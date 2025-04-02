«Фенербахче» уступил «Галатасараю» и вылетел из Кубка Турции

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вчера, 22:57

«Фенербахче» потерпел поражение от «Галатасарая» в матче 1/4 финала Кубка Турции (1:2).

На 10-й минуте счёт открыл Виктор Осимхен. На 27-й нигерийский футболист реализовал пенальти. В составе «жёлто-тёмно-синих» голом отметился Себастьян Шиманьски на 45+2-й.

«Галатасарай» вышел в следующий раунд турнира.