«Осасуна» намерена оспорить матч против «Барселоны» из-за участия Иньиго

«Осасуна» рассматривает возможность обжалования результата матча с «Барселоной» (0:3).
Представители «красных» считают, что игрок каталонского клуба Иньиго Мартинес не должен был участвовать в матче, поскольку ранее был отстранен от участия в сборной Испании по причине травмы. Клуб намерен запросить у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) информацию о статусе игрока.
В «Осасуне» полагают, что «Барселона» могла нарушить регламент ФИФА, касающийся периода восстановления после травмы для игроков, вызываемых в сборную. Согласно этому регламенту, футболист не имеет права выступать за клуб в течение пяти дней после последнего матча международного окна, которое состоялось 23 марта. Исключение из этого правила возможно, если федерация официально освободила игрока от участия в сборной.
Если такого освобождения не было, а Иньиго Мартинес не смог принять участие в матчах сборной из-за травмы, то наваррский клуб считает, что он не имел права выходить на поле.
Напомним, что Иньиго Мартинес пропустил мартовские матчи сборной Испании в 1/4 финала Лиги наций против Нидерландов из-за проблем с коленом.
баранку Барсе...пусть с юристами своими разбирается...
баранку Барсе...пусть с юристами своими разбирается...
а барса правильно сделала: придумали травму игрока, что бы не отпускать в сборную!!
надо вообще клубам предоставлять право на отпускать или не отпускать игрока в сборную, по договоренности с игроком конечно же!!!
а барса правильно сделала: придумали травму игрока, что бы не отпускать в сборную!!
надо вообще клубам предоставлять право на отпускать или не отпускать игрока в сборную, по договоренности с игроком конечно же!!!
Перес может объяснить.
Перес может объяснить.