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«Монако» одержал волевую победу над «Ниццей» в поединке Лиги 1

сегодня, 01:02
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

«Монако» переиграл «Ниццу» в матче 27-го тура Лиги 1 (2:1).

На 41-й минуте гости открыли счёт — гол забил Жереми Бога. На 55-й хозяева поля отыгрались усилиями Мики Бирета. На 72-й Брель Эмболо отметился победным мячом в составе монегасков. На 90+1-й гости остались в меньшинстве — с поля был удалён Данте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 84-й минуте.

После этой игры «Монако» идет на 2-м месте (50 очков), «Ницца» располагается на 4-й строчке (47 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
s39uskt3f42p
s39uskt3f42p
сегодня в 08:37
Второе место в Лиге1 для всех предел мечтаний,ну конечно кроме парижан
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:57
Равные команды, хорошая игра:
Bad Listener
Bad Listener ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:45
Так всё, ПСЖ уже чемпионы досрочно, их не догонит вообще никто.
s8v5wpxwya2x
s8v5wpxwya2x
сегодня в 07:16
Монако и Головина с нелегкой победой!!!
ABir
ABir
сегодня в 06:42
В курортном дерби волевую победу одержали более достойные и именитые. В Монако футбол всегда был на голову выше, чем в Ницце.
протон
протон
сегодня в 01:28
Монако уже не догонит ПСЖ. Слишком большой отрыв в 20 очков.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:07
Тяжёлый матч для обеих команд .
Монако с Победой .
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