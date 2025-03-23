Мусаев назвал игрока «Амкала», который смог бы играть в Премьер-Лиге

Главный тренер «Краснодара» после товарищеского матча с «Амкалом» (6:1) рассказал, кто из игроков медиакоманды мог бы выступать в РПЛ .

Кто из игроков «Амкала» был бы способен сейчас потянуть РПЛ ? Леон Сабуа.

Общались ли с ним до матча, настраивал ли? У Леона есть тренер [Виталий Панов] – он его настраивал. Да, у нас много есть о чем вспомнить, я его с 12 лет тренировал. Всю жизнь идем рядом, поэтому перед игрой просто пообщались: о футболе, семье, жизни. Мы всегда на связи, поэтому желаю ему успехов.

Есть ли у Леона шанс вернуться в большой клуб? Конечно, есть. Почему нет? Молодой парень, его путь в футболе только начинается. Главное, хорошее здоровье, поэтому пусть проявляет себя и возвращается на профессиональный уровень.