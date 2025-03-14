Озил встретился с Хабибом, у Миранчука родилась дочь. Как футболисты провели эту неделю

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший хавбек «Баварии» Бастиан Швайнштайгер выбрался на природу.

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Легендарный Эдгар Давидс отправился в Мексику — в город Веракрус.

У экс-вратаря «Арсенала» Давида Оспины все хорошо — похвастался машиной и не только.

Вот в такой стильной машине путешествует Антони Рюдигер — один из героев минувших матчей Лиги чемпионов.

Дэвид Бекхэм, как всегда, очень стилен.

Также он прокатился на сноуборде.

Луиш Фигу и Тео Уолкотт сыграли в гольф.

Роберто Фирмино отпраздновал день рождения своей дочери.

Месут Озил встретился с непобежденным бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Девушка дня. Супруга Альваро Мораты.

У Антона Миранчука родилась дочь.

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин удивил внешним видом всех в раздевалке армейского клуба.

Наиля Умярова решила проверить жена модным челленджем.

Бывший форвард «Спартака» Кейта Бальде сошелся со своей бывшей женой.

А Роман Павлюченко увез свою семью на Мальдивы.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Наслаждайтесь природой, ведь уже наступила весна! Берите пример с Эсьекьеля Лавесси.

И помните — важно найти свое место в жизни, где вас будут ценить. Вот Вилфрид Заха, видимо, нашел.