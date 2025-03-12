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«Интер» одержал победу над «Фейеноордом» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:56
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

«Интер» обыграл «Фейеноорд» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, по сумме двух встреч 4:1)

На восьмой минуте форвард хозяев Маркус Тюрам открыл счёт в матче. На 42-й минуте Якуб Модер реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счёт во встрече. На 51-й минуте удачно пробил пенальти Хакан Чалханоглу и вывел «Интер» вперёд.

На следующем этапе турнира миланский клуб сразится с «Баварией».

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 14:47
Какой Баварии?
Timeless
Timeless ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 11:38
Терзают сомнения на сей счет да и надо ли ??? Мы в трех турнирах играем и видно же что чисто физически уже почти не вывозим . Сима юзает одних и тех же да и ветераны заметно после 60 минут уже не бегают. Лучше сосредоточиться на Серии А . У нас в этом розыгрыше ЛЧ считаю уже неплохой результат ---- мы в 8ке сильнейших клубов в европе с нашим составом.
Timeless
Timeless
сегодня в 11:34
С победой Интернационале и интеристы!
матос
матос
сегодня в 09:47
Мдааа когда такое было епрст , кэп с Бареллой на лавке сидят а пара юнцов выходит играть дык еще и в ЛЧ))))
С победой Интер и всех болельщиков. Дальше ад в ЛЧ - Баварка , готовимся к бергамаскам тоже не подарок. Удачи и успешных матчей Интеру.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 08:03
Интер уничтожит эту Баварию!
by7w3d85weg7
by7w3d85weg7
сегодня в 07:50
Интер сыграл на результат, победа заслуженная на классе
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:24
Против такой Баварии у Интера не много шансов...
92ey35bex5u3
92ey35bex5u3
сегодня в 05:30
Вполне достойно голландцы пободались
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:21
Трудовая нелёгкая победа со скрипом....
drug01
drug01
сегодня в 03:46
Интер добиться победы смог а. Дальше что будет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:02
Фейеноорд и так далеко зашёл)) Интеру удачи в Серии А и ЛЧ
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 01:50
Думаю с этой Баварией Интер вполне может рассчитывать на проход в полуфинал.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:58
Всех Интеристов с выходом в 1/4 финала Лиги Чемпионов!
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