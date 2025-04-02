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«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестером» в матче АПЛ

вчера, 23:38
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в матче 30-го тура АПЛ (2:0).

На 2-й минуте счёт открыл Джек Грилиш. Омар Мармуш на 29-й забил ещё один мяч.

«Ман Сити» занимает 4-е место в чемпионате Англии (51 очко). «Лестер» идёт 19-м (17 баллов).

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Все комментарии
t4zygq6fk8cn
t4zygq6fk8cn
сегодня в 07:02
Лестера уже похоже ничто не спасёт
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:47
Редкая победа горожан)))
112910415
112910415
сегодня в 05:31
ого, сразу три очка !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:37
думаю, что лесники свое третье место не умудрятся упустить, а вот за четвертое лигочемпионское место предстоит жаркая заруба!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:27
Грилиш лучший игрок матча))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:09
Сити силен
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