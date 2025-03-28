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Мостовой: «Не готов рассматривать даже клуб ФНЛ с амбициями»

вчера, 19:21

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предложении президента «Иртыша» Дмитрия Сычева стать тренером команды.

Предложение Сычева возглавить «Иртыш»? Да, такое и правда было. Не могу сказать, что разговаривали предметно, но мнениями обменялись. У нас, футбольных людей, есть такие дружеские моменты. Я свое мнение по этому поводу уже давно высказал — не готов рассматривать даже клуб ФНЛ с амбициями. Только РПЛ.

Новые предложения по стажировкам? Нет, за последнее время ничего не поступало. Пока все в том же ключе, ничего интересного не было.

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Все комментарии
Drotik
Drotik ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:16
Не был Спартак самым богатым при Карпине. Газпром уже тогда зенитушку взял под крыло.
b2yy69dwas4t
b2yy69dwas4t
вчера в 21:11
Мостовой готов рассматривать только клуб, который в следующием сезоне будет в играть в Лиге чемпионов. Если нет - он не пойдёт.
6bujzntrk8m7
6bujzntrk8m7
вчера в 21:09
Неплохим вариантом для Мостового станет Фенербахче. Там сейчас как раз не футбольный специалист тренером трудится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:56
Саша много текста , твою фразу можно было закончить на слове "Не готов...")
Futurista
Futurista
вчера в 20:50
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:37
Мостовой, ты кем себя возомнил? Это тебя в Испании царём называли, а в России ты не успел даже ИО стать. Александр рассуждает о работе тренером, а сам ещё даже не представляет, что это. Одно дело играть, другое тренировать. Карпин тоже заявлял, что о футболе знает всё, ну и что? Федун поверил ему и дал в Спартаке самые широкие полномочия. У Валеры в самом богатом на тот момент клубе России не получилось, хотя он и пробыл в нём несколько лет. Мостовому уже 56 лет - в таком возрасте не поздновато начинать?
g8z2d4pe3grk
g8z2d4pe3grk
вчера в 20:23
Так можно ждать всю жизнь и не дождаться, потому что ты нафиг никому не нужен
112910415
112910415
вчера в 20:21
авторитет !
только клуб из первой тройки ! )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:43, ред.
Вопрос Саша не в том кого ты готов рассматривать, а кто готов рассматривать тебя. Леса рук не наблюдается что то
Гость
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