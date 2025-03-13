Фанаты «Атлетико» бросили бутылку в Беллингема, игрок отбил ее головой

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сегодня, 13:28

«Реал» переиграл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).

После игры футболисты «сливочных» подошли к трибунам «Метрополитано», чтобы поприветствовать своих болельщиков. Фанаты с соседних секторов стали бросать в игроков бутылки. Одну из них хавбек отбил головой.