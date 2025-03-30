«Реал» одержал победу в матче с «Леганесом»

«Реал» переиграл «Леганес» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).
Килиан Мбаппе на 32-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. Диего Гарсиа на 33-й сравнял счет. Дани Раба обеспечил гостям преимущество на 41-й, Джуд Беллингем на 47-й вернул равенство на табло. На 76-й Мбаппе оформил дубль.
После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (63 балла), «Леганес» находится на 18-й строчке (27 очков).
думают о тех кому на пенсию (отдельное спасибо Бро Бекхэму),
прямиком в Барсу-2 (Майами)...! А вот за пешехода Мбаппе, время покажет...!
думают о тех кому на пенсию (отдельное спасибо Бро Бекхэму),
прямиком в Барсу-2 (Майами)...! А вот за пешехода Мбаппе, время покажет...!
Если Мбаппе обогнал Леву, то вот мол он обогнал старика
Ну а если не обогнал то будут говорить что даже старика не обогнал!
Борьба за чемпионство в самом разгаре
Если Мбаппе обогнал Леву, то вот мол он обогнал старика
Ну а если не обогнал то будут говорить что даже старика не обогнал!
Борьба за чемпионство в самом разгаре
Уверен, у сливочного не будет ни одной!
Уверен, у сливочного не будет ни одной!
идущим,цокая брекетами подростком...!!! Мбаппе - пешеход? Тогда
кто этот престарелый баласт в Майами? Хала Мадрид, с победой
сливочные!
идущим,цокая брекетами подростком...!!! Мбаппе - пешеход? Тогда
кто этот престарелый баласт в Майами? Хала Мадрид, с победой
сливочные!
Бросать камни в Реал Мадрид не буду, поскольку не вижу на то оснований.
Есть цели, задачи, определенный набор футболистов, которые отличаются от своих коллег из Плейстейшен №...., тем, что они живые, а поэтому имеют физические ограничения...
Анчелотти стреляный воробей в футболе и при выборе игроков на встречу с одним из аутсайдеров, Леганесом, не мог не учитывать стратегические и... тактические реалии - впереди очень тяжёлый апрель, это прежде всего плей-офф ЛЧ, Кубок Испании и чемпионат страны.... Кроме того, реальностью было участие некоторых игроков клуба за свои сборные, и если "по месту" это как то не особо отражалось на кондициях футболистов, то "путешествия" за океан, пусть и на самолете, но многочасовые, бразильцев Винисиуса, Родриго, уругвайца Вальверде, их адаптация ко времени, плюс первые двое играли рано утром в среду, не могло не сказаться в конечном итоге на составе мадридцев и качестве их игры, вынужденная ротация игроков была неизбежна...
По матчу.
Здесь четко просматривалась свежесть и заряженность игроков Лагенеса, их желание остаться в высшем, футбольном дивизионе Испании и надо отдать им должное, периодически они показывали качественную, вязкую игру с хорошим пасом и пониманием того, что они делают.
Что касается оркестра Анчелотти... В игре не было свежести, как то всё шло на малых оборотах, как бы с ожиданием решения вопроса само собою...) Лишь железный Беллингем был вездесущ и выполнял роль "первой скрипки"
Гюлер - Диас - Беллингем и их наконечник Мбаппе созидали голевые моменты с большим трудом и зачастую просто хаотично давили, наваливались на своих оппонентов. Запомнились передачи Джуда на Модрича и Мбаппе, после которых мяч так и не дополз до ворот, но после второй волны атак Беллингем вырезал , между двух игроков легенасцев, передачу на Гюллера, намерения которого Оскар хорошо понял и для надежности уложил визави на газон...
Пенальти - Мбаппе - гол. ("Недозрелым" паненко))
Далее, после пропущенного мяча, Легенас показал свою лучшую игру в матче: Розье - Родригес - Гарсия 1:1! Дальше - больше, гости накрывают Диаса в центре поля и разгоняют хрестоматийную атаку по левому флангу: Розье - Оскар - Даниэль... Лунин курит в сторонке) 1:2!
Второй тайм в двух словах.
Беллингем после второй попытки всё таки проталкивает круглого в ворота Легенаса - 2:2! Далее запомнился расстрел Диасом основания штанги метров с 12-13, после чего игра затихла и перешла в вялотекущую фазу, окончание которой наступило минут за 15 до конца встречи. Счет на табло как минимум не устраивал сливочных и они традиционно "прибавили в конце игры" - Родриго набрал скорость..., штрафной на дуге штрафной)) Киллиан разыгрывает с Гарсией и красиво, как рукой - под штангу 3:2!
Реал, с моей колокольни, с учётом вышеописанных вначале статьи проблем, победил заслуженно и продолжает борьбу за медали из мягкого, желтого металла) Всё забудется, помнить будем слово "Победа"!
И по обыкновению, сугубо личное мнение...
Всем удачи!
Бросать камни в Реал Мадрид не буду, поскольку не вижу на то оснований.
Есть цели, задачи, определенный набор футболистов, которые отличаются от своих коллег из Плейстейшен №...., тем, что они живые, а поэтому имеют физические ограничения...
