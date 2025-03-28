Мостовой: «Не готов рассматривать даже клуб ФНЛ с амбициями»

Экс-игрок сборной России высказался о предложении президента «Иртыша» Дмитрия Сычева стать тренером команды.

Предложение Сычева возглавить «Иртыш»? Да, такое и правда было. Не могу сказать, что разговаривали предметно, но мнениями обменялись. У нас, футбольных людей, есть такие дружеские моменты. Я свое мнение по этому поводу уже давно высказал — не готов рассматривать даже клуб ФНЛ с амбициями. Только РПЛ .

Новые предложения по стажировкам? Нет, за последнее время ничего не поступало. Пока все в том же ключе, ничего интересного не было.