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«Фенербахче» уступил «Галатасараю» и вылетел из Кубка Турции

вчера, 22:57
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

«Фенербахче» потерпел поражение от «Галатасарая» в матче 1/4 финала Кубка Турции (1:2).

На 10-й минуте счёт открыл Виктор Осимхен. На 27-й нигерийский футболист реализовал пенальти. В составе «жёлто-тёмно-синих» голом отметился Себастьян Шиманьски на 45+2-й.

«Галатасарай» вышел в следующий раунд турнира.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:39
Доброго дня! О да, это точно) стоит в сторонке, ждет пока игроки выплеснут эмоции, а после подойдет, карточки раздаст и дальше играют))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:36
Привет старина!)

А мне в этом матче больше всего понравилась работа судьи!
Прежде всего невозмутимость.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:02
Вчера, впервые в жизни выбрал просмотр Турецкой Супер Лиги вместо АПЛ, и получил удовольствие от футбола, не от качества игры, а именно от футбола, от эмоций, от страсти!
Матч оправдал ожидания, были и голы, и неплохие комбинации, и эмоции, которые порой выходили через край (драки в конце матча), ну и Жозе как обычно не смог оказаться в стороне от всего этого и совершил этот смешной поступок, а вот тренер Галатасарая может получить оскар,за реакцию)))
Вообщем, советую всем хотя бы иногда смотреть такие матчи
112910415
112910415
сегодня в 05:33
зато удалось оторвать важный нос ! )
Romeo 777
Romeo 777 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:30
А там выше уже вышла новость о Моуре и его выходке 😂🤦🏽‍♂️
Шуnя771
Шуnя771 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:22
В те редкие моменты которые нам показали он был спокоен как удав, что не скажешь о других...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:08
Интересно, Моуриньо снова обиделся и обзывался на Галатасарай?😁
Pumpurum
Pumpurum
вчера в 23:03
У особенного нет методов против Сарая.
Гость
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