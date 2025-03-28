Моуриньо поздравил Силву с тренерским достижением, «уколов» Сен-Максимена

Главный тренер «Фенербахче» поздравил наставника «Фулхэма» с 500-м матчем в тренерской карьере.

Ты карабкался по лестницам, когда другим были доступны лифты. Поздравляю с карьерой, состоящей из результатов, а не ожиданий. Восхищаюсь тобой и аплодирую.

Поздравляю тебя, Марку, с отличной карьерой, основанной на таланте, трудолюбии, серьезности и благоразумии.

Пять сотен? Замечательное число, с сединой оно вырастет до 600, 700...

Слова про лестницу и лифт является отсылкой к конфликту Моуриньо с нападающим «Фенербахче» , права на которого принадлежат «Аль-Ахли». Португальский наставник недоволен отношением француза к работе, сам исполнитель не считает эти обвинения справедливыми. Сен-Максимен оказался вне заявки на матч с «Рейнджерс» в Лиге Европы, на это он отреагировал публикацией в соцсетях:

Когда ложь берет лифт, правда поднимается по лестнице. Этот путь занимает больше времени, но правда доходит до конца.

Моуриньо тогда ответил:

Не знал, что у Сен-Максимена есть склонность к поэзии. Но и я в этом неплох.

Когда футболист хорошо работает, упорно трудится каждый день, он может набрать хорошую форму, чтобы подниматься по лестницам. Ему не нужен лифт.

В противном случае, если игрок плохо тренируется, опаздывает, имеет лишний вес, не готов играть, то ему необходим лифт. Ведь на лестнице он быстро устанет.