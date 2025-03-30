«Реал» одержал победу в матче с «Леганесом»

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сегодня, 00:59

«Реал» переиграл «Леганес» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

Килиан Мбаппе на 32-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Диего Гарсиа на 33-й сравнял счет. Дани Раба обеспечил гостям преимущество на 41-й, Джуд Беллингем на 47-й вернул равенство на табло. На 76-й Мбаппе оформил дубль.

После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (63 балла), «Леганес» находится на 18-й строчке (27 очков).