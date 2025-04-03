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Тренер «Галатасарая»: «Между мной и Моуриньо ничего не случилось»

вчера, 21:55
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал комментарий касательно конфликта с рулевым «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

Между мной и Моуринью ничего не случилось. Он ущипнул меня сзади за нос, появилась небольшая царапина.

Разумеется, это было не очень культурно или элегантно с его стороны.

Надеемся, что тренеры будут вести себя более подходящим образом в подобным ситуациях. Не стану преувеличивать эту проблему, но это был не самый удачный ход.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:32
умненько, сдержанно комментирует !
... зачем падал-то ?
sexxxkzvwk5d
sexxxkzvwk5d
сегодня в 05:08
Симулянт он просто, ничего не случилось, а зачем падал, вместо того чтобы ответочку послать
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:30
Моур иногда не адекватно себя ведёт
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:49
Мавр сделал свое дело!
Мавр....
Поначалу подумал Моу "зрения лишил" окана.
Futurista
Futurista
вчера в 22:49
Очень информативно)...но хоть узнали что у главного тренера Галатасарая нос сзади)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:20
Окан - "Между мной и Моуринью ничего не случилось." Подумаешь , что он ущипнул меня за нос - мне не привыкать , одной царапиной больше, одной меньше"...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:16
Хммм... Че то хрень какую то прогнал.
Гость
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