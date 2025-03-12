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ПСЖ переиграл по пенальти «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 01:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

«Ливерпуль» уступил ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, по сумме встреч 1:1, 1:4 по пенальти).

Гол в основное время забил Усман Дембеле на 12-й минуте. В серии пенальти сильнее оказался ПСЖ: у мерсисайдцев свои попытки не смогли реализовать Дарвин Нуньес и Кертис Джонс — в обоих случаях мяч потащил Джанлуиджи Доннарумма.

На следующей стадии турнира парижане встретятся с победителем противостояния «Астон Виллы» и «Брюгге».

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 15:32
Многие до сих пор не догоняют как клубы разбились по сеткам.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 14:40
После первой игры я отмечал, что не уверен в том, что Ливерпуль пройдет дальше.
Мы все видели как играл ПСЖ. Визение всегда было частью футбола, всегда. Но в тот день ПСЖ просто не везло!
Все столо на свои места после второй игры.
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 14:36
В этом сезоне нет, а в двух прошлых да.
Drotik
Drotik ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 14:15
Причём тут жребий??? Кто мешал топ клубам проваливаться на общей стадии??? Кто мешал Реалу, Баварии, ПСЖ, МС не попасть в первую восьмерку???
Guankin
Guankin
сегодня в 14:09
ПСЖ сейчас играет в стиле Реала и показывает его лучшую версию. На мой взгляд прямо сейчас они главный претендент на победу в ЛЧ.
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:50
В этом сезоне чемпион в Серии А неизвестен. В то время как в АПЛ он понятен. И в АПЛ примерно в 6 из 10 сезонов он ясен после первого круга.
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 13:16
Серия А тоже входит в пятерку, но разве можно считать итальянский футбол на сегодня топовым? Осталась одна команда в ЛЧ. Повезло Интереру, что попали на сырую Баварию. Но Серия A однозначно сильнее Франции, ведь в Италии, чемпион определяется только после 1-го круга, а во Франции еще до начала чемпионата.
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
сегодня в 12:52, ред.
ПСЖ объективно был сильнее в этом противостоянии.
Drotik
Drotik ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 12:43, ред.
    Drotik
    Drotik ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 12:29
    Вот именно, что уровень чмпионата не работает, когда есть деньги. В ЛЧ побеждают команды с дорогими качественными составами. Это не КЕЧ 80-х когда выигрывали Стяуа и ЦЗ, просто потому что попалось хорошее поколение игроков, несмотря на Милан с голландским трио, Барсу или Реал с игроками со всего света.
    Чемпионат Франции не такое дно, в пятерку лучших он входит по праву. Просто есть очень богатый ПСЖ.
    Drotik
    Drotik ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 12:11
    Так всегда у кого-то кризис и нестабильность. Сам МС в очков 15 имел преимущество над МЮ, те просто не тянули этот темп. Сам Ливерпуль бывал нестабилен, взять хотя бы прошлый сезон. Арсенал всегда нестабилен. Ничего нового.
    За последние годы только сезоны 18-19 и 21-22 были с мощным противостоянием МС и Ливерпуля.
    Capral
    Capral ответ Drotik (раскрыть)
    сегодня в 12:04, ред.
    Чемпионат Франции- действительно дно, если чемпион известен еще до начала первенства. Но в данном противостоянии, ПСЖ был сильней, только и всего. А лидерство Ливерпуля в АПЛ, обусловлено, исключительно кризисом МС и ежегодной нестабильностью Арсенала...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 11:56
    Реал по составу и тренерскому опыту сильнее всех, но не по нынешней игре. Но всё же, я думаю, кое-как до финала доберутся, а там будет видно...
    матос
    матос
    сегодня в 11:49
    Какое же Нуньес и дорогущее полено...... Жаль что так вышло для Ливерпуля в этой ЛЧ но Париж был очень хорош в обоих матчах. Успеха Ливерпулю далее , в Англии 2 титула вполне могут забрать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 11:46
    Это мы знаем, а на соккере каждый второй Ливерпуль называл сильнейшей командой европы.
    Но у них нет опыта и характера Реала
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    сегодня в 11:45
    Мне кажется, фанаты Ливерпуля будут больше рады победе в АПЛ, чем в ЛЧ. Ну а так, в целом согласен с комментарием. Салах вообще никак себя не проявил против ПСЖ, да и вообще Ливерпуль как-будто не на максимальных оборотах играл эти два матча.
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    сегодня в 11:43
    Тоже так думаю
    Incredulous
    Incredulous ответ Grizly88 (раскрыть)
    сегодня в 11:42
    ПСЖ и Реал, в случае если оба пройдут дальше, могут встретиться только в полуфинале. Хотя, согласен, отличная пара на финал получилась бы.
    Drotik
    Drotik
    сегодня в 11:14
    Ну вот, а мне говорили, что чемпионат Франции дно и поэтому ПСЖ не пройдёт дальше, ведь против них клуб АПЛ, где жесточайшая конкуренция. А ПСЖ в этом противостоянии был просто сильнее.
    Мантефильный
    Мантефильный
    сегодня в 11:14
    Вот вам и сильная АПЛ первую команду выносит Париж, причём заслуженно!
    shur
    shur
    сегодня в 09:59
    ...да ребятушки! О чудо! Долгое время Я топил против ПСЖ, но и
    ещё раз но, то была команда звёзд "Тяни толкая" с такими именами,
    а в грязи не пускали! Обновлённая, понимающая задачу на игру,
    предстала перед нами как в прошлом поединке,так и вчера! Про
    лидеров, Дембеле сделал своё дело, а Мо остался в тени! Приятно
    удивил грузин, мог решать ударом, дал пару голевых! В целом - Парижу уважуха,заслуженно!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 09:57
    Но Мадрид посильнее Ливерпуля.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    сегодня в 09:42
    Респект(уважение)!
    Приятно видеть разбирающихся в футболе людей
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 09:40
    я тоже говорил есть пост
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Grizly88 (раскрыть)
    сегодня в 09:25
    реал уже сегодня вылетит
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    сегодня в 08:47
    Матч не досмотрел. Сегодня узнал исход и удивился. Не думал, что дойдет до серии пенальти. Победил сильнейший и им был ПСЖ в обоих матчах. Жаль Салаха, хотя он сам виноват. В двух матчах никак себя не проявил. Это не АПЛ, где у всех конкурентов спад. Не заслужил бороться за ЗМ. Вот в таких матчах должен доказывать, что достоин, но его не было видно. Да и гол на выезде забили, когда заменили Салаха. На Спортсе уже вовсю оправдывают Салаха, говорят это из-за Рамадана. Полная чушь. Дембеле тоже соблюдает пост, но играл здорово.

    Ливерпуль возьмет АПЛ. Вроде хорошо, но как-то слабовато, учитывая, что конкуренты слились сами, а в ЛЧ вылетели рано.
    Gujo Barbakadze
    Gujo Barbakadze ответ Дядяслава (раскрыть)
    сегодня в 08:30
    Славик валидол попей...сердце побереги... Обули ливер...бывает!
    IkeYar
    IkeYar ответ Grizly88 (раскрыть)
    сегодня в 08:29
    Финал ПСЖ(Атлетико)-Барселона, запиши там у себя!
    Niagara
    Niagara
    сегодня в 08:26
    я впервые вижу так круто играющий псж, а ливер имел возможность забить пару мячей но не забил
    Good_Boy
    Good_Boy ответ Barcelona (раскрыть)
    сегодня в 08:17
    Ну ещё бы не играть в ЛЧ хорошо, когда у тебя чемпионат твоего имени, и нет конкуренции как таковой😀
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