Депутат Госдумы Даванков оценил идею установить памятник Дзюбе

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вчера, 16:25

Депутат Государственной Думы РФ Владислав Даванков высказал своё мнение по поводу предложения об установке памятника нападающему «Акрона» и сборной России .

Он молодец, хорошо играет в футбол. По поводу увековечить – надо обсуждать, надо смотреть, правильно ли это, где, как. Нашими спортсменами надо гордиться.

Отметим, что в марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной.