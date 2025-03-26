В «Зените» отреагировали на скандальную информацию про Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что полузащитник Максим Глушенков самовольно покинул одну из тренировок клуба.
Бездарный вымысел.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что полузащитник Максим Глушенков самовольно покинул одну из тренировок клуба.
Бездарный вымысел.
По игре Зенита будет видно есть конфликт в клубе или всё это грязные инсинуации.
По игре Зенита будет видно есть конфликт в клубе или всё это грязные инсинуации.
гармония как никогда гармонична ! )
гармония как никогда гармонична ! )
Это так похоже на Глушенкова.
Звезда, а им многое позволяется,.хотя не считвю Глушенкова звездой, даже несмотря на его безумный взгляд фанатика от футбола..
Это так похоже на Глушенкова.
Звезда, а им многое позволяется,.хотя не считвю Глушенкова звездой, даже несмотря на его безумный взгляд фанатика от футбола..