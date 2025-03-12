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«Бавария» переиграла «Байер» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:53
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Байер» проиграл «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2, по сумме двух встреч 0:5).

Счёт в матче был открыт на 52-й минуте, отличился нападающий «Баварии» Харри Кейн. На 71-й минуте Альфонсо Дэвис удвоил преимущество гостей.

На следующем этапе турнира мюнхенцы сразятся с миланским «Интером».

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Все комментарии
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
сегодня в 12:46
Вот и сказочке Байера конец.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 11:17
Неудача Байера читалась еще в прошлом сезоне- после натужных вырванных на зубах победах над Карабахом и другими. Футбол Алонсо- предсказуемый, страшно интенсивный и прессингующий. Команда устает, не может в каждой игре выкладываться физически, ведь по большому счету, Байер работает на поле, а не играет... Состав ровный, но средний, а даже для классных игроков, такой футбол не всегда по силам. Вот и результат. Поэтому, когда я слышу, что Алонсо может перейти в Реал я не верю. Кто в Реале будет работать на поле и неистово прессинговать- Вини, Беллингем, Рюдигер и др? А оно им надо? Эти люди не привыкли работать, они наслаждаются игрой. К тому же, Алонсо не стратег, его футбол легко читаемый и предсказуемый... Компани- точно не герой и не гений, но он сумел вернуть команду к жизни, после катастрофы прошлого сезона, ставит привлекательный футбол, но хрупкий, его футбол не очень прочный, вот это и беспокоит.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:04
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:29
...ей Богу, ПСЖ удивляет, именно в Лиге чемпионов, надо
признать смысл игры поменялся и явный лидер - Дембеле,
типа Исака в Сороках, тянет, тащит, играет,забивает,рэспект!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:21
"...пройти как можно дальше в ЛЧ и выиграть салатницу!"
...Так салатика захотелось на завтрак , пойду супругу попрошу!
Доброго утречка партайгеноссе...!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:10
Бавария в этом сезоне в отличной форме - это точно!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:22, ред.
Вот разница матёрого лигачемпионского волка и выскочки
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:58
Самая предсказуемая пара. Разница в классе команд очевидна.
553uj634hheu
553uj634hheu
сегодня в 07:42
Скоро аспиринки снова превратятся в середнячка
shlomo
shlomo
сегодня в 07:26
ну что "проклятие" Кейна закончилось???? ... пора брать трофеи.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:15
Всё значительно проще - скорее всего до игры немецкие, футбольные боссы порешали, Байер в первой игре уже не играл, а ходил по полю...
Увы, Бавария лицо немецкого футбола, с вытекающими последствиями...
За разъяснениями к... - Capral)
6kw7299ww2t3
6kw7299ww2t3
сегодня в 06:51
Тут уже было всё ясно после первой игрыю
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:12
В одну калитку
112910415
112910415
сегодня в 05:27
что естественно, то и неизбежно !
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:24
Дело в том, что рейтинги часто меняются. Похожа ли французская лига на Бундес, не знаю, точно не скажу, но на мой взгляд, в Германии конкуренция чуть острей, чем во Франции, а команды более ровные.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:20
Насчёт первого не согласен, скорее весьма сильная по европейским и мировым меркам - на пятом месте и в рейтинге УЕФА и если попытаться как-то определить уровень, что подтверждается этим сезоном (в целом французские команды успешно выступают в еврокубках), что касается второго, то со времён пришествия катарских владельцев ПСЖ стал явно самой сильной командой ввиду сколь они богаче других, при этом бывают редко сезоны когда побеждает не парижский клуб, в этом Лига 1 похожа на Бундеслигу.
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:16
Я не знаю ПСЖ, раньше не интересовался. Одно знаю, что лига очень слабая, а ПСЖ- вне конкуренции.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:14
А к самому клубу и нынешней команде какое отношение?
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:13
Хвичку не люблю!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:12
А в связи с чем к ним антипатия?
Capral
Capral
сегодня в 03:11, ред.
Не знаю, затрудняюсь сказать. Но думаю, Интер.
Одно, знаю точно: ктобы не играл в финале против ПСЖ, болеть я буду- только против французов, даже, если в финале будет Барселона!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:07
Тогда в финале будет Барселона или Интер Милан?
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:05
Думаю, что нет. Очень хочется, но я реалист.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:59
То что Бавария вышла в следующий Круг нет ничего неожиданного А вот то что Байер за две игры не забил ни одного гола Вот это и вся неожиданность
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:15
Выйдет ли мюнхенский клуб в финал?
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:46
В общем Алонсо после первой игры выводов не сделал никаких. Что в первом, что во втором матче от Байера была лишь бесполезная беготня, суета и полное отсутствие хоть какого-то маламальски умного футбола. Компани даже ничего и менять не пришлось в игре своих подопечных, опять деклассировали соперника по всем статьям. Эти два матча показали очень плохое как для тренера качество Хаби Алонсо, а именно неумение перестраивать игру во время матча, в зависимости от ситуации на поле, и неспособность ставтиь игру под конкретного соперника, и адаптироваться к сопернику во время матча. А без таких важных тренерских качеств в топ-клубе делать нечего.

Ну, а всех болельщиков Баварии с красивой и уверенной победой!
Capral
Capral
сегодня в 01:14, ред.
Ну вот и закончилась короткосрочная сказка Байера, собственно, как и ожидалось... Что там Анчи говорил, что он видит после себя в Реале Алонсо?))) Не знаю, ему конечно видней, но я помню, сам Анчи заявлял, что никуда не собирается уходить из Реала...

Если по игре, то обреченность Байера сквозила с первых минут, а все его жалкие потуги только усиливали безнадегу первой игры. Бавария сразу прибрала к рукам центр поля, что было естественно, ведь в рядах Байера не было главного дирижера Вирца. Надо отдать должное Кейну, он активно поучавствовал в обоих мячах Баварии. Хотя в забитом мяче- виноват вратарь хозяев, который щелкал е......м и смотрел, как англичанин, по хоккейному, с линии ворот вносит мяч.

Гости смотрелись интересней, мобильней, агрессивней, а Байер играл жестко и грубо. Не могу сказать, что Бавария похожа на победителя ЛЧ. Не хватает команде мощи, я бы даже сказал солидности. Соперник не тот, по которому можно делать далекоидущие выводы. Прошлогодний Байер и нынешний- две разные команды. Компани строит симпатичную, комбинационную команду, но очень воздушную.

Что касается Байера, то вне зависимости от Вирца, эта команда, как и её тренер- однодневки... В прошлом сезоне, после стольких хвалебных од в сторону Байера, я, вероятно единственный, который призывал не гнать картину, а набраться терпения и подождать, увидеть, как будет играть Байер на нескольких фронтах. Ну вот и увидели. Уже по играм в финале ЛE, после разгрома от Ливерпуля в прошлом сезоне- многое стало ясно...

Ну а пока- Баварию с победой!!!!!!! От души пожелаю команде и её тренеру пройти как можно дальше в ЛЧ и выиграть салатницу!!!!!!! Успех команды в Бундесе- уже огромный Успех!!!!!!! Главное не сбавлять обороты, наращивать игровую мощь, а там, с Божьей Помощью- можно замахнуться и на большее!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:57
Ну всё..., Компани пойдёт тренить Мадрид, а не Алонсо. )
kmhb
kmhb
сегодня в 00:56
Всех с победой над Байер 05 Леверкузен )))
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