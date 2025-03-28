Талантливый воспитанник «Спартака» в ловушке. Потенциальному лидеру пора сделать сложный выбор

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сегодня, 19:40

Пригодится другим топ-клубам.

Руслан Литвинов попал в основную команду «Спартака» ещё при Доменико Тедеско, а Руй Витория сделал его железным игроком обоймы. С того периода прошло много времени – достаточно, чтобы превратиться в полноценного лидера команды, тем более предпосылки для этого были. Но под руководством Деяна Станковича опорник/центрбек продолжает топтаться на месте. К этому моменту для футболиста сформировалась трудная ситуация. Может, даже тупик.

Для Станковича Литвинов – не опорник

Опорная зона – главная боль «спартаковских» болельщиков. В клубе тоже были бы рады найти глубинного плеймейкера топ-уровня. Но привозили то Умярова, то Пруцева, то Мартинса. Данил и Крис при этом давали другие качества – а относительно Наиля возникали наибольшие споры. Опорника критиковали, что он не выдерживает давления, теряется в топ-матчах, часто отдаёт поперёк и назад, не развивает атаки. Литвинов был отдушиной – надёжный футболист, который выдерживает прессинг и точен на мяче. Поэтому тяга Абаскаля использовать его в центре обороны или вообще оставлять на скамейке была просто непонятна.

И как же было удивительно, что тем же стал заниматься Станкович. Деян изначально дал понять – именно Умяров будет основным. Серба критиковали за упёртость в этом решении, тем более при наличии Литвинова. Но постепенно Наиль начал прогрессировать – тренер поработал над психологией хавбека, так что он стал играть на порядок увереннее. При таком прогрессе оставалось только согласиться с действиями наставника. Он главный, тем более его задумки действуют.

Так что изначально опорная зона при Станковиче для Литвинова оказалась закрыта.

Был основным защитником до дисквалификации – теперь сидит под Дуарте

За выбор в пользу Умярова было не так обидно – тем более футболист всё равно получал игровую практику. Станкович предпочитал использовать Руслана в центре обороны. И на самом деле для хавбека это было хорошо – меньше давления от соперника по сравнению с центром поля, больше времени на принятие решения. Центрбек с пасом – тоже хорошо, тем более в паре с ним играл Бабич. Срджан отлично страховал.

И тут Литвинов для Станковича был первым выбором (Чернов потерял место в старте, Дуарте не пользовался доверием). Парадокс в том, что Руслан за три месяца предоставил Алексису только один шанс – и парагваец им воспользовался на все сто, хотя Деян не видел его в команде. Сербский менеджер не стремится ротировать состав, доверяет своим лидерам, поэтому у «Спартака» такая сыгранность. И если сначала Руслану это помогало, то в ноябре сыграло с ним злую шутку. После той дисквалификации Алексис сыгрался с Бабичем, закрепился в старте. Теперь он основной, а Руслан вплоть до красной своему конкуренту начинал матчи на скамейке.

С «Зенитом» сыграл Литвинов – но на фоне отличной формы Дуарте не факт, что воспитанник вернётся в старт.

Постоянные недопонимания – проклятие Литвинова

Из раза в раз Руслану что-то мешает. Он мог стать ведущим игроком в опорной зоне «Спартака» Абаскаля – испанец упорно экспериментировал в центре поля и выпускал игрока в центре обороны. После одной ошибки в матче с «Уралом» (август 2023-го) защитник просидел на скамейке весь матч с «Зенитом». Потом – матчи сборных, скандал из-за повреждения, длительное восстановление, суммарно два месяца без места в старте.

И теперь со Станковичем – поначалу необъяснимый выбор в пользу Умярова, потом аномальный сценарий с Дуарте аккурат в момент дисквалификации (Алексису уже искали другую команду, Станкович не собирался его использовать). Постоянно воспитанник «Спартака» сталкивается с препятствиями, на которые просто не может повлиять. Может, это просто невезение – только из-за этого невезения защитник к 23-м годам так и не стал системообразующим футболистом родной команды.

Пора сделать непростой выбор

Опять же, у Станковича есть такая черта – тренер предпочитает не дёргать основной состав ротацией, чтобы сохранялись химия, настрой, командные связи. И для москвичей это хорошо – команда нашла свою игру, обыграла «Локомотив», «Краснодар», «Зенит» во втором круге, борется за чемпионство. Правда, Литвинов при таких раскладах продолжит сидеть на скамейке вплоть до межсезонья.

Так что назревает время тяжёлого выбора. 23 года – не тот возраст, когда футболист с таким набором качеств может просто сидеть на скамейке. Глебов примерно в том же возрасте активно набивал шишки под руководством Валерия Карпина. В итоге хавбек перешёл в «Динамо» стабильным сложившимся футболистом, опытным не по годам лидером сборной. А Литвинов всего на два года младше – и до сих пор не закрепился в старте своей команды. Это сильно влияет на стрессоустойчивость, формирование профиля игрока.