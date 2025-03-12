«Бавария» переиграла «Байер» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 00:53

«Байер» проиграл «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2, по сумме двух встреч 0:5).

Счёт в матче был открыт на 52-й минуте, отличился нападающий «Баварии» Харри Кейн. На 71-й минуте Альфонсо Дэвис удвоил преимущество гостей.

На следующем этапе турнира мюнхенцы сразятся с миланским «Интером».