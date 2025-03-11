«Ахмат» обыграл «Краснодар» и вышел в следующий раунд Кубка России

«Краснодар» уступил «Ахмату» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:2).
На 56-й минуте первый гол в игре забил нападающий «быков» Джон Кордоба. На 66-й минуте вингер грозненцев Бернард Бериша сравнял счёт, а на 72-й оформил дубль, реализовав пенальти.
Сами понимаете, что это Кордоба.
НО, поскольку играли практически основными составами команда, занимающая место 1-2 и претендующая на чемпионство и команда "подвала" турнирной таблицы, причём, играли ДОМА одного из лидеров, то я ТАКУЮ "игру" Краснодара" иначе как БЕЗЗУБОЙ и ПОЗОРНОЙ не назову...(((
Естественно, ожидал, как и большинство болел разных команд, что Краснодар или легко пройдёт Ахмат или его дома "продавит", если игра не пойдёт.
Но БЕЗЗУБАЯ атака, изобилующая совершенно ненужными передачами около штрафной или В штрафной Ахмата просто "убили" всех болельщиков быков.
Хотя чему я, собственно, удивляюсь?
У Краснодара практически всегда сейчас ТАКАЯ "игра".
Но сегодня им не прокатило.
Сами понимаете, что это Кордоба.
НО, поскольку играли практически основными составами команда, занимающая место 1-2 и претендующая на чемпионство и команда "подвала" турнирной таблицы, причём, играли ДОМА одного из лидеров, то я ТАКУЮ "игру" Краснодара" иначе как БЕЗЗУБОЙ и ПОЗОРНОЙ не назову...(((
Естественно, ожидал, как и большинство болел разных команд, что Краснодар или легко пройдёт Ахмат или его дома "продавит", если игра не пойдёт.
Но БЕЗЗУБАЯ атака, изобилующая совершенно ненужными передачами около штрафной или В штрафной Ахмата просто "убили" всех болельщиков быков.
Хотя чему я, собственно, удивляюсь?
У Краснодара практически всегда сейчас ТАКАЯ "игра".
Но сегодня им не прокатило.