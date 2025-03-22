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Депутат Госдумы Даванков оценил идею установить памятник Дзюбе

вчера, 16:25

Депутат Государственной Думы РФ Владислав Даванков высказал своё мнение по поводу предложения об установке памятника нападающему «Акрона» и сборной России Артему Дзюбе.

Он молодец, хорошо играет в футбол. По поводу увековечить – надо обсуждать, надо смотреть, правильно ли это, где, как. Нашими спортсменами надо гордиться.

Отметим, что в марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:06
Какой ещё памятник??? Максимум – бюст на родине "героя")))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:17
Тебя куда-то не туда занесло по поводу Сталина.
Сталину нынче памятники не ставят нигде. Хотя у нас в Осетии есть новый памятник ему.
Во-вторых, ты сравнил срезанный ноготь с великой личностью в истории.
Если выражаться футболом, а у нас футбольный сайт , то это сранение заслуг Криштиану Роналду и условного Пиняева какого-нибудь. Но и то, в случае со Сталиным и Дзюбой пропасть еще больше.
Футбол это всего лишь игра. А для человечества Дзюба ничего не сделал. Про моральную сторону и вовсе молчу, почитай комменты, что все пишут про рукоблудие.
Это не тот пример, который надо увековечить.
Да и что такое 30 голов? Это смешно и просто показывает низкий уровень сборной и нестабильность игроков. У того же Криштиану их на 100 больше.
Sergo81
Sergo81 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 21:06
Вот, кстати, да! Такой особенный, с юмором, зал славы. Аршавин с вашими проблемами, Широков, посылающий болельщиков, Карпин с Фалькао т.д.
протон
протон ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:45
Ну, глагол кержаковить мы тоже помним. Но Дзюба - дерево с гнильцой, как и его рекорды. Керж на много порядочней и мудрый, чем тот. Если пригласить Кержа в сборную думаю он не затерялся и сейчас. Если бы Россия всё время играла только против Брунея, Вьетнама, Гренады, ну и остальных "мостодонтов" современного футбола, то Дзюбиньо уже давно бы был в книге рекордов Гиннеса )))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:32
керж нас похоронил со словенцами....
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 20:32
Скульптуру с приборчиком в руке?) Назабивал в товарниках всяким деревенским командам - герой прям
Kosmos58
Kosmos58 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:13, ред.
Ашравину с надписью "Это ваши проблемы".
Sergo81
Sergo81
вчера в 20:03
Не понимаю, почему на Дзюбу все гонят? Он же не просит себе памятник. Про рекорды свои высказался очень сдержанно и скромно. Какие к нему претензии ? А Предложил непонятно кто и непонятно для чего. Вот ввести что-то типа зала славы спортсменов это да, это было бы интересно.
Capral
Capral
вчера в 19:54
Можно было бы поставить памятник его члену, но и в этом случае, на супергероя явно недотягивает- сантиметров не хватает...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:50
С такой репутацией?Памятник?Вы с ума сошли?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:36, ред.
Долго думал, комментировать или нет.
Ставьте Дзюбе, для разнообразия, почему бы и нет? И улицу в честь него назовите, новых улиц очень много появляется. Футболист? Футболист. Рекорды ставил? Рекорды ставил!

Кому сказать СПАСИБО, что это не миллиардный по счету никому не нужный памятник сталину, а памятник хоть кому-то новому? Хоть Дзюбе, хоть Слуцкому, хоть Погребняку с Кержаковым. Я бы еще Аршавину поставил, хоть его и не любил за острый язык, но играл хорошо. Поддерживаю идею ставить памятники бОльшему кругу известных лиц

