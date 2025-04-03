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CSD встал на сторону «Барселоны» в споре с Ла Лигой

вчера, 15:54

В споре с Ла Лигой по поводу регистрации игроков «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора победили «сине-гранатовые». Высший совет по спорту вынес решение в пользу клуба.

CSD подтвердил, что оба игрока останутся зарегистрированными до конца сезона.

Ла Лига и RFEF утверждают, что Комиссия по мониторингу не принимала решение, а скорее подтвердила или ратифицировала другие предыдущие соглашения, принятые компетентными органами.

Однако прочтение обсуждаемого соглашения ясно и четко показывает, что Комиссия по мониторингу не подтвердила, не ратифицировала и не выполнила соглашения, принятые Ла Лигой или RFEF, а скорее прямо согласилась не выдавать окончательную лицензию, запрошенную «Барселоной» для Дани Ольмо и Пау Виктора.

У Ла Лиги есть право обжаловать это решение в судах общей юрисдикции.

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 00:41
Видимо,сюда успел занести...
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:51
Почитай историю Барселоны, через что им приходилось пройти. Просто сравни истории! Вопреки всему беспределу в отношении них из столицы они бились.
В прессе можно изображать что угодно, а дела вести так как им выгодно. Умные люди знают такие хитрости!
Нас не проведёшь!
Барса когда изображала жертву? Им мешают регистрировать своих воспитанников. Кому так надо их валить? Барселона показала на поле, что может когда угодно обыграть Мадрид и всех остальных.
Сегодня они делают это исключительно красиво!
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga____05 (раскрыть)
вчера в 22:42
Глава ла лиги почти каждый день публично собачится с Пересом в прессе) сколько комментариев от него было в адрес клуба, Переса, Анчи. Сколько спорных решений. Но нет, как всегда одна и таже пластинка у вас, Барселону все топят, Перес всё покупает. Да от этого просто тошнит уже. Это просто беспомощность) может хватит жертву изображать
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:37
Перес всё купил
112910415
112910415
вчера в 19:40
ну вот и так порой бывает
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 18:46
Ну потому что глава Ла Лиги ярый фанат Мадрида.
А когда Барселону оставляли в покое?
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:43
Сначала ходят в кабинеты, а потом появляются подобные новости о травле.
Нужно побеждать на поле! Ольмо и Пау воспитанники Барселоны. Кто ставит палки в колёса Барселоны?
Почитайте историю каталонского клуба. Чего подвергся клуб за время существования от лиц из столицы Испании.
Вопреки всему они становились только сильнее!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:46
Не понятно - что это? Неграмотность юристов Ла Лиги? Если не ошибаюсь, это уже не первая отмена решений Ла Лиги.
Зачем подавать заведомо проигрышные иски?
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:18, ред.
Что и требовалось доказать. Барселона, как всегда, нигде, не в чем не виновата. Ну, а Лапорта уже наверное тропинку протоптал в нужные кабинеты.
6dkd2ec4td7x
6dkd2ec4td7x
вчера в 16:00, ред.
Тактика меняется от текущей ситуации

А конкретно это означает, что если нет возможности перелить 40000 баллов в 30000-35000 очков, то мы просто сливаемся сами и дальше предаёмся грёзам о каком-то там далёком и прекрасном декабре)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:59
протон
протон
вчера в 15:55
Лапорта в очередной раз нагнул Тебаса, представляю как сейчас горит у последнего
Гость
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