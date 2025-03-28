Михаил Осинов сообщил о готовности к работе в роли главного тренера

Тренер «Ростова» ответил на вопрос о своей роли в клубе, а также об ожиданиях в карьере.

Как при Валерии Георгиевиче [Карпине], так и при новом главном тренере я в принципе отвечаю больше за молодых ребят. То есть где‑то индивидуально с ними работаю, где‑то подсказываю, где‑то мы после тренировки остаемся. То есть то, что в моем опыте пригодилось, я пытаюсь это все донести до молодых ребят, которые играют именно по позициям в центре поля, по стандартным положениям, по подачам. И иногда, когда просит Виталий Витальевич [Кафанов], помогаю вратарям именно с теми наработками, которые в тренировочном процессе надо ему сделать.

Когда увидите меня главным тренером? Ну, не знаю, не знаю. Хотелось бы когда‑то увидеть. И мне бы тоже хотелось, но не знаю. Заглядывать куда‑то вперед… Жизнь — такая штука, что не знаешь, что завтра будет. В принципе я психологически, думаю, готов. Но как жизнь покажет, так оно и будет.