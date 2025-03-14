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Озил встретился с Хабибом, у Миранчука родилась дочь. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 16:00
Озил и Нурмагомедов
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felix
felix ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 17:46, ред.
В ковид вспомните немцев, там не только он шороху дал...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 17:33
Чета Умяровых недалеко ушла. Обычно эта рубрика радует, но сейчас немного озадачен. Куда-то не туда двигаемся в развитии. 🤔
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:43
Мухин находится на уровне развития "Куколки"...)
drug01
drug01 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 16:31
Спасибо!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:29
Месут Озил после завершения карьеры занялся собой, накачался так хорошо 👌🏽 большинство обычно теряют форму и становятся колобками
протон
протон
сегодня в 16:26
Про Озила, если не знать их и увидеть это фото впервые , то сразу и не скажешь кто играл в футбол а кто боями ММА занимался .
Гость
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