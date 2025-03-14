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«Атлетико» опубликовал заявление в связи с отменой гола Альвареса

сегодня, 11:43

«Атлетико» опубликовал заявление в связи с отменой гола Хулиана Альвареса в послематчевой серии пенальти поединка с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 по сумме двух матчей, 2:4 в серии пенальти).

Нам по-прежнему не верится в отмену гола Альвареса с пенальти с помощью ВАР и в вылет из Лиги чемпионов. Понимаем, что ошибка в использовании ВАР никогда не изменит результат встречи. Мы осознаем, что независимо от количества просмотров ошибки ВАР результат матча никогда не изменится.

В любом случае мы глубоко опечалены данным эпизодом, имевшим для нас ужасные последствия. Он разрушил мечты миллионов болельщиков и свел на нет огромные усилия нашей команды. Считаем, что футбольная семья должна сообща трудиться над тем, чтобы подобные ситуации впредь больше не повторялись.

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Все комментарии
y83mfafxmkq4
y83mfafxmkq4
сегодня в 14:12
Реал аут, Атлеты дальше, вот и весь разговор
eleven LC
eleven LC
сегодня в 13:13, ред.
Правила есть правила, их придумал не Реал Мадрид
Так что Атлетико может негодовать сколько угодно!
В принципе выбивать Атлетико из лч это уже традиция Реала, мягко говоря
1959,2014,2015,2016,2017,2025
Шесть из шести, из них два финала
А ведь если бы не Реал то Атлетико мог бы стать великим!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:04, ред.
Ошибка Вар, Ошибка Вар... Кроме вас и Барсуков никто не считает это ошибкой, весь мир знает о правиле двойного касания, весь мир видел эти касании. Тут надо или правило изменить под вас, где чётко на белом по черному написано ЧТО ГОЛ В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ и перебить пенальти. Или достойно принять поражение!!
протон
протон
сегодня в 12:43
В чем разрушили надежды Атлетико и почему они вообще думали что пройдут? Во первых там был рука у Атлетико, где четко видно было, но пенальти не назначили, хотя судьи всегда за такое назначают пенальти. Сколько смотрю матчи всегда за это назначают пенальти. Плюс им повезло что винни промазал пенальти.Плюс Льоренте не забил пенальти и это как раз стал ключевым эпизодом. Он просто промазал. Значит ну футбольный фарт в любом случае не был не стороне Атлетико. И это не из за того что отменили гол альвареса. Льоренте забил был, они сравнились бы с Реалом в серии пенальти, но он промазал.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:22
Надо сниматься с лч!!))
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