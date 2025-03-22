Депутат Госдумы Даванков оценил идею установить памятник Дзюбе

Депутат Государственной Думы РФ Владислав Даванков высказал своё мнение по поводу предложения об установке памятника нападающему «Акрона» и сборной России Артему Дзюбе.
Он молодец, хорошо играет в футбол. По поводу увековечить – надо обсуждать, надо смотреть, правильно ли это, где, как. Нашими спортсменами надо гордиться.
Отметим, что в марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной.
Вообще самое крутое наше футбольное поколение нового времени пришлось на 80-90-е, но там проблемы глобальные не дали этому поколению полностью раскрыться.
В нулевые и десятые вообще не было великих игроков, как и сейчас. Аршавин конечно выделялся, но до памятника тоже не дорос.
Может еще во всех городах поставить памятники в спорт школах ит.д. Хотя можно как показал игрок под ником sihafazatron . Нигде в мире нет памятника рукаблуду но у нас будет первый? А есть в России скульптор работающий с нетрадиционным материалом?
Решения Карпина выпустить игрока привело к такому окончанию.
Вообще самое крутое наше футбольное поколение нового времени пришлось на 80-90-е, но там проблемы глобальные не дали этому поколению полностью раскрыться.
В нулевые и десятые вообще не было великих игроков, как и сейчас. Аршавин конечно выделялся, но до памятника тоже не дорос.
Может еще во всех городах поставить памятники в спорт школах ит.д. Хотя можно как показал игрок под ником sihafazatron . Нигде в мире нет памятника рукаблуду но у нас будет первый? А есть в России скульптор работающий с нетрадиционным материалом?
Решения Карпина выпустить игрока привело к такому окончанию.