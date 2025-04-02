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«Реал» вышел в финал Кубка Испании

сегодня, 01:08
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 4Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадЗакончился в доп. время

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (4:4 по итогам дополнительного времени).

На 16-й минуте баски вышли вперёд усилиями Андера Барренетчеа. Мадридская команда отыгралась на 30-й — голом отметился Эндрик. Автогол Давида Алабы на 72-й позволил гостям снова повести. Микель Ойарсабаль на 80-й увеличил преимущество клуба из Сан-Себастьяна. Джуд Беллингем на 82-й сократил отставание мадридцев в счёте, а Орельен Тчуамени на 86-й восстановил равенство. На 90+3-й Ойарсабаль сделал дубль.

Счёт по сумме двух игр стал 4:4, в итоге всё перешло в дополнительное время, где голом в составе «сливочных» отличился Антонио Рюдигер на 115-й минуте.

«Реал» вышел в финал турнира. В другом полуфинале 2 апреля ответную игру проведут «Атлетико» и «Барселона». Первая встреча завершилась вничью 4:4.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:53
Чемпионы мира по отскокам
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:45
Реал тоже в сговоре с фармацевтами походу. Имеют долю с продажи успокоительных
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 06:36
К чему эти мучения Реалу с доп.таймами, жаловались на график, а сами гоняют по 120 минут.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
Реал упражняется в плохой игре ...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 04:37, ред.
Отличная фраза, очень мне нравится. 👍

Не знаю, как там было у генсеков, но её автор, вот именно в этом исполнении, - Энцо Феррари, основатель всем известной марки спортивных автомобилей. 🤔

Доброго утра, Виктор. 🤝 В последнее время крайне редко удаётся заходить. Прошу меня заранее извинить, если не сразу буду отвечать.
IkeYar
IkeYar
сегодня в 03:56
Лучше бы проиграли, судя по тому как бились за финал КК, папа понимает что ничего кроме КК в этом году не светит.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:39, ред.
Да, кстати, вчера статейку скринил про Т.Мюллера. Так вот, Майер, Эффенберг и другие, требуют его оставить в Баварии.

Пока!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:38
Только с одним глазом смотрел матч. Не успел заметит фол на бразильце))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:37
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:36
Я на баррикады не хожу, а смотрю игру как есть.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:34
Ладно, я спать. Сегодня, мы снова по разные стороны баррикад, я за Симеоне, ты- за недоФлика.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:32
Этого не помню. Может быть.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:31
Он, точно уже не вырастит. Так будет его охранник стремянку за ним носить...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:31
Причём тут фильм ? Речь о другом генсеке. Г. Хазанов - в помощь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:30
Тоже интересно. Повзрослеет пистон, тогда с большой буквы заслужит свое имя.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:27
Не вижу смысла, отлично помню этот фильм.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:27
))) Тогда ещё раз посмотри...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:26
Но он говорил:"Одно моё, другое глупое".
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:25
Цитируешь "Серые волки"? Смотрел, знаю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:23
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:21
    Не знаю, как Петля, Но,я, редко ошибаюсь...
    🤭🤭🤭😂😂😂😂😂
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 02:19, ред.
    А почему Винисиус с маленькой буквы?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 02:19
    Ошибаются все. Даже капрал с петлёй.

    Тут же обсуждается конкретный матч, где тренер накосячил с составом, имея в наличии лучшие кандидатуры исполнителей - не Ван Дейка в составе, а ПРОСТО лучшие кандидатуры! Так понятно, надеюсь ?
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:16, ред.
    Да перестань!!! Он постоянно ошибается и не только с Барселоной. С Барсой, он вообще фланги перепутал, а с его зоны Рафинья забил головой, а Ямаль на велосипеде проехал!!! И что ты хочешь доказать?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 02:13, ред.
    Причём здесь Барселона и его недавняя игра, когда Васкес в защите ваще никакой?!
    Тут 3 банки от РС прилетели из зоны центрального защитника. 3 (!!!) банки на ровном месте через прострелы вдоль ворот и навес, которых бы просто не было.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 02:10
    А куда дел пеналь на Винисиусе, которого сбили в штрафной ? )
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:10
    Ты вспомни как Барселона его убивала. Да хоть недавнюю игру, где он снова потерял соперника и только чудо спасло Реал от неприятностей. И таких примеров масса.
    Поэтому я и говорил, что голландец из Ливера- надёжней.
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:09
    Реал в домашнем матче изрядно потрепал нервы своим болельщикам
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 02:06
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 02:05, ред.
      Да правильно я тебя понял, правильно.))) Рюдигер в ЦЗ- это дыра. Не понимаю, как можно этого не видеть.
      Гость
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