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Мусаев назвал игрока «Амкала», который смог бы играть в Премьер-Лиге

вчера, 20:43
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар6 : 1Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)АмкалМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после товарищеского матча с «Амкалом» (6:1) рассказал, кто из игроков медиакоманды мог бы выступать в РПЛ.

Кто из игроков «Амкала» был бы способен сейчас потянуть РПЛ? Леон Сабуа.

Общались ли с ним до матча, настраивал ли? У Леона есть тренер [Виталий Панов] – он его настраивал. Да, у нас много есть о чем вспомнить, я его с 12 лет тренировал. Всю жизнь идем рядом, поэтому перед игрой просто пообщались: о футболе, семье, жизни. Мы всегда на связи, поэтому желаю ему успехов.

Есть ли у Леона шанс вернуться в большой клуб? Конечно, есть. Почему нет? Молодой парень, его путь в футболе только начинается. Главное, хорошее здоровье, поэтому пусть проявляет себя и возвращается на профессиональный уровень.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:41, ред.
Это всего лишь личные симпатии и не более того.
В 24 года оказавшись на дне футбола, а медийную лигу по другому не назовёшь, толку уже не будет.
А вот воссоедниться со своим воспитанником у Мусаева есть шанс, медиалига это его уровень.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:54
Мусаев не о своём думает - его дело готовить Краснодар к каждому матчу, настраивать игроков на победу. На кону стоит золото чемпионата России 🇷🇺 по футболу. А ведь этот трофей очень близок и реален. Но такая ситуация у Быков уже была, тогда команда не справилась с нервами.. Попытка номер два... Мусаев, не отвлекайся!!!
5zddjq7pr648
5zddjq7pr648
вчера в 21:12
Мусаеву видней, он опытный тренер.
Гость
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