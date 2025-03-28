Семак: «Многое из того, что было написано про Глушенкова — полная чушь»

Главный тренер «Зенита» категорически опроверг слухи о нападающем команды .

90% из того, что было написано про Глушенкова — полная чушь. Из‑за этого даже поставил для себя галочки, какие СМИ не стоит читать. Максим правильно сказал, что все были очень расстроены после поражения от «Спартака». Но его слова стали трактовать по‑всякому, якобы он недоволен своей ролью в команде. Речь же о том, что он недоволен в плане вклада в успехи команды. Кстати, позиция на поле в клубе и сборной у Максима одна и та же.