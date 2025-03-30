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«Реал» одержал победу в матче с «Леганесом»

сегодня, 00:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Реал» переиграл «Леганес» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

Килиан Мбаппе на 32-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Диего Гарсиа на 33-й сравнял счет. Дани Раба обеспечил гостям преимущество на 41-й, Джуд Беллингем на 47-й вернул равенство на табло. На 76-й Мбаппе оформил дубль.

После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (63 балла), «Леганес» находится на 18-й строчке (27 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт apnews.com
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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:26
Да, так и есть. Мбаппе будет многолетним лидером Реала. Партнёры практически признали его вождём и он поведёт их вперёд. Как Дрогба в Челси. Но и с Роном неплохое сравнение.
shur
shur ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 14:26
...Я за него и его друзей старичков безумно рад, нашли свою MLS и скрепят тихонечку за океаном, от души...! Уважаю Барсу, заранее
думают о тех кому на пенсию (отдельное спасибо Бро Бекхэму),
прямиком в Барсу-2 (Майами)...! А вот за пешехода Мбаппе, время покажет...!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 12:24
Так здесь не всё так просто
Если Мбаппе обогнал Леву, то вот мол он обогнал старика
Ну а если не обогнал то будут говорить что даже старика не обогнал!
Борьба за чемпионство в самом разгаре
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:53
Ёмко, точно и ...хорошим текстом. Один вопрос. Почему так редко ?
112910415
112910415
сегодня в 10:57
почему так трудно ?
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:36
Это Месси баласт? Сходу выиграл титул с худшей командой лиги. Только из-за его наличия туда переехали его друзья по Барселоне. Команда теперь на ведущих ролях благодаря ему. У престарелого пешехода 6 золотых бутс, не стыдно его баластом называть?
Уверен, у сливочного не будет ни одной!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:58
...да уж, середнячок "Реал" уже устал ждать,когда его из ЛЧ попросят! И если попросят, то многие будут говорить: "....вот если бы играл Реал...!!!". Так что нечего ярлыки раздавать, экспертный Наш...!!!
shur
shur ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 09:35
...ну хоть кто то, отчаянно поднимает каталонское знамя впереди
идущим,цокая брекетами подростком...!!! Мбаппе - пешеход? Тогда
кто этот престарелый баласт в Майами? Хала Мадрид, с победой
сливочные!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:20, ред.
Позвольте пару слов "без протокола", в виде старого, футбольного пятака...
Бросать камни в Реал Мадрид не буду, поскольку не вижу на то оснований.
Есть цели, задачи, определенный набор футболистов, которые отличаются от своих коллег из Плейстейшен №...., тем, что они живые, а поэтому имеют физические ограничения...
Анчелотти стреляный воробей в футболе и при выборе игроков на встречу с одним из аутсайдеров, Леганесом, не мог не учитывать стратегические и... тактические реалии - впереди очень тяжёлый апрель, это прежде всего плей-офф ЛЧ, Кубок Испании и чемпионат страны.... Кроме того, реальностью было участие некоторых игроков клуба за свои сборные, и если "по месту" это как то не особо отражалось на кондициях футболистов, то "путешествия" за океан, пусть и на самолете, но многочасовые, бразильцев Винисиуса, Родриго, уругвайца Вальверде, их адаптация ко времени, плюс первые двое играли рано утром в среду, не могло не сказаться в конечном итоге на составе мадридцев и качестве их игры, вынужденная ротация игроков была неизбежна...
По матчу.
Здесь четко просматривалась свежесть и заряженность игроков Лагенеса, их желание остаться в высшем, футбольном дивизионе Испании и надо отдать им должное, периодически они показывали качественную, вязкую игру с хорошим пасом и пониманием того, что они делают.
Что касается оркестра Анчелотти... В игре не было свежести, как то всё шло на малых оборотах, как бы с ожиданием решения вопроса само собою...) Лишь железный Беллингем был вездесущ и выполнял роль "первой скрипки"
Гюлер - Диас - Беллингем и их наконечник Мбаппе созидали голевые моменты с большим трудом и зачастую просто хаотично давили, наваливались на своих оппонентов. Запомнились передачи Джуда на Модрича и Мбаппе, после которых мяч так и не дополз до ворот, но после второй волны атак Беллингем вырезал , между двух игроков легенасцев, передачу на Гюллера, намерения которого Оскар хорошо понял и для надежности уложил визави на газон...
Пенальти - Мбаппе - гол. ("Недозрелым" паненко))
Далее, после пропущенного мяча, Легенас показал свою лучшую игру в матче: Розье - Родригес - Гарсия 1:1! Дальше - больше, гости накрывают Диаса в центре поля и разгоняют хрестоматийную атаку по левому флангу: Розье - Оскар - Даниэль... Лунин курит в сторонке) 1:2!
Второй тайм в двух словах.
Беллингем после второй попытки всё таки проталкивает круглого в ворота Легенаса - 2:2! Далее запомнился расстрел Диасом основания штанги метров с 12-13, после чего игра затихла и перешла в вялотекущую фазу, окончание которой наступило минут за 15 до конца встречи. Счет на табло как минимум не устраивал сливочных и они традиционно "прибавили в конце игры" - Родриго набрал скорость..., штрафной на дуге штрафной)) Киллиан разыгрывает с Гарсией и красиво, как рукой - под штангу 3:2!
Реал, с моей колокольни, с учётом вышеописанных вначале статьи проблем, победил заслуженно и продолжает борьбу за медали из мягкого, желтого металла) Всё забудется, помнить будем слово "Победа"!

