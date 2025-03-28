Анчелотти ответил Тебасу на слова про критику календаря

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вчера, 15:49

Главный тренер «Реала» отреагировал на заявления президента Ла Лиги по поводу критики плотности календаря.

Мне уже известно о его одержимости «Реалом», но не тренерами. Ему стоит больше сосредоточиться на своих делах, потому что он неуважительно относится к «Реалу», а также к тренерам.

Ранее Тебас прокомментировал жалобы клубов на недостаточный отдых игроков (72 часа) между матчами, заявив, что при наличии в команде 25 футболистов необходимо осуществлять ротацию состава. Он подчеркнул, что ответственность за плотный график матчей не должна возлагаться на руководство лиги.