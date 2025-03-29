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Холанда обвинили в нанесении травмы маскоту

вчера, 10:59

По информации источника, «Манчестер Сити» провёл расследование в отношении нападающего Эрлинга Холанда.

Сообщается, что футболист в шутку нанёс удар по затылку женщине, временно работавшей маскотом в клубе, перед матчем с «Саутгемптоном» в прошлом году. Отмечается, что изначально она подумала, что в неё случайно прилетело футбольным мячом, однако потом узнала, что это сделал форвард.

Клуб провёл расследование, в итоге оправдав норвежца, прежде чем «Сити» решил не продлевать контракт с работницей. Женщина, которая не хочет называть своего имени, подала жалобу в полицию, а также обвинила «горожан» в покрытии Холанда.

Перед игрой с «Саутгемптоном» 26 октября она почувствовала два удара по затылку, когда позировала для фотографии. Это повергло её в шок, и, уходя с поля, она спросила коллегу: «Что это меня ударило?», на что получила ответ: «Это был Эрлинг. Он ударил тебя сзади».

Я была очень расстроена, плакала, голова стучала, и, кажется, я была в шоке. Позже я поняла, что он подошёл ко мне сзади и ударил меня по голове, а затем навалился на мою голову.

Она рассказала об этом начальнику охраны «Сити», который якобы посмеялся над ситуацией, сказав:

По крайней мере, вы можете сказать, что Эрлинг Холанд ударил вас.

После инцидента женщине предложили пойти домой, но она продолжила работать. Она сказала, что позже её вырвало, и она страдала от боли в шее и голове, прежде чем на следующий день её осмотрел врач первой команды «Сити», который посоветовал ей отправиться в больницу.

Записи из больницы A&E Salford Royal подтвердили её симптомы, хотя КТ не выявило никаких повреждений. Глава отдела безопасности «Сити» Пол Кеньон начал расследование и сказал женщине, что они хотят посмотреть записи видеонаблюдения. Бывший маскот добавила:

Я уверена, что Эрлинг извинился бы передо мной, если бы ему дали такую возможность. Но они просто хотели замять дело. Я спросила, говорил ли кто-нибудь с Эрлингом, и мне сказали: «Нет, они не хотят его отвлекать».

Я была оскорблена, потому что была той, кто пострадал, но мне задавали все вопросы.

Расследование пришло к выводу, что 24-летний нападающий не нанёс ей травм.

В отчёте говорилось, что Холанд всегда нежно прикасается к спине или голове талисмана в знак признания. В нём говорится, что на кадрах видно, как он только «задевает» маскота.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:39
Привык у себя в деревне на ферме девок щупать да по заду хлопать, вот и допрыгался!
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qw2j9n4x9z5w
вчера в 13:00
56ьные замашки у норвежского Шрека
shlomo
shlomo
вчера в 12:56
Интересно... она даже сама ничего не видела, а кто то сказал...
wqj7uhkqmtjm
wqj7uhkqmtjm
вчера в 12:20
Женщина захотела бабла и прославиться.
протон
протон
вчера в 12:12
Могла бы подождать лет пять, а потом сказать что изнасиловал. Всём бабла хочется на халяву..............
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:58
Да что же они там в Европе постоянно наступают на одни и те же грабли? Ведь этот садовый инструмент имеет особенность ударять по лбу тому, кто наступил на него. Неужели трудно запомнить, что женщины не могут быть объектом поцелуев и шуток? Опасно у них там жить, ой-ой как опасно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:56, ред.
Началась атака на Мамонта.
Медийная индустрия, за камешки в свой огород в Молдове, имеет зуб на неотёсанного мужлана. Теперь из него будут ковать образ тупого варвара или, в лучшем случае, ландскнехта.

Не удивлюсь, если начнут всплывать подобные истории с Эрлингом и из его ранней юности... Провокации на его глупую головушку будут теперь сыпаться с частотой ремонта автомобиля Гранта (facepalm).

P.S. Учитывая полное отсутствие гибкости мышления, Холланд проиграет эту битву массмедиа, которая сделает из норвежца очередного дурачка по типу Диего Косты.
Короче допрыгалась тушёнка... Так и до хейта с трибун дойдёт..., после чего уже не до футбола.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:34
Ну и шутки у них
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:30, ред.
Ну, а его за то что он просто ушёл с пресс конференции ругают и к болельщикам не подошёл. Вот за что надо наказывать, вот настоящее преступление. А то всё в Молдове было просто поведение. Ну и извинения тут вообще не решают, он же не случайно ей прописал, а намеренно. Так что извинений не должно быть достаточно за буллинг и насилие над беззащитной женщиной. Моральный урод, простите.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:23
"56" или большой сильный ребёнок - акселерат ? )
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