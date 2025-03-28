«Осасуна» намерена оспорить матч против «Барселоны» из-за участия Иньиго

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вчера, 14:24

«Осасуна» рассматривает возможность обжалования результата матча с «Барселоной» (0:3).

Представители «красных» считают, что игрок каталонского клуба не должен был участвовать в матче, поскольку ранее был отстранен от участия в сборной Испании по причине травмы. Клуб намерен запросить у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) информацию о статусе игрока.

В «Осасуне» полагают, что «Барселона» могла нарушить регламент ФИФА , касающийся периода восстановления после травмы для игроков, вызываемых в сборную. Согласно этому регламенту, футболист не имеет права выступать за клуб в течение пяти дней после последнего матча международного окна, которое состоялось 23 марта. Исключение из этого правила возможно, если федерация официально освободила игрока от участия в сборной.

Если такого освобождения не было, а Иньиго Мартинес не смог принять участие в матчах сборной из-за травмы, то наваррский клуб считает, что он не имел права выходить на поле.

Напомним, что Иньиго Мартинес пропустил мартовские матчи сборной Испании в 1/4 финала Лиги наций против Нидерландов из-за проблем с коленом.