ПСЖ переиграл по пенальти «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 01:44

«Ливерпуль» уступил ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, по сумме встреч 1:1, 1:4 по пенальти).

Гол в основное время забил Усман Дембеле на 12-й минуте. В серии пенальти сильнее оказался ПСЖ : у мерсисайдцев свои попытки не смогли реализовать Дарвин Нуньес и Кертис Джонс — в обоих случаях мяч потащил Джанлуиджи Доннарумма.

На следующей стадии турнира парижане встретятся с победителем противостояния «Астон Виллы» и «Брюгге».