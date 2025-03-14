«Атлетико» опубликовал заявление в связи с отменой гола Альвареса

«Атлетико» опубликовал заявление в связи с отменой гола в послематчевой серии пенальти поединка с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 по сумме двух матчей, 2:4 в серии пенальти).

Нам по-прежнему не верится в отмену гола Альвареса с пенальти с помощью ВАР и в вылет из Лиги чемпионов. Понимаем, что ошибка в использовании ВАР никогда не изменит результат встречи. Мы осознаем, что независимо от количества просмотров ошибки ВАР результат матча никогда не изменится.

В любом случае мы глубоко опечалены данным эпизодом, имевшим для нас ужасные последствия. Он разрушил мечты миллионов болельщиков и свел на нет огромные усилия нашей команды. Считаем, что футбольная семья должна сообща трудиться над тем, чтобы подобные ситуации впредь больше не повторялись.