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Моуриньо поздравил Силву с тренерским достижением, «уколов» Сен-Максимена

вчера, 22:56

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо поздравил наставника «Фулхэма» Марку Силву с 500-м матчем в тренерской карьере.

Пять сотен? Замечательное число, с сединой оно вырастет до 600, 700...

Поздравляю тебя, Марку, с отличной карьерой, основанной на таланте, трудолюбии, серьезности и благоразумии.

Ты карабкался по лестницам, когда другим были доступны лифты. Поздравляю с карьерой, состоящей из результатов, а не ожиданий. Восхищаюсь тобой и аплодирую.

Слова про лестницу и лифт является отсылкой к конфликту Моуриньо с нападающим «Фенербахче» Алленом Сен-Максименом, права на которого принадлежат «Аль-Ахли». Португальский наставник недоволен отношением француза к работе, сам исполнитель не считает эти обвинения справедливыми. Сен-Максимен оказался вне заявки на матч с «Рейнджерс» в Лиге Европы, на это он отреагировал публикацией в соцсетях:

Когда ложь берет лифт, правда поднимается по лестнице. Этот путь занимает больше времени, но правда доходит до конца.

Моуриньо тогда ответил:

Не знал, что у Сен-Максимена есть склонность к поэзии. Но и я в этом неплох.

Когда футболист хорошо работает, упорно трудится каждый день, он может набрать хорошую форму, чтобы подниматься по лестницам. Ему не нужен лифт.

В противном случае, если игрок плохо тренируется, опаздывает, имеет лишний вес, не готов играть, то ему необходим лифт. Ведь на лестнице он быстро устанет.

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UncleZack
UncleZack
вчера в 23:51
Маур в плане искрометных ответов даст фору любому,даже Оскару Уайльду.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:37
Маур с возрастом становится довольно сентиментальным...)
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