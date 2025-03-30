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«Атланта Юнайтед» обыграла «Нью-Йорк Сити». Миранчук отметился голом

вчера, 08:08
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед4 : 3Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк СитиМатч завершен

«Атланта Юнайтед» одержала победу над «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС (4:3).

На 15-й минуте гости повели усилиями Ханнеса Вольфа. На 42-й хозяева поля отыгрались — голом отметился Алексей Миранчук. На 48-й Адриан Мартинес вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. На 51-й Вольф сделал дубль. Автогол Кеатона Паркса на 62-й позволил команде из штата Джорджия сократить отставание в счёте. Мигель Альмирон на 75-й восстановил равенство на табло, а ещё одним забитым мячом отличился Эммануэль Латте Лат на 84-й.

«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Сити» идёт 10-м. У обоих клубов по 8 очков.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:25
молодец, теперь продолжать !
cy5eqxy2w9qe
cy5eqxy2w9qe
вчера в 10:38
Леха молодец, забил переломный мяч и внёс свой вклад в победу
lotsman
lotsman
вчера в 09:44
Забил, молодец. Но забивать надо больше.)
c7udvugssp9g
c7udvugssp9g
вчера в 09:40
Миранчука за такое событие Валера должен срочно взять в сборную с игрой с каким-нибудь Тринидадом, помочь Дзюбе рекорд закрепить.
qmrjdnxgq57p
qmrjdnxgq57p ответ 9xp8uhseqwf6 (раскрыть)
вчера в 09:33
А чем это радует?
j65e2azmjebx
j65e2azmjebx
вчера в 09:29
Хоть в Америке Миранчуку иногда удается по мячу ударить, а мог бы и в футбол еще поиграть.
Вещий
Вещий
вчера в 09:25
МИРАНЧУК ЗАБИЛ первый гол в сезоне. Хлестко дал в ближний.... а Атланта в итоге превратила 1:3 в 4:3. Мощный камбэк.....
9xp8uhseqwf6
9xp8uhseqwf6
вчера в 09:08
Миранчук в форме. И это радует.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:59
Он еще и забивает?
амурец
амурец
вчера в 08:47
Молодец Леха
Гость
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