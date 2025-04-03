CSD встал на сторону «Барселоны» в споре с Ла Лигой

В споре с Ла Лигой по поводу регистрации игроков «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора победили «сине-гранатовые». Высший совет по спорту вынес решение в пользу клуба.
CSD подтвердил, что оба игрока останутся зарегистрированными до конца сезона.
Ла Лига и RFEF утверждают, что Комиссия по мониторингу не принимала решение, а скорее подтвердила или ратифицировала другие предыдущие соглашения, принятые компетентными органами.
Однако прочтение обсуждаемого соглашения ясно и четко показывает, что Комиссия по мониторингу не подтвердила, не ратифицировала и не выполнила соглашения, принятые Ла Лигой или RFEF, а скорее прямо согласилась не выдавать окончательную лицензию, запрошенную «Барселоной» для Дани Ольмо и Пау Виктора.
У Ла Лиги есть право обжаловать это решение в судах общей юрисдикции.
В прессе можно изображать что угодно, а дела вести так как им выгодно. Умные люди знают такие хитрости!
Нас не проведёшь!
Барса когда изображала жертву? Им мешают регистрировать своих воспитанников. Кому так надо их валить? Барселона показала на поле, что может когда угодно обыграть Мадрид и всех остальных.
Сегодня они делают это исключительно красиво!
В прессе можно изображать что угодно, а дела вести так как им выгодно. Умные люди знают такие хитрости!
Нас не проведёшь!
Барса когда изображала жертву? Им мешают регистрировать своих воспитанников. Кому так надо их валить? Барселона показала на поле, что может когда угодно обыграть Мадрид и всех остальных.
Сегодня они делают это исключительно красиво!
А когда Барселону оставляли в покое?
А когда Барселону оставляли в покое?
Нужно побеждать на поле! Ольмо и Пау воспитанники Барселоны. Кто ставит палки в колёса Барселоны?
Почитайте историю каталонского клуба. Чего подвергся клуб за время существования от лиц из столицы Испании.
Вопреки всему они становились только сильнее!
Нужно побеждать на поле! Ольмо и Пау воспитанники Барселоны. Кто ставит палки в колёса Барселоны?
Почитайте историю каталонского клуба. Чего подвергся клуб за время существования от лиц из столицы Испании.
Вопреки всему они становились только сильнее!
Зачем подавать заведомо проигрышные иски?
Зачем подавать заведомо проигрышные иски?
А конкретно это означает, что если нет возможности перелить 40000 баллов в 30000-35000 очков, то мы просто сливаемся сами и дальше предаёмся грёзам о каком-то там далёком и прекрасном декабре)))
А конкретно это означает, что если нет возможности перелить 40000 баллов в 30000-35000 очков, то мы просто сливаемся сами и дальше предаёмся грёзам о каком-то там далёком и прекрасном декабре)))