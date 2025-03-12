«Бавария» переиграла «Байер» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Байер» проиграл «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2, по сумме двух встреч 0:5).
Счёт в матче был открыт на 52-й минуте, отличился нападающий «Баварии» Харри Кейн. На 71-й минуте Альфонсо Дэвис удвоил преимущество гостей.
На следующем этапе турнира мюнхенцы сразятся с миланским «Интером».
Если по игре, то обреченность Байера сквозила с первых минут, а все его жалкие потуги только усиливали безнадегу первой игры. Бавария сразу прибрала к рукам центр поля, что было естественно, ведь в рядах Байера не было главного дирижера Вирца. Надо отдать должное Кейну, он активно поучавствовал в обоих мячах Баварии. Хотя в забитом мяче- виноват вратарь хозяев, который щелкал е......м и смотрел, как англичанин, по хоккейному, с линии ворот вносит мяч.
Гости смотрелись интересней, мобильней, агрессивней, а Байер играл жестко и грубо. Не могу сказать, что Бавария похожа на победителя ЛЧ. Не хватает команде мощи, я бы даже сказал солидности. Соперник не тот, по которому можно делать далекоидущие выводы. Прошлогодний Байер и нынешний- две разные команды. Компани строит симпатичную, комбинационную команду, но очень воздушную.
Что касается Байера, то вне зависимости от Вирца, эта команда, как и её тренер- однодневки... В прошлом сезоне, после стольких хвалебных од в сторону Байера, я, вероятно единственный, который призывал не гнать картину, а набраться терпения и подождать, увидеть, как будет играть Байер на нескольких фронтах. Ну вот и увидели. Уже по играм в финале ЛE, после разгрома от Ливерпуля в прошлом сезоне- многое стало ясно...
Ну а пока- Баварию с победой!!!!!!! От души пожелаю команде и её тренеру пройти как можно дальше в ЛЧ и выиграть салатницу!!!!!!! Успех команды в Бундесе- уже огромный Успех!!!!!!! Главное не сбавлять обороты, наращивать игровую мощь, а там, с Божьей Помощью- можно замахнуться и на большее!!!!!!!
Если по игре, то обреченность Байера сквозила с первых минут, а все его жалкие потуги только усиливали безнадегу первой игры. Бавария сразу прибрала к рукам центр поля, что было естественно, ведь в рядах Байера не было главного дирижера Вирца. Надо отдать должное Кейну, он активно поучавствовал в обоих мячах Баварии. Хотя в забитом мяче- виноват вратарь хозяев, который щелкал е......м и смотрел, как англичанин, по хоккейному, с линии ворот вносит мяч.
Гости смотрелись интересней, мобильней, агрессивней, а Байер играл жестко и грубо. Не могу сказать, что Бавария похожа на победителя ЛЧ. Не хватает команде мощи, я бы даже сказал солидности. Соперник не тот, по которому можно делать далекоидущие выводы. Прошлогодний Байер и нынешний- две разные команды. Компани строит симпатичную, комбинационную команду, но очень воздушную.
Что касается Байера, то вне зависимости от Вирца, эта команда, как и её тренер- однодневки... В прошлом сезоне, после стольких хвалебных од в сторону Байера, я, вероятно единственный, который призывал не гнать картину, а набраться терпения и подождать, увидеть, как будет играть Байер на нескольких фронтах. Ну вот и увидели. Уже по играм в финале ЛE, после разгрома от Ливерпуля в прошлом сезоне- многое стало ясно...
Ну а пока- Баварию с победой!!!!!!! От души пожелаю команде и её тренеру пройти как можно дальше в ЛЧ и выиграть салатницу!!!!!!! Успех команды в Бундесе- уже огромный Успех!!!!!!! Главное не сбавлять обороты, наращивать игровую мощь, а там, с Божьей Помощью- можно замахнуться и на большее!!!!!!!
Ну, а всех болельщиков Баварии с красивой и уверенной победой!
Ну, а всех болельщиков Баварии с красивой и уверенной победой!