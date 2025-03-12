ПСЖ переиграл по пенальти «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» уступил ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, по сумме встреч 1:1, 1:4 по пенальти).
Гол в основное время забил Усман Дембеле на 12-й минуте. В серии пенальти сильнее оказался ПСЖ: у мерсисайдцев свои попытки не смогли реализовать Дарвин Нуньес и Кертис Джонс — в обоих случаях мяч потащил Джанлуиджи Доннарумма.
На следующей стадии турнира парижане встретятся с победителем противостояния «Астон Виллы» и «Брюгге».
Молодая и дерзкая команда проходит дальше. По игре, никаких вопросов к ним, единственное, нужно поработать над реализацией. Луис Энрике проделал хорошую работу, желаю ему удачи)
Поздравляю всех болельщиков Парижа с победой!
Ну а красным не расстраиваться) обязаны брать АПЛ! И тогда можно будет сказать, что сезон удался. Нужно забыть про этот матч и сконцентрироваться на чемпионате)
Молодая и дерзкая команда проходит дальше. По игре, никаких вопросов к ним, единственное, нужно поработать над реализацией. Луис Энрике проделал хорошую работу, желаю ему удачи)
Поздравляю всех болельщиков Парижа с победой!
Ну а красным не расстраиваться) обязаны брать АПЛ! И тогда можно будет сказать, что сезон удался. Нужно забыть про этот матч и сконцентрироваться на чемпионате)
Всех болельщиков парижан с победой!
Всех болельщиков парижан с победой!
Но почему-то во второй половине сезона резко снизил это. И потому мы сегодня наблюдали уставший центр в лице Собо, Алекса и бедняги Гравенберха. Кьеза вроде давно в строю и все равно не выходит.
Но почему-то во второй половине сезона резко снизил это. И потому мы сегодня наблюдали уставший центр в лице Собо, Алекса и бедняги Гравенберха. Кьеза вроде давно в строю и все равно не выходит.