И по обыкновению, сугубо личное мнение...
Всем удачи!
Комиссарио
Комиссарио ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 09:16
Трудно будет Леву обогнать, если сегодня Левандовски Жироне нахлабучет пару банок
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:18
Таких талантов как Мбаппе в Барселоне много, с хорошим тренером они могут громить кого угодно!
Барсу не напугать даже Мадридом, они знают своё дело.
Даже школьник Ямаль их кошмарит! Он уже переписал множество рекордов! Смотреть на игру Барселоны одно удовольствие, чему я очень рад!
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 08:08
Я не знаю что там у вас и кто там у вас, но я реальные вещи говорю. Этот "наикрутейший" бомбардир отстаёт от старого поляка, которому вот-вот карьеру закончить.
И он до сих пор не имеет золотой бутсы! Ему ещё бороться с Салахом и Кейном. Пока вообще без шансов!

И кто там говорил, что Барса не догонит Мадрид? Обогнал спокойно имея игру в запасе, о чём я и говорил!
Так что не нужно раньше времени говорить об уверенности.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 07:47
Леганес не плохо потрепал нервы Реалу,
Лёгкостью вскрывал защиту и Анчи нужно как-то решать эту задачу. Гостям предоставлять так много шансов нельзя,
более сильный соперник не простил бы за это
cvv6atgd3u3k
cvv6atgd3u3k
сегодня в 07:15
Очень трудная победа Реала над довольно слабым соперником.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 06:18
Испанский чемпионат в этом году радует турнирной борьбой, и как бы хорошо не играла Барселона, как много она бы не забивала, ещё ничего не ясно.
Игра с Реалом будет ключевой в борьбе за первое место и на неё настроиться могут мадридцы, а оборона Барселоны явно не железобетонная. Интересно будет наблюдать за развязкой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 05:08
Мбаппе большой талант. И возможно,, обгонит Левандовски в гонке бомбардиров, все таки поляк часто пропускает игры из за травм. Но будем надеяться на лучшего))) насчёт золотого мяча, в 2025 году ЩМ должен быть наш. Если конечно, Барса выиграет ЛаЛигу и ЛЧ. Прямо сейчас у сине гранатовых лучшая игра и просто сильней Реала на порядок. Что будет после, здесь все зависит кто станет новым тренером Мадрида после ухода анчелотти. тчтт мы видим, Барса есть команда тренерской , а команда Анчелотти играет от таланта , а не от поставленной игры. В этом Реал и Мбаппе уступают Барсу и Ямалю. Кто будет тренер, скоро узнаем. Если тренер поставит командную игру, Мбаппе покажет свою лучшую версию. Все игроки будут работать чтоб француз набивал стату. Медиа тоже выполнять свою работу под заказ. Золотые мячи и бутсы будут дарит)) может быть. А может, Анчелотти остаётся тренером)) или новый тренер будет слабей итальянца?? Узнаем в летом. Пока Барса сильней Реала во всем. Фанаты Мадрида это тоже скоро смирятся.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 03:05
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:30
    Реал с победой, хотя так играть нельзя
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 01:57
