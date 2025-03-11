«Барселона» одолела «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» переиграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1, по сумме встреч 4:1).
Рафинья вывел хозяев поля вперед на 11-й минуте, Николас Отаменди на 13-й сравнял счет. На 27-й Ламин Ямаль вернул каталонцам преимущество, на 42-й Рафинья оформил дубль.
На следующем этапе турнира «блаугранас» сразятся с победителем противостояния «Боруссии» Дортмунд и «Лилля».
Ждем ее в финале!!
Ждем ее в финале!!
Отлично отыграли Рафинья и Ямаль в нападении, Лева медлит, жаль, что ему замены нет из Ла Масии.
Защита далеко не идеальная, как и нападение, но очень важно в игре забить на гол больше, чем соперник.
Ждём следующего соперника и пожелаем удачи сине-гранатовым!
Отлично отыграли Рафинья и Ямаль в нападении, Лева медлит, жаль, что ему замены нет из Ла Масии.
Защита далеко не идеальная, как и нападение, но очень важно в игре забить на гол больше, чем соперник.
Ждём следующего соперника и пожелаем удачи сине-гранатовым!
Как говорится,на халяву и уксус сладкий.
Как говорится,на халяву и уксус сладкий.
Солидно, канеш. Бенфика даже не трепыхалась...
Солидно, канеш. Бенфика даже не трепыхалась...
Это не 4-0 и даже не 5-2.
Это не 4-0 и даже не 5-2.