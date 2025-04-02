«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестером» в матче АПЛ

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вчера, 23:38

«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в матче 30-го тура АПЛ (2:0).

На 2-й минуте счёт открыл Джек Грилиш. Омар Мармуш на 29-й забил ещё один мяч.

«Ман Сити» занимает 4-е место в чемпионате Англии (51 очко). «Лестер» идёт 19-м (17 баллов).