    Этому наследнику уже сколько лет? До сих пор без золотой бутсы. Наследником Роналду /Месси можно назвать Ямаля, который уже начал переписывать рекорды. Он растёт намного быстрее, чем пешеход Мбаппе.
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:55
    Так и будет отставать до самого финиша от старика.
    Не видать ему золотой бутсы как собственных ушей!
    протон
    протон
    сегодня в 01:27
    Мбаппе превращается в наследника Роналду. Тащит матчи.
    В целом игра желает лучшего. Но Мбаппе стабильно хорош.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 01:20
    С победой Реал. Но играли не очень, особенно защита.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:20
    Три очка это хорошо конечно, но так играть в защите нельзя
    Практически любая контратака Леганеса была опасной
    Мбаппе продолжает забивать и отстаёт от Лёвы всего на один гол
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
    сегодня в 01:14
    У Леганеса только одна гостевая победа в этом сезоне. Но зато Какая!!))) 0-1 над Барселоной. Хотел своими глазами увидит вторую победу Леганеса. Увы)))
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:11
    Не знаю, как болелы Реала пережили этот матч, но я, точно сегодня не усну. Это просто бардак какой-то!!! Чтобы убитый аутсайдер, вот так терроризировал Реал на его поле?! Да вы что, ребята- ох.....и!!! Еще немного и Реал вполне мог недосчитаться важнейших очков, и с кем?! Конечно, после Барселоны, на такой Реал без слез не взглянешь. Что за дела, ваще??? Вот так отбиваться, от этого г...а, на родном стадионе?! У меня нет слов... Рюдигер- это нечто, всегда меня раздражал- ни выбора позиции, ни отбора- ничего не умеет!!! У же в добавочное время прозевал соперника, и только чудо, что мяч не попал в ворота. Что происходит?! Короче, ладно, не берусь судить и выяснять причины, многое итак понятно, но одно знаю точно- это не чемпионская игра. При всей моей антипатии к Флику, но его команда радует глаз своей игрой, а Реал отбывает номер, причем очень примитивно...
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:08
    Не простая победа Реала, но очень важная, чтобы критически не отстать от Барселоны в гонке за первое место и сохранить шансы на борьбу. Хорошо, что все лидеры без травм, против сливочных играли предельно жестко.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:07
    Галактикос с Победой !!!
    Тяжёлый матч, но победа ☝️😉✊️
    Маг_тм
    Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 01:05
    Вот вам делать нечего, будучи болельщиком Барсы, смотреть матч Реала до часа ночи, с середняком)
    Комиссарио
    Комиссарио
    сегодня в 01:04
    Какая волевая победа? Вымученная победа, Леганес две атаки-два гола, а Реал играл хорошо,но оборона и реализация зашкаливает
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 01:04
    Ожидаемо сложная игра, после перерыва на сборных. Леганес здорово был готов к поединку. Ну а если Вини не наберёт форму к ЛЧ, Реалу там ловить нечего, он практически 50 % атаки Реала убивает.
    Гость
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