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Михаил Осинов сообщил о готовности к работе в роли главного тренера

вчера, 21:47

Тренер «Ростова» Михаил Осинов ответил на вопрос о своей роли в клубе, а также об ожиданиях в карьере.

Как при Валерии Георгиевиче [Карпине], так и при новом главном тренере я в принципе отвечаю больше за молодых ребят. То есть где‑то индивидуально с ними работаю, где‑то подсказываю, где‑то мы после тренировки остаемся. То есть то, что в моем опыте пригодилось, я пытаюсь это все донести до молодых ребят, которые играют именно по позициям в центре поля, по стандартным положениям, по подачам. И иногда, когда просит Виталий Витальевич [Кафанов], помогаю вратарям именно с теми наработками, которые в тренировочном процессе надо ему сделать.

Когда увидите меня главным тренером? Ну, не знаю, не знаю. Хотелось бы когда‑то увидеть. И мне бы тоже хотелось, но не знаю. Заглядывать куда‑то вперед… Жизнь — такая штука, что не знаешь, что завтра будет. В принципе я психологически, думаю, готов. Но как жизнь покажет, так оно и будет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:11
похоже, маловато шансов
js46ah9yefyf
js46ah9yefyf
сегодня в 04:29
Осинов не чужой человек в Ростове. Удачи ему.
g7z3fpc9n9y2
g7z3fpc9n9y2
сегодня в 00:38
Удачи в работе новому тренеру.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:14
Надеюсь у него все получится
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:37
А я пожелаю ему успехов!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:18
Поздновато уже начинать... на подхвате...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:24
шансы 50 на 50...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:12
Будет или нет , это как вилами по воде .
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