35 минуте был забит второй гол (отменен VAR) и я уже тогда понял, что Шанхай Шэньхуа не пройдет в следующий этап (первый матч 1:0).

По статистике игра равная, ничейная. Сейчас смотрю статистику xG: 1,31 против 1,03. Это как надо провалить игру, чтобы противник за весь матч наиграл всего на 1 потенциальный гол, а влетело 4? И почему сами наиграли на гол, но не забили в итоге?

Зная Слуцкого, он сделает выводы. Одно дело - гонять слабаков в чемпионате Китая, а другое дело - столкнуться с равным соперником. По игре с первыми явно выводы можно не делать, все равно выиграешь. А со вторыми нужно отсматривать каждую минуту матча по 50 раз
протон
протон ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 15:26
Как квнщик мотоциклу умудрился проиграть?
протон
протон
сегодня в 15:26
Ликует Александр Мостовой,
Узнали от Москвы до Пакистана,
Что гений Слуцкого не гений никакой,
Увидел мир бездарность шарлатана.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:25
Жаль конечно. Но это футбол. Успехов в дальнейшем
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:15
Что ж ты фраер сдал назад...
Вещий
Вещий
сегодня в 15:09
Не донастроил свою команду Лёня.... жаль что проиграли на такой стадии.
Drotik
Drotik
сегодня в 15:07
Вто такой вот сасаки.
Гость
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