Тренер «Галатасарая»: «Между мной и Моуриньо ничего не случилось»

Главный тренер «Галатасарая» дал комментарий касательно конфликта с рулевым «Фенербахче» .

Между мной и Моуринью ничего не случилось. Он ущипнул меня сзади за нос, появилась небольшая царапина.

Разумеется, это было не очень культурно или элегантно с его стороны.

Надеемся, что тренеры будут вести себя более подходящим образом в подобным ситуациях. Не стану преувеличивать эту проблему, но это был не самый удачный ход.