Батраков: «Если критика обоснованная, реагирую нормально»

Полузащитник «Локомотива» высказался о критике в свой адрес.

Читаю ли соцсети и прессу? Что‑то попадается, что‑то мне скидывают. Раньше мог загрузиться, сейчас уже этого нет. Если критика обоснованная, и особенно, если это тренерский штаб, то, конечно, я реагирую нормально и стараюсь исправить какие‑то негативные моменты. Если для меня непонятны какие‑то высказывания, то просто сейчас улыбаюсь.

Много ли такой критики бывало? Да немного, даже самое банальное, если про прическу кто‑то скажет. Раньше меня немного это задевало, а сейчас мне уже без разницы. Покрасился я еще прошлым летом, когда меня еще никто не знал. Сейчас я где‑то видел слова, что я зазвездился, потому что крашу волосы. Я просто поулыбался, и всё. Было интересно, как это на моей голове выглядеть, как я буду смотреться. Понимал, что будет какая‑то критика.