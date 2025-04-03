Тренер «Галатасарая»: «Между мной и Моуриньо ничего не случилось»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук дал комментарий касательно конфликта с рулевым «Фенербахче» Жозе Моуриньо.
Между мной и Моуринью ничего не случилось. Он ущипнул меня сзади за нос, появилась небольшая царапина.
Разумеется, это было не очень культурно или элегантно с его стороны.
Надеемся, что тренеры будут вести себя более подходящим образом в подобным ситуациях. Не стану преувеличивать эту проблему, но это был не самый удачный ход.
... зачем падал-то ?
... зачем падал-то ?
Мавр....
Поначалу подумал Моу "зрения лишил" окана.
Мавр....
Поначалу подумал Моу "зрения лишил" окана.