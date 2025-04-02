«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестером» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в матче 30-го тура АПЛ (2:0).
На 2-й минуте счёт открыл Джек Грилиш. Омар Мармуш на 29-й забил ещё один мяч.
«Ман Сити» занимает 4-е место в чемпионате Англии (51 очко). «Лестер» идёт 19-м (17 баллов).
|Манчестер Сити2 : 0Лестер Сити
|Матч завершен
«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в матче 30-го тура АПЛ (2:0).
На 2-й минуте счёт открыл Джек Грилиш. Омар Мармуш на 29-й забил ещё один мяч.
«Ман Сити» занимает 4-е место в чемпионате Англии (51 очко). «Лестер» идёт 19-м (17 баллов).