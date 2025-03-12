«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Кавасаки» и вылетел из азиатской ЛЧ

«Кавасаки Фронтэйл» одержал победу над «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК (4:0).
На 24-й минуте счёт открыл Асахи Сасаки. На 65-й Эрисон удвоил преимущество японской команды. Татсуя Ито на 68-й отметился третьим голом, а ещё один мяч забил Марчиньо на 90+1-й.
По сумме двух игр «Кавасаки Фронтэйл» выиграл 4:1 и вышел в следующий раунд.
По статистике игра равная, ничейная. Сейчас смотрю статистику xG: 1,31 против 1,03. Это как надо провалить игру, чтобы противник за весь матч наиграл всего на 1 потенциальный гол, а влетело 4? И почему сами наиграли на гол, но не забили в итоге?
Зная Слуцкого, он сделает выводы. Одно дело - гонять слабаков в чемпионате Китая, а другое дело - столкнуться с равным соперником. По игре с первыми явно выводы можно не делать, все равно выиграешь. А со вторыми нужно отсматривать каждую минуту матча по 50 раз
По статистике игра равная, ничейная. Сейчас смотрю статистику xG: 1,31 против 1,03. Это как надо провалить игру, чтобы противник за весь матч наиграл всего на 1 потенциальный гол, а влетело 4? И почему сами наиграли на гол, но не забили в итоге?
Зная Слуцкого, он сделает выводы. Одно дело - гонять слабаков в чемпионате Китая, а другое дело - столкнуться с равным соперником. По игре с первыми явно выводы можно не делать, все равно выиграешь. А со вторыми нужно отсматривать каждую минуту матча по 50 раз