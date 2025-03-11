«Ахмат» обыграл «Краснодар» и вышел в следующий раунд Кубка России

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вчера, 22:02

«Краснодар» уступил «Ахмату» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:2).

На 56-й минуте первый гол в игре забил нападающий «быков» Джон Кордоба. На 66-й минуте вингер грозненцев Бернард Бериша сравнял счёт, а на 72-й оформил дубль, реализовав пенальти.