CSD встал на сторону «Барселоны» в споре с Ла Лигой

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вчера, 15:54

В споре с Ла Лигой по поводу регистрации игроков «Барселоны» и победили «сине-гранатовые». Высший совет по спорту вынес решение в пользу клуба.

CSD подтвердил, что оба игрока останутся зарегистрированными до конца сезона.

Ла Лига и RFEF утверждают, что Комиссия по мониторингу не принимала решение, а скорее подтвердила или ратифицировала другие предыдущие соглашения, принятые компетентными органами. Однако прочтение обсуждаемого соглашения ясно и четко показывает, что Комиссия по мониторингу не подтвердила, не ратифицировала и не выполнила соглашения, принятые Ла Лигой или RFEF, а скорее прямо согласилась не выдавать окончательную лицензию, запрошенную «Барселоной» для Дани Ольмо и Пау Виктора.

У Ла Лиги есть право обжаловать это решение в судах общей юрисдикции.