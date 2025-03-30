«Монако» одержал волевую победу над «Ниццей» в поединке Лиги 1

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сегодня, 01:02

«Монако» переиграл «Ниццу» в матче 27-го тура Лиги 1 (2:1).

На 41-й минуте гости открыли счёт — гол забил Жереми Бога. На 55-й хозяева поля отыгрались усилиями Мики Бирета. На 72-й Брель Эмболо отметился победным мячом в составе монегасков. На 90+1-й гости остались в меньшинстве — с поля был удалён Данте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 84-й минуте.

После этой игры «Монако» идет на 2-м месте (50 очков), «Ницца» располагается на 4-й строчке (47 баллов).