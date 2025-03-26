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В «Зените» отреагировали на скандальную информацию про Глушенкова

вчера, 13:59

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что полузащитник Максим Глушенков самовольно покинул одну из тренировок клуба.

Бездарный вымысел.

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 00:24
Девяносто процентов всех инсайдов из пальца высосаны - это факт! Но и Медведев соврёт - недорого возьмёт!
По игре Зенита будет видно есть конфликт в клубе или всё это грязные инсинуации.
sv_1969
sv_1969 ответ Денис Прокопьев (раскрыть)
вчера в 20:08
Спасибо!)
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:05
«Оправдываться — значит уже на половину признать себя виновным» — цитата из книги «Вкус вампира» российского писателя и поэта Андрея Белянина
smyz7dk6u5rp
smyz7dk6u5rp
вчера в 17:17
Нет дыма без огня.
Viollator
Viollator
вчера в 16:45
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 16:33
    Когда прочитал интервью кого-то из спартаковских игроков, что эта "звЯзда" нагнетала общую атмосферу в раздевалке команды, после того, как его на помойке нашли и отмыли, ОЙ! - взяли из самарских Крыльев и дали футболку Спартака, заключив "жирный", по сравнению с тем, что он в КС получал, контракт, то есть все основания полагать, что глушенков именно ТАК и поступил.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:21
    враки !
    гармония как никогда гармонична ! )
    Артем 471
    Артем 471
    вчера в 15:42
    А ведь многие поверили, в частности, я.
    Это так похоже на Глушенкова.
    Звезда, а им многое позволяется,.хотя не считвю Глушенкова звездой, даже несмотря на его безумный взгляд фанатика от футбола..
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:15
    Стоп ребят , но если Медведев категорично утверждает , что это бездарный вымысел , то почему бы не подать в суд на этого бездарного блогера или журналиста! Который придумал еще к тому же фразу "чё то холодно"!Ведь же надо было такое придумать)))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:06
    У Шурика знатно дымит! Даже если что-то и было ,то нельзя показать что в газовом королевстве всё плохо!
    sv_1969
    sv_1969 ответ tec674566r8v (раскрыть)
    вчера в 15:04
    Даже если оказаться в условном Оренбурге , то зрЯплата не похудеет)))
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:03
    Оправдываться — значит уже на половину признать себя виновным! Не помню откуда это
    g4mew8gp6yzk
    g4mew8gp6yzk
    вчера в 14:54
    Чего только не придумают московские.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 14:53
    Не бездарный вымысел, а гипотетическое зазеркалье.
    tec674566r8v
    tec674566r8v
    вчера в 14:47
    С такой зарплатой так себя вести невозможно, можно в Оренбурге оказаться.
    pa8zfnwcmpa4
    pa8zfnwcmpa4
    вчера в 14:43
    Маловероятная история, он не настолько бессмертный, чтоб так поступить
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 14:23
    Дыма без огня не бывает.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:23
    Я и говорил, что вымысел, причём глупейший. Каким бы не был Глушенков, какие бы он планы не строил против тренера, против команды, но он профессионал и хорошо знает к каким последствиям может привести нарушение договора по контракту. Либо у него не всё в порядке в голове.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:16
    Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так и думал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже не сомневался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:09
    Экспертное мнение г. Медведева - который и сам порой , не прочь чего ни будь выдумывать...)
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 14:04, ред.
    Опять дымит а пожара нет? Ну-ну. Конечно весь этот шум начался после поражения от Спартака только и всё. Как же иначе, ведь раньше никому не проигрывали... хотя постойте-ка... Ну а вообще конечно когда история по реальным событиям очень часто она кажется не такой захватывающей и оригинальной как вымышленная, поэтому как вымысел она конечно бездарная, зато как правда очень даже норм
    Гость
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