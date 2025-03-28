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«Осасуна» намерена оспорить матч против «Барселоны» из-за участия Иньиго

вчера, 14:24
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Осасуна» рассматривает возможность обжалования результата матча с «Барселоной» (0:3).

Представители «красных» считают, что игрок каталонского клуба Иньиго Мартинес не должен был участвовать в матче, поскольку ранее был отстранен от участия в сборной Испании по причине травмы. Клуб намерен запросить у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) информацию о статусе игрока.

В «Осасуне» полагают, что «Барселона» могла нарушить регламент ФИФА, касающийся периода восстановления после травмы для игроков, вызываемых в сборную. Согласно этому регламенту, футболист не имеет права выступать за клуб в течение пяти дней после последнего матча международного окна, которое состоялось 23 марта. Исключение из этого правила возможно, если федерация официально освободила игрока от участия в сборной.

Если такого освобождения не было, а Иньиго Мартинес не смог принять участие в матчах сборной из-за травмы, то наваррский клуб считает, что он не имел права выходить на поле.

Напомним, что Иньиго Мартинес пропустил мартовские матчи сборной Испании в 1/4 финала Лиги наций против Нидерландов из-за проблем с коленом.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Это просто предположения фанатов Барсы) на самом деле Пересу нужна конкурентоспособная Барса, он в первую очередь бизнесмен, и понимает, без Каталонцев к ла лиге не будет никакого интереса, как и без Реала. Он даже помог Барсе зарегистрировать Ольмо, и еще были моменты где Реал то ли единственный, то ли 1 из не многих кто не имел претензии к Барселоне по поводу трансферов итд.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:40
Гадить в сторону Барселоны Перес умеет лучше всех.
Bryan
Bryan
вчера в 18:01
Между матчем Испания – Нидерланды и «Барселона» – «Осасуна» прошло всего 4 дня, но в Федерации футбола Испании сообщили, что Иньиго Мартинес был освобожден от игры за сборную еще 17 марта, следовательно у «Осасуны» нет оснований оспаривать результат проигранного поединка.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:59
Да какой бы там вердикт не вынесет Ла лига, Перес по любому всё купил))
Futurista
Futurista
вчера в 17:24, ред.
Закон суров, но справедлив...
баранку Барсе...пусть с юристами своими разбирается...
Niagara
Niagara
вчера в 16:28, ред.
осасуне должно быть фиолетово участие Мартинеса, он же не форвард и не забил им трешку, чо ноют?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:56
Барса разберется с осасуной))
Vilar
Vilar
вчера в 15:35
А я Осасуну не осуждаю. Да, вроде некрасиво, проиграли по делу, но для кого и для какого случая этот регламент и это правило? Наверное, если бы наоборот, соблюдая всё зеркально: проиграла Барса и подала жалобу согласно регламента, возмущались бы болельщики Барсы и смеялись бы над руководством Барсы???
RM_35
RM_35
вчера в 15:10
проиграли по делу, так че уже придумывать всякое!!
а барса правильно сделала: придумали травму игрока, что бы не отпускать в сборную!!
надо вообще клубам предоставлять право на отпускать или не отпускать игрока в сборную, по договоренности с игроком конечно же!!!
89ddahuua5e9
89ddahuua5e9
вчера в 15:09
Бесполезное дело затеяла Осасуна.
sv_1969
sv_1969 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:05
Это называется не мытьем, так катанием
Вещий
Вещий
вчера в 14:56
Не по мужски поступает Осасуна...:)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:56
А вот это уже интересно...
Брулин
Брулин
вчера в 14:54
Куча каких-то тупых правил и ограничений! Ну не мог игрок вчера играть, плохо себя чувствовал. А сегодня норм, и сыграл. Зачем здесь какие-то регламенты рисовать
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:45
Вряд ли у Осасуны , даже близко чего ни будь из этого получится , но стоит ли осуждать за это наваррскую команду - профессиональный футбольный клуб использует все законные методы , для достижения положительного для себя результата.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:43
А зачем это Осасуне?
Перес может объяснить.
112910415
112910415
вчера в 14:35
Осасуна тоже будет всё оспаривать ?
протон
протон
вчера в 14:25
Испанский стыд от Осасуны
Гость
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