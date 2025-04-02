«Реал» вышел в финал Кубка Испании

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сегодня, 01:08

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (4:4 по итогам дополнительного времени).

На 16-й минуте баски вышли вперёд усилиями Андера Барренетчеа. Мадридская команда отыгралась на 30-й — голом отметился Эндрик. Автогол Давида Алабы на 72-й позволил гостям снова повести. Микель Ойарсабаль на 80-й увеличил преимущество клуба из Сан-Себастьяна. Джуд Беллингем на 82-й сократил отставание мадридцев в счёте, а Орельен Тчуамени на 86-й восстановил равенство. На 90+3-й Ойарсабаль сделал дубль.

Счёт по сумме двух игр стал 4:4, в итоге всё перешло в дополнительное время, где голом в составе «сливочных» отличился Антонио Рюдигер на 115-й минуте.

«Реал» вышел в финал турнира. В другом полуфинале 2 апреля ответную игру проведут «Атлетико» и «Барселона». Первая встреча завершилась вничью 4:4.