Антон Миранчук хочет, что сборная России сыграла против США

Полузащитник сборной России хочет, чтобы национальная команда провела матч против сборной США .

Наверное, было бы интересно в будущем сыграть со сборной США . Не знаю, насколько Лёша узнавал или нет. Матч по хоккею, может быть, состоится. По футболу было бы тоже интересно.