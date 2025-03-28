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Семак: «Многое из того, что было написано про Глушенкова — полная чушь»

вчера, 11:59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак категорически опроверг слухи о нападающем команды Максиме Глушенкове.

90% из того, что было написано про Глушенкова — полная чушь. Из‑за этого даже поставил для себя галочки, какие СМИ не стоит читать. Максим правильно сказал, что все были очень расстроены после поражения от «Спартака». Но его слова стали трактовать по‑всякому, якобы он недоволен своей ролью в команде. Речь же о том, что он недоволен в плане вклада в успехи команды. Кстати, позиция на поле в клубе и сборной у Максима одна и та же.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ lotsman (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:12, ред.
В игноре я у вас был, но это в прошлом. Общаться надо цивилизованно. Еще раз повторю: я не являюсь ненавистником Зенита и Семака в частности. Если вы обратили внимание, я, никогда не смотрю бухгалтерию Зенита- это не моя практика, для этого, на сайте есть обученные в этом вопросе люди. Моя цель- только спортивная составляющая. Семак себя изжил, поэтому, понимая всё это- должен был бы сам подать в отставку, потому что продолжение его работы в Зените ведет к катастрофе, что и показал прошлый сезон... Независимо от того, какое место займет команда в этом сезоне, Семак себя исчерпал.
Lbvfd
Lbvfd ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:00
    67bcyv2z36q4
    67bcyv2z36q4 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:04
    Вы лично знакомы с Семаком, чтобы о нем такое говорить?
    Capral
    Capral
    вчера в 13:45
    lotsman!

    Не понимаю, что обидного вы нашли в моих словах.))) Все видят, как Семак убивает Зенит, а руководство, недальновидное, под прикрытием дешевых фраз, старается не выносить конфликт на общее обсуждение. Но это уже невозможно скрыть- конфликт обозначен жирным шрифтом. Семак- карьерист и трус, топит самый богатый российский клуб, откровенно деградирует, что уже подмечают футболисты Зенита, публично. Так в чем я неправ? Глушенков конечно талантливый жлоб, и он молчать не будет. Семак его замучил своей тупостью и глупостью, о чем я говорил уже через месяц, после прихода Макса в Зенит...

    Вам, любезный lotsman, предлагаю снять игнор для нормального общения. Я, это уже сделал.
    289gzkn2457f
    289gzkn2457f
    вчера в 13:39
    Манекенушка, дыма без огня не бывает!
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 13:34, ред.
    Ну вот, стоило покритиковать человека, который руководит тренировками Зенита (я про Семака), как сразу же я стал героем - прилетели аж три дизлайка. Замечу, я подобной процедурой, как и нажатием кнопки ИГНОР, ещё не пользовался... Разве что только случайно мог нажать, но сразу же отменял. Значит просто попал не в бровь, а в глаз...
    Брулин
    Брулин
    вчера в 13:18
    А 10 процентов это про что?
    qx2pyj27uyve
    qx2pyj27uyve
    вчера в 12:41
    Зенит все равно станет чемпионом, спартак на своем любимом 5-10 месте.
    Capral
    Capral ответ m4nfc83dq4wy (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Личико открой...)))
    Capral
    Capral
    вчера в 12:31
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 12:30
      m4nfc83dq4wy
      m4nfc83dq4wy ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 12:29
      Катастрофа - это когда 25 лет с одной гнилой победой в чемпионате и называть себя на каждом углу великими.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 12:20
      Особенно нелепо придумано то, что профессиональный футболист самовольно покинул тренировку сказав, что ему холодно стало. Такое мог придумать только тот, кто сидя в кресле кутается в плед и никогда не двигался интенсивно на поле. Эта нелепость запущенна в сеть чтобы поднять волну. Руководству Зенита нужно просто наплевать на такие вбросы и делать своё дело. Как говорят мудрые - Собака лает, ветер носит, а караван идёт.)
      Capral
      Capral
      вчера в 12:16, ред.
      Единственное, что приятно читать и что действительно правда, так это то, что все страшно расстроены после Спартака. Всё остальное- недоработка Медведева. С Семаком, по ходу, он уже тоже провёл "беседу"... Нет, ребятки, дыма без огня не бывает, об.......ь- значит честно признайтесь. А ваш Семак- это беда, катастрофа. Но в Зените не принято признавать собственные ошибки, вот и терпят позорище деревeнское...
      112910415
      112910415
      вчера в 12:08
      ура, разобрались - таки!
      9fndtb5n7exf
      9fndtb5n7exf
      вчера в 12:07
      Некоторые клубы живут в обстановке нервозности и неудовлетворенности многие многие годы и хотят, чтобы все так жили, придумывая разные небылицы.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 12:06
      Ну тогда , Серёга - "наплюйте и забудьте" про этот эпизод , и не чего уже несколько дней всем руководством оправдываться...)
      Гость
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