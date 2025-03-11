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«Ахмат» обыграл «Краснодар» и вышел в следующий раунд Кубка России

вчера, 22:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Краснодар» уступил «Ахмату» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:2).

На 56-й минуте первый гол в игре забил нападающий «быков» Джон Кордоба. На 66-й минуте вингер грозненцев Бернард Бериша сравнял счёт, а на 72-й оформил дубль, реализовав пенальти.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:52, ред.
Произошло то что начинает происходить во втором туре чемпионата. Все понимают уже
viv
viv
вчера в 23:29
Теперь Быки могут спокойно сконцентрироваться на чемпионате.
Limonov
Limonov
вчера в 23:17
Слили матч
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:44
Вратарь Ульянов и Оласегун так дружески обнимались и беседовали и во время игры и после, что я подумал. Откуда эта дружба? Ульянов приехал из Казахстана (наверное Адиев сосватал, когда там работал). А Оласегун ? Ты как краснодарский знаешь откуда Оласегун : Вроде у него какое то интересное прошлое, из любителей вообще пришел, я читал. Расскажи, если знаешь. Очень хороший вратарь!
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:43
Да короче, всех уволить- Мусаева, Гварда и далее по списку. Кордоба не лидер? А кто лидер? Эдика нет, игру вести некому и что делать- всех уволить?!
Брулин
Брулин
вчера в 22:40
Всей душой желаю Сергею Галицкому и "Краснодару" стать чемпионами, но в Мусаева не верю.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:20
Краснодар сам виноват. Всё по делу.
протон
протон
вчера в 22:16
В обороне Краснодара беда, в полузащите пустая беготня, Кордоба после подписания контракта потерял мотивацию... Нет уверенности , что в следующем матче Краснодар не проиграет Ростову.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:16, ред.
Матч имени Кордобы. Он сегодня всё успевал - и гол с игры забил, и пенальти не реализовал, и пенальти сопернику организовал, и судье замечания делал.... Перехвалили парня. Я считаю, что виноват в этом Мусаев. Именно тренер обязан замечать негативные моменты у игроков. Вместо этого Мурад позволил Кордобе считать себя лидером Краснодара. Спрашивается, почему игроку позволили пробить с точки, не смотря на плохую статистику?
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:13
Если бы играли между собой хоть и в Кубке России команды, занимающие где-то места рядышком в турнирной таблице, то я бы, конечно, назвал сегодня матч "катастрофой одного человека".
Сами понимаете, что это Кордоба.
НО, поскольку играли практически основными составами команда, занимающая место 1-2 и претендующая на чемпионство и команда "подвала" турнирной таблицы, причём, играли ДОМА одного из лидеров, то я ТАКУЮ "игру" Краснодара" иначе как БЕЗЗУБОЙ и ПОЗОРНОЙ не назову...(((
Естественно, ожидал, как и большинство болел разных команд, что Краснодар или легко пройдёт Ахмат или его дома "продавит", если игра не пойдёт.
Но БЕЗЗУБАЯ атака, изобилующая совершенно ненужными передачами около штрафной или В штрафной Ахмата просто "убили" всех болельщиков быков.
Хотя чему я, собственно, удивляюсь?
У Краснодара практически всегда сейчас ТАКАЯ "игра".
Но сегодня им не прокатило.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:11
Ну "красавцы" че. По Кордобе как-то давал определение, то спаситель, то губитель. Сегодня выступил во второй ипостаси, несмотря на забитый гол. Я даже не знаю, Мусаеву условно на предматчевой установке сказать что-ли Кордобе, что в случае если заработаем пенальти, опять же условно иди в свою штрафную к Агкацеву анекдоты рассказывай, только не берись бить с точки. Просто бездарно пробил. Ну а "Ахмат" молодцы. Вратарь блеснул, и Бериша, выйдя на замену зарешал, заодно показал Кордобе как пенальти бить. Короче говоря болельщиков "Ахмата" с победой, надеялся, что "Краснодар" за КР побьется, в расстроенных чувствах на боковую. Как-то так на мой взгляд.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 22:11
Кордоба жук, сам пенку не забил, а Ахмату подарил.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:10
Бериша конечно оказался в нужном месте в нужное время в свой первый мяч, но сама судьба сегодня была на стороне Ахмата. Сначала Кордоба пенальти не забил, потом Кордоба подарил пенальти Ахмату и Берише. Ну и лично для меня, лучшим игроком матча я бы назвал молодого вратаря Ахмата - Вадима Ульянова. Какие он мячи вытаскивал, как же он сегодня не хотел пропускать. Если бы не он, счет мог бы стать крупным еще в первом тайме. Вадим Ульянов - просто машина сегодня. 11 сейвов из 12 ударов в створ, а иногда спасал и от того, что не летело в створ, хорошо играл на выходах, вытащил пенальти. Если Ташуев его не будет использовать после такого матча чаще, я буду его считать последним дураком
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:07
Молодцы!!!! С победой!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:07, ред.
Ну вот кто точно решил всё отдать чемпионской гонке так это Краснодар
Capral
Capral
вчера в 22:07
Отсутствие Сперцяна конечно сказывается, но проблем у Краснодара и без него полно. С другой стороны, теперь будет больше времени уделить чемпионату, хотя и там, тоже, шансы не велики. Жаль команду, как весна- так и проблемы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:05
Если бы Бериша не пропустил бы полгода из-за травмы, Ахмат с такой игрой был бы в середине таблицы.
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