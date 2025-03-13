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Фанаты «Атлетико» бросили бутылку в Беллингема, игрок отбил ее головой

сегодня, 13:28
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

«Реал» переиграл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).

После игры футболисты «сливочных» подошли к трибунам «Метрополитано», чтобы поприветствовать своих болельщиков. Фанаты с соседних секторов стали бросать в игроков бутылки. Одну из них хавбек Джуд Беллингем отбил головой.

Фанаты «Атлетико» бросили бутылку в Беллингема, игрок отбил ее головой

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:29
Креативный парень, с характером...
протон
протон
сегодня в 15:01
Ну вот так и нужно реагировать на неадекватов. Не ныть и плакаться, а ответить например вот так с юмором )
Или как Алвес в тот знаменитом моменте, когда банан схавал.
Так и реагируют, отвечают уверенные, сильные товарищи. Джуд мог бы научить одного своего партнёра по команде подобному.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:58
У Джуда есть характер, это вызывает уважение даже у соперников.
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:54
.....стыдняк Бро, о Джуде так, не по статусу...!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 14:41
И Венделу тоже)...
Futurista
Futurista
сегодня в 14:40
Бутылка могла оказаться стеклянной)...хотя и голова деревянной....или оловянной)...
112910415
112910415
сегодня в 14:39
смелый парень ...
Capral
Capral
сегодня в 14:25, ред.
Сразу вспомнился финал КК в Барселоне в 1972г., Динамо Москва-Глазго, когда, один из болельщиков Глазго выскочивший на поле, в пьяном угаре ударил бутылкой по голове нашего Й.Сабо... Таких уродов надо наказывать самым жесточайшим образом!!! Ну а Беллингему- скорейшего выздоровления, если пострадал!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 14:20
и правильно Винисиус сделал бы.
да, правильно сделать акцент что Вини больно.
помню, как в одном матче, по моему это игра с Марсель была с кем.
так вот капитану Марсели попала бутылка с водой при угловой.
тот зло взял и обратно болельщикам кинул.
судья удалил капитана Марселя))) затем федерация добавила пару матчей дисквы.
глупо так подвел собственную команду.
конечно, быть терпилой не по мужски.
но идиотом быть хуже)) так что Винисиус был бы прав.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:15
дурене английская голова.
любой предмет может нанести рану и травму.
а бутылка с водой опасную травму.
часто взрослые болельщики что на трибунах. как малолетние дети, жестокие.
взять любого их них, вставить спиной и попросить Джуда кинуть полукилограммовую бутылку в голову, посмотрел бы на реакцию.
пока человек сам на себе не познает боль, тогда и чужому не пожелает такого.
почему в таких продвинутых лигах разрешают проносит с собой бутылки на трибуну?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:14
Вини надо поучиться у него, он бы упал, и неделю ныл в прессе, мол надо все матрасы Испании запретить)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:08
Что за дикость... А ведь у Атлетико уже были инциденты с болельщиками. Тогда закрыли для зрителей несколько секторов. Диего Симеоне сильно возмущался и очень заступался за фанатов. А ведь бутылкой можно и убить. Я бы закрыл по бокам от сектора гостей по два сектора местных, чтобы добросить не могли. Вчерашнего героя найти и лишить права посещения стадиона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:57
Отбил или не успел увернуться?....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:55
Нет , Джуд в таких случаях , лучше по возможности уклонится от неизвестного предмета.
Гость
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