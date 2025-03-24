Антон Миранчук хочет, что сборная России сыграла против США

Полузащитник сборной России Антон Миранчук хочет, чтобы национальная команда провела матч против сборной США.
Наверное, было бы интересно в будущем сыграть со сборной США. Не знаю, насколько Лёша узнавал или нет. Матч по хоккею, может быть, состоится. По футболу было бы тоже интересно.
Лучше БЫ оригинальный заголовок оставили, а то редактирование какое-то странное получилось.
Добавьте БЫ хотя БЫ после что.
Лучше БЫ оригинальный заголовок оставили, а то редактирование какое-то странное получилось.
Добавьте БЫ хотя БЫ после что.
Думаю, в баскетболе, нам тоже ловить нечего.
Думаю, в баскетболе, нам тоже ловить нечего.