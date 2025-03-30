«Атланта Юнайтед» обыграла «Нью-Йорк Сити». Миранчук отметился голом

1743311295

вчера, 08:08

«Атланта Юнайтед» одержала победу над «Нью-Йорк Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС (4:3).

На 15-й минуте гости повели усилиями Ханнеса Вольфа. На 42-й хозяева поля отыгрались — голом отметился Алексей Миранчук. На 48-й Адриан Мартинес вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. На 51-й Вольф сделал дубль. Автогол Кеатона Паркса на 62-й позволил команде из штата Джорджия сократить отставание в счёте. Мигель Альмирон на 75-й восстановил равенство на табло, а ещё одним забитым мячом отличился Эммануэль Латте Лат на 84-й.

«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Сити» идёт 10-м. У обоих клубов по 8 очков.