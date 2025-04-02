«Реал» вышел в финал Кубка Испании

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (4:4 по итогам дополнительного времени).
На 16-й минуте баски вышли вперёд усилиями Андера Барренетчеа. Мадридская команда отыгралась на 30-й — голом отметился Эндрик. Автогол Давида Алабы на 72-й позволил гостям снова повести. Микель Ойарсабаль на 80-й увеличил преимущество клуба из Сан-Себастьяна. Джуд Беллингем на 82-й сократил отставание мадридцев в счёте, а Орельен Тчуамени на 86-й восстановил равенство. На 90+3-й Ойарсабаль сделал дубль.
Счёт по сумме двух игр стал 4:4, в итоге всё перешло в дополнительное время, где голом в составе «сливочных» отличился Антонио Рюдигер на 115-й минуте.
«Реал» вышел в финал турнира. В другом полуфинале 2 апреля ответную игру проведут «Атлетико» и «Барселона». Первая встреча завершилась вничью 4:4.
У Карло все косяки опять по Классике: Тчуамени/Васкес весь матч в поле, а поддержать атаку не в состоянии. В результате вся тройка нападения пашет за полузащиту, принимая всю игру мяч в центре и двигая его к воротам РС, ибо одного Джуда, увы, не хватало. Ну как так то ??!! Почему опять Диас и Себальос - молодые, шустрые, умные сидят на лавке в старте ? И какой потом толк от поддержки того же Диаса и Модрича в овертайме, когда напады уже набегались как ишаки ?!
Винисиус, кстати, шикарный матч провёл. По мне бразил лучший у РМ сегодня был. Он и пас-конфету на Эндрика отдал, и пеналь заработал (который не дали) и постоянно обострял слева...
P.S. Не знаю..., не знаю насколько Реал хватит в таком ключе победы добывать... Несмотря на всплески отдельных исполнителей, корявая, очень некачественная игра от королевичей была сегодня.
У Карло все косяки опять по Классике: Тчуамени/Васкес весь матч в поле, а поддержать атаку не в состоянии. В результате вся тройка нападения пашет за полузащиту, принимая всю игру мяч в центре и двигая его к воротам РС, ибо одного Джуда, увы, не хватало. Ну как так то ??!! Почему опять Диас и Себальос - молодые, шустрые, умные сидят на лавке в старте ? И какой потом толк от поддержки того же Диаса и Модрича в овертайме, когда напады уже набегались как ишаки ?!
Винисиус, кстати, шикарный матч провёл. По мне бразил лучший у РМ сегодня был. Он и пас-конфету на Эндрика отдал, и пеналь заработал (который не дали) и постоянно обострял слева...
P.S. Не знаю..., не знаю насколько Реал хватит в таком ключе победы добывать... Несмотря на всплески отдельных исполнителей, корявая, очень некачественная игра от королевичей была сегодня.