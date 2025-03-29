Холанда обвинили в нанесении травмы маскоту

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вчера, 10:59

По информации источника, «Манчестер Сити» провёл расследование в отношении нападающего .

Сообщается, что футболист в шутку нанёс удар по затылку женщине, временно работавшей маскотом в клубе, перед матчем с «Саутгемптоном» в прошлом году. Отмечается, что изначально она подумала, что в неё случайно прилетело футбольным мячом, однако потом узнала, что это сделал форвард.

Клуб провёл расследование, в итоге оправдав норвежца, прежде чем «Сити» решил не продлевать контракт с работницей. Женщина, которая не хочет называть своего имени, подала жалобу в полицию, а также обвинила «горожан» в покрытии Холанда.

Перед игрой с «Саутгемптоном» 26 октября она почувствовала два удара по затылку, когда позировала для фотографии. Это повергло её в шок, и, уходя с поля, она спросила коллегу: «Что это меня ударило?», на что получила ответ: «Это был Эрлинг. Он ударил тебя сзади».

Я была очень расстроена, плакала, голова стучала, и, кажется, я была в шоке. Позже я поняла, что он подошёл ко мне сзади и ударил меня по голове, а затем навалился на мою голову.

Она рассказала об этом начальнику охраны «Сити», который якобы посмеялся над ситуацией, сказав:

По крайней мере, вы можете сказать, что Эрлинг Холанд ударил вас.

После инцидента женщине предложили пойти домой, но она продолжила работать. Она сказала, что позже её вырвало, и она страдала от боли в шее и голове, прежде чем на следующий день её осмотрел врач первой команды «Сити», который посоветовал ей отправиться в больницу.

Записи из больницы A&E Salford Royal подтвердили её симптомы, хотя КТ не выявило никаких повреждений. Глава отдела безопасности «Сити» Пол Кеньон начал расследование и сказал женщине, что они хотят посмотреть записи видеонаблюдения. Бывший маскот добавила:

Я уверена, что Эрлинг извинился бы передо мной, если бы ему дали такую возможность. Но они просто хотели замять дело. Я спросила, говорил ли кто-нибудь с Эрлингом, и мне сказали: «Нет, они не хотят его отвлекать». Я была оскорблена, потому что была той, кто пострадал, но мне задавали все вопросы.

Расследование пришло к выводу, что 24-летний нападающий не нанёс ей травм.

В отчёте говорилось, что Холанд всегда нежно прикасается к спине или голове талисмана в знак признания. В нём говорится, что на кадрах видно, как он только «задевает» маскота.