Озил встретился с Хабибом, у Миранчука родилась дочь. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший хавбек «Баварии» Бастиан Швайнштайгер выбрался на природу.
Форвард «Арсенала» Кай Хаверц показал своих питомцев.
Легендарный Эдгар Давидс отправился в Мексику — в город Веракрус.
У экс-вратаря «Арсенала» Давида Оспины все хорошо — похвастался машиной и не только.
Вот в такой стильной машине путешествует Антони Рюдигер — один из героев минувших матчей Лиги чемпионов.
Дэвид Бекхэм, как всегда, очень стилен.
Также он прокатился на сноуборде.
Луиш Фигу и Тео Уолкотт сыграли в гольф.
Роберто Фирмино отпраздновал день рождения своей дочери.
Месут Озил встретился с непобежденным бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Девушка дня. Супруга Альваро Мораты.
У Антона Миранчука родилась дочь.
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин удивил внешним видом всех в раздевалке армейского клуба.
Наиля Умярова решила проверить жена модным челленджем.
Бывший форвард «Спартака» Кейта Бальде сошелся со своей бывшей женой.
А Роман Павлюченко увез свою семью на Мальдивы.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Наслаждайтесь природой, ведь уже наступила весна! Берите пример с Эсьекьеля Лавесси.
И помните — важно найти свое место в жизни, где вас будут ценить. Вот Вилфрид Заха, видимо, нашел.