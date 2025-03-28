Анчелотти ответил Тебасу на слова про критику календаря

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на заявления президента Ла Лиги Хавьера Тебаса по поводу критики плотности календаря.
Мне уже известно о его одержимости «Реалом», но не тренерами. Ему стоит больше сосредоточиться на своих делах, потому что он неуважительно относится к «Реалу», а также к тренерам.
Ранее Тебас прокомментировал жалобы клубов на недостаточный отдых игроков (72 часа) между матчами, заявив, что при наличии в команде 25 футболистов необходимо осуществлять ротацию состава. Он подчеркнул, что ответственность за плотный график матчей не должна возлагаться на руководство лиги.
С таким успехом можно на каждый день постпвить игру с формулировкой - ну ты же тренер ? Вот и придумай че нибудь там
А сколько в лазарете сколько с проблемами в семье и тд которых лучше сейчас не ставить в состав
А он всё про деньги...
С таким успехом можно на каждый день постпвить игру с формулировкой - ну ты же тренер ? Вот и придумай че нибудь там
А сколько в лазарете сколько с проблемами в семье и тд которых лучше сейчас не ставить в состав
А он всё про деньги...