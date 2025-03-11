«Барселона» одолела «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 22:40

«Барселона» переиграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1, по сумме встреч 4:1).

Рафинья вывел хозяев поля вперед на 11-й минуте, Николас Отаменди на 13-й сравнял счет. На 27-й Ламин Ямаль вернул каталонцам преимущество, на 42-й Рафинья оформил дубль.

На следующем этапе турнира «блаугранас» сразятся с победителем противостояния «Боруссии» Дортмунд и «Лилля».