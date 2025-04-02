«Фенербахче» уступил «Галатасараю» и вылетел из Кубка Турции

«Фенербахче» потерпел поражение от «Галатасарая» в матче 1/4 финала Кубка Турции (1:2).
На 10-й минуте счёт открыл Виктор Осимхен. На 27-й нигерийский футболист реализовал пенальти. В составе «жёлто-тёмно-синих» голом отметился Себастьян Шиманьски на 45+2-й.
«Галатасарай» вышел в следующий раунд турнира.
А мне в этом матче больше всего понравилась работа судьи!
Прежде всего невозмутимость.
А мне в этом матче больше всего понравилась работа судьи!
Прежде всего невозмутимость.
Матч оправдал ожидания, были и голы, и неплохие комбинации, и эмоции, которые порой выходили через край (драки в конце матча), ну и Жозе как обычно не смог оказаться в стороне от всего этого и совершил этот смешной поступок, а вот тренер Галатасарая может получить оскар,за реакцию)))
Вообщем, советую всем хотя бы иногда смотреть такие матчи
Матч оправдал ожидания, были и голы, и неплохие комбинации, и эмоции, которые порой выходили через край (драки в конце матча), ну и Жозе как обычно не смог оказаться в стороне от всего этого и совершил этот смешной поступок, а вот тренер Галатасарая может получить оскар,за реакцию)))
Вообщем, советую всем хотя бы иногда смотреть такие матчи