Анчелотти стреляный воробей в футболе и при выборе игроков на встречу с одним из аутсайдеров, Леганесом, не мог не учитывать стратегические и... тактические реалии - впереди очень тяжёлый апрель, это прежде всего плей-офф ЛЧ, Кубок Испании и чемпионат страны.... Кроме того, реальностью было участие некоторых игроков клуба за свои сборные, и если "по месту" это как то не особо отражалось на кондициях футболистов, то "путешествия" за океан, пусть и на самолете, но многочасовые, бразильцев Винисиуса, Родриго, уругвайца Вальверде, их адаптация ко времени, плюс первые двое играли рано утром в среду, не могло не сказаться в конечном итоге на составе мадридцев и качестве их игры, вынужденная ротация игроков была неизбежна...
По матчу.
Здесь четко просматривалась свежесть и заряженность игроков Лагенеса, их желание остаться в высшем, футбольном дивизионе Испании и надо отдать им должное, периодически они показывали качественную, вязкую игру с хорошим пасом и пониманием того, что они делают.
Что касается оркестра Анчелотти... В игре не было свежести, как то всё шло на малых оборотах, как бы с ожиданием решения вопроса само собою...) Лишь железный Беллингем был вездесущ и выполнял роль "первой скрипки"
Гюлер - Диас - Беллингем и их наконечник Мбаппе созидали голевые моменты с большим трудом и зачастую просто хаотично давили, наваливались на своих оппонентов. Запомнились передачи Джуда на Модрича и Мбаппе, после которых мяч так и не дополз до ворот, но после второй волны атак Беллингем вырезал , между двух игроков легенасцев, передачу на Гюллера, намерения которого Оскар хорошо понял и для надежности уложил визави на газон...
Пенальти - Мбаппе - гол. ("Недозрелым" паненко))
Далее, после пропущенного мяча, Легенас показал свою лучшую игру в матче: Розье - Родригес - Гарсия 1:1! Дальше - больше, гости накрывают Диаса в центре поля и разгоняют хрестоматийную атаку по левому флангу: Розье - Оскар - Даниэль... Лунин курит в сторонке) 1:2!
Второй тайм в двух словах.
Беллингем после второй попытки всё таки проталкивает круглого в ворота Легенаса - 2:2! Далее запомнился расстрел Диасом основания штанги метров с 12-13, после чего игра затихла и перешла в вялотекущую фазу, окончание которой наступило минут за 15 до конца встречи. Счет на табло как минимум не устраивал сливочных и они традиционно "прибавили в конце игры" - Родриго набрал скорость..., штрафной на дуге штрафной)) Киллиан разыгрывает с Гарсией и красиво, как рукой - под штангу 3:2!
Реал, с моей колокольни, с учётом вышеописанных вначале статьи проблем, победил заслуженно и продолжает борьбу за медали из мягкого, желтого металла) Всё забудется, помнить будем слово "Победа"!
И по обыкновению, сугубо личное мнение...
Всем удачи!
Барсу не напугать даже Мадридом, они знают своё дело.
Даже школьник Ямаль их кошмарит! Он уже переписал множество рекордов! Смотреть на игру Барселоны одно удовольствие, чему я очень рад!
Барсу не напугать даже Мадридом, они знают своё дело.
Даже школьник Ямаль их кошмарит! Он уже переписал множество рекордов! Смотреть на игру Барселоны одно удовольствие, чему я очень рад!
И он до сих пор не имеет золотой бутсы! Ему ещё бороться с Салахом и Кейном. Пока вообще без шансов!
И кто там говорил, что Барса не догонит Мадрид? Обогнал спокойно имея игру в запасе, о чём я и говорил!
Так что не нужно раньше времени говорить об уверенности.
И он до сих пор не имеет золотой бутсы! Ему ещё бороться с Салахом и Кейном. Пока вообще без шансов!
И кто там говорил, что Барса не догонит Мадрид? Обогнал спокойно имея игру в запасе, о чём я и говорил!
Так что не нужно раньше времени говорить об уверенности.
Лёгкостью вскрывал защиту и Анчи нужно как-то решать эту задачу. Гостям предоставлять так много шансов нельзя,
более сильный соперник не простил бы за это
Лёгкостью вскрывал защиту и Анчи нужно как-то решать эту задачу. Гостям предоставлять так много шансов нельзя,
более сильный соперник не простил бы за это
Игра с Реалом будет ключевой в борьбе за первое место и на неё настроиться могут мадридцы, а оборона Барселоны явно не железобетонная. Интересно будет наблюдать за развязкой.
Игра с Реалом будет ключевой в борьбе за первое место и на неё настроиться могут мадридцы, а оборона Барселоны явно не железобетонная. Интересно будет наблюдать за развязкой.
Так что обгонит Лёву, я уверен!
Так что обгонит Лёву, я уверен!
Не видать ему золотой бутсы как собственных ушей!
Не видать ему золотой бутсы как собственных ушей!
В целом игра желает лучшего. Но Мбаппе стабильно хорош.
В целом игра желает лучшего. Но Мбаппе стабильно хорош.
Практически любая контратака Леганеса была опасной
Мбаппе продолжает забивать и отстаёт от Лёвы всего на один гол
Практически любая контратака Леганеса была опасной
Мбаппе продолжает забивать и отстаёт от Лёвы всего на один гол
Тяжёлый матч, но победа ☝️😉✊️
Тяжёлый матч, но победа ☝️😉✊️