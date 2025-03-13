Фанаты «Атлетико» бросили бутылку в Беллингема, игрок отбил ее головой

«Реал» переиграл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).
После игры футболисты «сливочных» подошли к трибунам «Метрополитано», чтобы поприветствовать своих болельщиков. Фанаты с соседних секторов стали бросать в игроков бутылки. Одну из них хавбек Джуд Беллингем отбил головой.
Или как Алвес в тот знаменитом моменте, когда банан схавал.
Так и реагируют, отвечают уверенные, сильные товарищи. Джуд мог бы научить одного своего партнёра по команде подобному.
Или как Алвес в тот знаменитом моменте, когда банан схавал.
Так и реагируют, отвечают уверенные, сильные товарищи. Джуд мог бы научить одного своего партнёра по команде подобному.
да, правильно сделать акцент что Вини больно.
помню, как в одном матче, по моему это игра с Марсель была с кем.
так вот капитану Марсели попала бутылка с водой при угловой.
тот зло взял и обратно болельщикам кинул.
судья удалил капитана Марселя))) затем федерация добавила пару матчей дисквы.
глупо так подвел собственную команду.
конечно, быть терпилой не по мужски.
но идиотом быть хуже)) так что Винисиус был бы прав.
да, правильно сделать акцент что Вини больно.
помню, как в одном матче, по моему это игра с Марсель была с кем.
так вот капитану Марсели попала бутылка с водой при угловой.
тот зло взял и обратно болельщикам кинул.
судья удалил капитана Марселя))) затем федерация добавила пару матчей дисквы.
глупо так подвел собственную команду.
конечно, быть терпилой не по мужски.
но идиотом быть хуже)) так что Винисиус был бы прав.
любой предмет может нанести рану и травму.
а бутылка с водой опасную травму.
часто взрослые болельщики что на трибунах. как малолетние дети, жестокие.
взять любого их них, вставить спиной и попросить Джуда кинуть полукилограммовую бутылку в голову, посмотрел бы на реакцию.
пока человек сам на себе не познает боль, тогда и чужому не пожелает такого.
почему в таких продвинутых лигах разрешают проносит с собой бутылки на трибуну?
любой предмет может нанести рану и травму.
а бутылка с водой опасную травму.
часто взрослые болельщики что на трибунах. как малолетние дети, жестокие.
взять любого их них, вставить спиной и попросить Джуда кинуть полукилограммовую бутылку в голову, посмотрел бы на реакцию.
пока человек сам на себе не познает боль, тогда и чужому не пожелает такого.
почему в таких продвинутых лигах разрешают проносит с собой бутылки на трибуну?