«Атлетико» опубликовал заявление в связи с отменой гола Альвареса

«Атлетико» опубликовал заявление в связи с отменой гола Хулиана Альвареса в послематчевой серии пенальти поединка с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 по сумме двух матчей, 2:4 в серии пенальти).
Нам по-прежнему не верится в отмену гола Альвареса с пенальти с помощью ВАР и в вылет из Лиги чемпионов. Понимаем, что ошибка в использовании ВАР никогда не изменит результат встречи. Мы осознаем, что независимо от количества просмотров ошибки ВАР результат матча никогда не изменится.
В любом случае мы глубоко опечалены данным эпизодом, имевшим для нас ужасные последствия. Он разрушил мечты миллионов болельщиков и свел на нет огромные усилия нашей команды. Считаем, что футбольная семья должна сообща трудиться над тем, чтобы подобные ситуации впредь больше не повторялись.
Так что Атлетико может негодовать сколько угодно!
В принципе выбивать Атлетико из лч это уже традиция Реала, мягко говоря
1959,2014,2015,2016,2017,2025
Шесть из шести, из них два финала
А ведь если бы не Реал то Атлетико мог бы стать великим!
Так что Атлетико может негодовать сколько угодно!
В принципе выбивать Атлетико из лч это уже традиция Реала, мягко говоря
1959,2014,2015,2016,2017,2025
Шесть из шести, из них два финала
А ведь если бы не Реал то Атлетико мог бы стать великим!