По информации источника, «Манчестер Сити» провёл расследование в отношении нападающего Эрлинга Холанда.
Сообщается, что футболист в шутку нанёс удар по затылку женщине, временно работавшей маскотом в клубе, перед матчем с «Саутгемптоном» в прошлом году. Отмечается, что изначально она подумала, что в неё случайно прилетело футбольным мячом, однако потом узнала, что это сделал форвард.
Клуб провёл расследование, в итоге оправдав норвежца, прежде чем «Сити» решил не продлевать контракт с работницей. Женщина, которая не хочет называть своего имени, подала жалобу в полицию, а также обвинила «горожан» в покрытии Холанда.
Перед игрой с «Саутгемптоном» 26 октября она почувствовала два удара по затылку, когда позировала для фотографии. Это повергло её в шок, и, уходя с поля, она спросила коллегу: «Что это меня ударило?», на что получила ответ: «Это был Эрлинг. Он ударил тебя сзади».
Я была очень расстроена, плакала, голова стучала, и, кажется, я была в шоке. Позже я поняла, что он подошёл ко мне сзади и ударил меня по голове, а затем навалился на мою голову.
Она рассказала об этом начальнику охраны «Сити», который якобы посмеялся над ситуацией, сказав:
По крайней мере, вы можете сказать, что Эрлинг Холанд ударил вас.
После инцидента женщине предложили пойти домой, но она продолжила работать. Она сказала, что позже её вырвало, и она страдала от боли в шее и голове, прежде чем на следующий день её осмотрел врач первой команды «Сити», который посоветовал ей отправиться в больницу.
Записи из больницы A&E Salford Royal подтвердили её симптомы, хотя КТ не выявило никаких повреждений. Глава отдела безопасности «Сити» Пол Кеньон начал расследование и сказал женщине, что они хотят посмотреть записи видеонаблюдения. Бывший маскот добавила:
Я уверена, что Эрлинг извинился бы передо мной, если бы ему дали такую возможность. Но они просто хотели замять дело. Я спросила, говорил ли кто-нибудь с Эрлингом, и мне сказали: «Нет, они не хотят его отвлекать».
Я была оскорблена, потому что была той, кто пострадал, но мне задавали все вопросы.
Расследование пришло к выводу, что 24-летний нападающий не нанёс ей травм.
В отчёте говорилось, что Холанд всегда нежно прикасается к спине или голове талисмана в знак признания. В нём говорится, что на кадрах видно, как он только «задевает» маскота.
Медийная индустрия, за камешки в свой огород в Молдове, имеет зуб на неотёсанного мужлана. Теперь из него будут ковать образ тупого варвара или, в лучшем случае, ландскнехта.
Не удивлюсь, если начнут всплывать подобные истории с Эрлингом и из его ранней юности... Провокации на его глупую головушку будут теперь сыпаться с частотой ремонта автомобиля Гранта (facepalm).
P.S. Учитывая полное отсутствие гибкости мышления, Холланд проиграет эту битву массмедиа, которая сделает из норвежца очередного дурачка по типу Диего Косты.
Короче допрыгалась тушёнка... Так и до хейта с трибун дойдёт..., после чего уже не до футбола.
Медийная индустрия, за камешки в свой огород в Молдове, имеет зуб на неотёсанного мужлана. Теперь из него будут ковать образ тупого варвара или, в лучшем случае, ландскнехта.
Не удивлюсь, если начнут всплывать подобные истории с Эрлингом и из его ранней юности... Провокации на его глупую головушку будут теперь сыпаться с частотой ремонта автомобиля Гранта (facepalm).
P.S. Учитывая полное отсутствие гибкости мышления, Холланд проиграет эту битву массмедиа, которая сделает из норвежца очередного дурачка по типу Диего Косты.
Короче допрыгалась тушёнка... Так и до хейта с трибун дойдёт..., после чего уже не до футбола.