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Антон Миранчук хочет, что сборная России сыграла против США

вчера, 21:04

Полузащитник сборной России Антон Миранчук хочет, чтобы национальная команда провела матч против сборной США.

Наверное, было бы интересно в будущем сыграть со сборной США. Не знаю, насколько Лёша узнавал или нет. Матч по хоккею, может быть, состоится. По футболу было бы тоже интересно.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:55
Антон Миранчук: в будущем было бы интересно сыграть со сборной США

Лучше БЫ оригинальный заголовок оставили, а то редактирование какое-то странное получилось.
Добавьте БЫ хотя БЫ после что.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:55
В США футбол развивается. Ещё неизвестно чем закончится матч, если конечно он состоится.
Vilar
Vilar
вчера в 21:44
Надо нам предложить сыграть в американский футбол, гольф и крикет.
Думаю, в баскетболе, нам тоже ловить нечего.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:26
В депутаты метит?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:06
Пусть договаривается ,он там поближе...
Гость
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