«Интер» одержал победу над «Фейеноордом» в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 00:56

«Интер» обыграл «Фейеноорд» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, по сумме двух встреч 4:1)

На восьмой минуте форвард хозяев Маркус Тюрам открыл счёт в матче. На 42-й минуте Якуб Модер реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счёт во встрече. На 51-й минуте удачно пробил пенальти Хакан Чалханоглу и вывел «Интер» вперёд.

На следующем этапе турнира миланский клуб сразится с «Баварией».