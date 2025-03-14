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Бруну Фернандеш ответил на критику со стороны Роя Кина

сегодня, 13:58

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на критику со стороны бывшего футболиста «дьяволов» Роя Кина. У португальца спросили, является ли подобная точка зрения несправедливой.

Нет, у каждого есть свое мнение, и это нормально. Я не могу влиять на мнение людей. Моя задача – это выходить на поле и стараться делать для клуба все, что в моих силах.

Рой Кин был великолепным капитаном клуба, одним из лучших, как все считают. У меня не было возможности много наблюдать за его игрой, я видел ее только в последние несколько лет, но он был замечательным футболистом, который взял все трофеи с клубом. Все его очень уважают. Он должен высказывать свою точку зрения, и он говорит обо мне то, что думает.

На поле я стараюсь делать то, что может переубедить его, или то, что он, наверное, посчитает правильным. Разумеется, я делаю это по-своему, я не хочу никого копировать.

Я стремлюсь быть лучшим капитаном для своих партнеров по команде, пытаюсь помогать всем наилучшим образом, насколько это в моих силах.

Критика всегда будет сопровождать меня, и это помогает мне становиться лучше и понимать, что впереди еще долгий путь.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:44, ред.
Повезло МЮ с капитаном, здравомыслящий и осознанный человек, побольше бы таких людей в системе клуба и жизнь наладилась бы. Юнайтед надо прям всеми конечностями держаться за таких, но кто бы чего там понимал. И уж точно не надо вступать с критиками в бесполезную перепалку, как не живи для всех мил не будешь. Удивляет что в нынешнем МЮ вообще такой человек есть
2yaan8w4eu7s
2yaan8w4eu7s
сегодня в 15:42
Если не получается на поле, то тут ничего не попишешь - надо соглашаться.
протон
протон
сегодня в 15:42
Бруну хороший игрок, никто не спорит. И видно, что очень старается.
Но, видимо, сейчас для МЮ нужен капитан пожестче. Капитан не обязательно лучший игрок. Это немного другое. Тем более проблемы в команде очевидны.
4er5unyr8y5c
4er5unyr8y5c
сегодня в 14:56
Правильно, надо быть умнее!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:54
Нужен капитан МЮ, тот кто сможет связать игру. Бруно не заводила в этом плане и иногда на поле он играет эгоистично, такое ощущение для своей статистики, а партнёрам иногда нужна помощь. Хотя о чем это я, если лучшего бомбардира команды Рэшфорда загнобили, а Бруно не смог наладить отношения в колективе. Возможно Бруно даже был рад, что теперь все лавры славы перейдут ему. Интересно португальцы все такие. Хотелось бы ошибаться, но на капитана на данный момент Бруно не тянет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:50
Бруно мудро ответил! Не стал вступать в полемику!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:37
Фернандеш каким бы он не был, лучший игрок МЮ с момента его приобретения.
69Haya96
69Haya96
сегодня в 14:36
Ждал, ждал, после хет-трика ответил на критику.
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