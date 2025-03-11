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«Барселона» одолела «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 22:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Барселона» переиграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1, по сумме встреч 4:1).

Рафинья вывел хозяев поля вперед на 11-й минуте, Николас Отаменди на 13-й сравнял счет. На 27-й Ламин Ямаль вернул каталонцам преимущество, на 42-й Рафинья оформил дубль.

На следующем этапе турнира «блаугранас» сразятся с победителем противостояния «Боруссии» Дортмунд и «Лилля».

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
сегодня в 23:56, ред.
Барса Топ
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 23:52
Как и ожидалось
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 23:51
Это по-моему Самый легкий путь в истории ЛЧ у Барсы)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:26
В первом тайме Барселона все решила. Как то по то для неё все получилось
ABir
ABir
сегодня в 23:26
Барса победила по праву сильнейшего
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 23:11
Пас Ямаля хорош!.. 👏
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 23:07
Понятно.)))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 23:07
Ну Боруссия, Лилль при всём уважении это не соперники. Барса только сама себе может проиграть. Поэтому уже считай в полуфинале.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:04
А чего жаль, с какой стати?
drug01
drug01
сегодня в 23:02
Теперь

Ждем ее в финале!!
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:00
Там же сарказм)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:59, ред.
А Боруссию будет жаль, Вить ?
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 22:59
В победе Барселоны сомнений вообще не было.
Отлично отыграли Рафинья и Ямаль в нападении, Лева медлит, жаль, что ему замены нет из Ла Масии.
Защита далеко не идеальная, как и нападение, но очень важно в игре забить на гол больше, чем соперник.

Ждём следующего соперника и пожелаем удачи сине-гранатовым!
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 22:58
А мне не жаль. Команда ниже среднего- ни отдать, ни принять. В первой игре, играя в большинстве полтора тайма, толком, так и не смогли ничего сделать, кроме корявых и бездарных ударов. Команда без обороны и без центра поля. Поэтому ожидаемый исход.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 22:57
Это был мастер класс от Барсы.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 22:53
С такой халявной сеткой грех не попасть в финал,из серьезных соперников либо Интер или Бавария в полуфинале.
Как говорится,на халяву и уксус сладкий.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:47, ред.
Жаль Бенфику, ждал её в финале, но скромная Барселона полностью переиграла фаворита. Сенсация!
Брулин
Брулин
сегодня в 22:46
Барса с такой игрой может и в финал попасть спокойно. Если защита и Лёва не подведут.Рафинья и Ямаль конечно звери ..)))
bonek
bonek ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 22:45
Ещё рано говорить...Барселона эта непредсказуемая команда)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:44, ред.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 22:44
    Жаль, что не довели счёт до разгрома. Однако Бенфика крепкая команда. И проиграли достойно. 5-4..0-1..3-1...
    Это не 4-0 и даже не 5-2.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 22:43
    Можно сказать Барселона одной ногой в 1/2 финала лиги чемпионов!
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