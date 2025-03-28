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Анчелотти ответил Тебасу на слова про критику календаря

вчера, 15:49

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на заявления президента Ла Лиги Хавьера Тебаса по поводу критики плотности календаря.

Мне уже известно о его одержимости «Реалом», но не тренерами. Ему стоит больше сосредоточиться на своих делах, потому что он неуважительно относится к «Реалу», а также к тренерам.

Ранее Тебас прокомментировал жалобы клубов на недостаточный отдых игроков (72 часа) между матчами, заявив, что при наличии в команде 25 футболистов необходимо осуществлять ротацию состава. Он подчеркнул, что ответственность за плотный график матчей не должна возлагаться на руководство лиги.

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R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:17
Это уже тренеру решать сколько задействовать игроков 25 или 18...
С таким успехом можно на каждый день постпвить игру с формулировкой - ну ты же тренер ? Вот и придумай че нибудь там
А сколько в лазарете сколько с проблемами в семье и тд которых лучше сейчас не ставить в состав
А он всё про деньги...
RM_35
RM_35
вчера в 16:30
проще вообще не обращать на этого тебаса внимания!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:51, ред.
Опять чтоль гугл переводчик? Что за несвязный бред? Как сосредоточение на своих делах логически вытекает вообще из неуважения к Реалу и тренерам? Позовите санитара! Надо больше жвачки!
Гость
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