upd. Акинфееву еще можно, совсем о нем забыл
протон
протон
вчера в 19:24
Вчера Кейн забил за сборную Англии семидесятый гол и не думает останавливаться, а тут игрочишка выклянчил себе место в составе и забил. Керж в отличии от этого токсичного с сильными соперниками играл.
Вообще самое крутое наше футбольное поколение нового времени пришлось на 80-90-е, но там проблемы глобальные не дали этому поколению полностью раскрыться.
В нулевые и десятые вообще не было великих игроков, как и сейчас. Аршавин конечно выделялся, но до памятника тоже не дорос.
Может еще во всех городах поставить памятники в спорт школах ит.д. Хотя можно как показал игрок под ником sihafazatron . Нигде в мире нет памятника рукаблуду но у нас будет первый? А есть в России скульптор работающий с нетрадиционным материалом?
Решения Карпина выпустить игрока привело к такому окончанию.
112910415
112910415
вчера в 19:13
на частной территории можно !
на даче у Артёма
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 18:57
Приехали...
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:53
Какие достижения и в чём? Кому памятник и кому доску? Может доской? Блохин сколько рекордов ставил в советском футболе, но никто ему памятник не ставил. Устроили прощальный матч, в виде ШОУ и всё. Так это Блохин- забивавший в ворота лучших европейских команд!!! А Дзюба- кто такой, за что его награждать? Если только, как порнозвезду, да и то, под вопросом... Уже одно то, что какой-то идиот из Думы предложение внёс, после всем известного видео, уже только после этого- вопрос надо закрывать. А Карпин его еще и в сборную пригласил. Мало того, что сборная опустилась до игр с отбросами, так еще и имя команды позорят- вот таким приглашением...
Vilar
Vilar
вчера в 18:47
А кто предложил, ведь Даванков высказал своё мнение? Опять тайный источник?
А если кто-то из молодых побьёт рекорд Онаниста, придётся руку демонтировать и на пьедестал установить хрен.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 18:43
Безусловно!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:34
Видимо, у этого господина денег поболе, чем ума.
Да и есть ли он?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:32
Именно это более известно людям, чем притянутый за уши ,,рекорд".
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:32
Памятники обычно ставят на кладбище, когда человека уже нет! Но ПРИ ЖИЗНИ да еще какому-то пинателю надутых шариков? По-моему , если начать вслух обсуждать эту идею, то можно легко стать пациентом известного учреждения! Многие и очень многие выдающиеся личности не имеют памятников, а здесь.... Это вообще, о чем?
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:32
Я уже спустя месяц после начала заседаний госдурки понял, что партия "Новые люди", где глава фракции этот Даванков, должна именоваться как-то по-другому.
Как вариант - "Молодая поросль без мозгов, НО за баблом".
Длинно, но очень точно, по моему мнению.
А чему удивляться-то, если сейчас главные "патриоты" - педросы со справедливороссами, а КПРФ окончательно скатилась до уровня жадной и 14коватой помойки... ((
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:31
Точно, это тот случай, когда глупости ниже быть уже не может , вдруг снизу постучали...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ матос (раскрыть)
вчера в 18:27
Недолекие депутаты? Вы очень вежливый человек, думаю.
матос
матос ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:15, ред.
Дасаеву нет памятника а ты про Игоряна пишешь..... Да и глупые это затеи от недалеких депутатов ГД
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:14, ред.
Я знал, что в нашей ГД умных людей нет, но не думал, что там даже такие даванковы есть! Кого выбираем?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:18, ред.
Увековечил ген Дзюбы он сам, на салфетке, а если умный то в специальном учреждении в пробирке. А вот памятник я бы например Акинфееву поставил, мне кажется Игорь больше его заслуживает
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:11
Я понимаю, что Дзюба не ангел, но он, всё-таки, установил два исторических рекорда в российском футболе... В любом случае это должно быть каким-то образом отмечено. Или что, промолчим, как это сделал Кержаков? Кстати, я предложил, как вариант, рассмотреть установку скульптуры, не памятника, на закрытой территории. Или ограничимся Доской почёта? Людей надо отмечать за их достижения.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:02
Это не позорище- это деградация общества.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:00
Я думаю, болт установить- было бы более впечатляюще...)))
Ну или, в эту руку вложить "прибор".
hbq6gzc48but
hbq6gzc48but
вчера в 16:51
Памятник пешему футболисту.
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