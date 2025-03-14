Бруну Фернандеш ответил на критику со стороны Роя Кина

Хавбек «Манчестер Юнайтед» отреагировал на критику со стороны бывшего футболиста «дьяволов» Роя Кина. У португальца спросили, является ли подобная точка зрения несправедливой.

Нет, у каждого есть свое мнение, и это нормально. Я не могу влиять на мнение людей. Моя задача – это выходить на поле и стараться делать для клуба все, что в моих силах.

Рой Кин был великолепным капитаном клуба, одним из лучших, как все считают. У меня не было возможности много наблюдать за его игрой, я видел ее только в последние несколько лет, но он был замечательным футболистом, который взял все трофеи с клубом. Все его очень уважают. Он должен высказывать свою точку зрения, и он говорит обо мне то, что думает.

На поле я стараюсь делать то, что может переубедить его, или то, что он, наверное, посчитает правильным. Разумеется, я делаю это по-своему, я не хочу никого копировать.

Я стремлюсь быть лучшим капитаном для своих партнеров по команде, пытаюсь помогать всем наилучшим образом, насколько это в моих силах.

Критика всегда будет сопровождать меня, и это помогает мне становиться лучше и понимать, что впереди еще долгий путь.