«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Кавасаки» и вылетел из азиатской ЛЧ

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сегодня, 15:06

«Кавасаки Фронтэйл» одержал победу над «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК (4:0).

На 24-й минуте счёт открыл Асахи Сасаки. На 65-й Эрисон удвоил преимущество японской команды. Татсуя Ито на 68-й отметился третьим голом, а ещё один мяч забил Марчиньо на 90+1-й.

По сумме двух игр «Кавасаки Фронтэйл» выиграл 4:1 и вышел в следующий раунд.