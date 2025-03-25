Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Батраков: «Если критика обоснованная, реагирую нормально»

вчера, 11:22

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о критике в свой адрес.

Читаю ли соцсети и прессу? Что‑то попадается, что‑то мне скидывают. Раньше мог загрузиться, сейчас уже этого нет. Если критика обоснованная, и особенно, если это тренерский штаб, то, конечно, я реагирую нормально и стараюсь исправить какие‑то негативные моменты. Если для меня непонятны какие‑то высказывания, то просто сейчас улыбаюсь.

Много ли такой критики бывало? Да немного, даже самое банальное, если про прическу кто‑то скажет. Раньше меня немного это задевало, а сейчас мне уже без разницы. Покрасился я еще прошлым летом, когда меня еще никто не знал. Сейчас я где‑то видел слова, что я зазвездился, потому что крашу волосы. Я просто поулыбался, и всё. Было интересно, как это на моей голове выглядеть, как я буду смотреться. Понимал, что будет какая‑то критика.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин: «Привыкаю к Москве, к пробкам»
Вчера, 08:37
Антон Миранчук хочет, чтобы сборная России сыграла против США
24 марта
Мусаев назвал игрока «Амкала», который смог бы играть в Премьер-Лиге
23 марта
Валерий Карпин назвал клуб, подходящий по стилю Антону Миранчуку
23 марта
Семак: «Молодых ребят, которые могут помочь „Зениту“ здесь и сейчас, нет»
22 марта
Депутат Госдумы Даванков оценил идею установить памятник Дзюбе
22 марта
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:39
Конечно лукавит...
Человек, который в сопляческом возрасте красит волосы, не может не лукавить.
Как только дело дойдет до татуировок рук, ног, шеи, затылка- процесс будет завершен; процесс роста .
В Батракова- футболиста я лично не верю.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ b5s8htpzy7d6 (раскрыть)
вчера в 17:24
Праативный...
Василий Копатович
Василий Копатович
вчера в 14:28
батраков как будто игрок из медиа футбола. с такой же манерой поведения на поле😊
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 14:05
Критика в основном полезна. Только надо уметь отделять семена от шелухи.
112910415
112910415
вчера в 13:25
если это тренерский штаб, то реагирую нормально ...

лучше улыбайся, Алексей, в ответ на вопросы
b5s8htpzy7d6
b5s8htpzy7d6
вчера в 12:37
Красить волосы мужчине, все равно что красить ногти, кто как предпочитает.
8kntkmcm6599
8kntkmcm6599
вчера в 12:23
Главное не зазвездиться смолоду, примеров много как зазвездившиеся стали никем.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:48, ред.
Просто все знакомы с печальным опытом Зиньковского и его мелирования как главного футбольного достижения в карьере. Главное в Спартак похоже не попадать. А вообще конечно интересно он в одном высказывании и сказал что ему всё равно и начал оправдываться. Лукавит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 