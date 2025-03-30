Многих арбитров РПЛ обвинили в мошенничестве. Готовятся серьёзные уголовные дела

1743340324

сегодня, 16:12

Странные практики в российском футболе.

Следователей заинтересовал не только судья Безбородов

Губернатор Самарской области Федорищев запустил серию событий, которая должна привести арбитров в суды. А пока следователи собирают доказательства. Глава региона, где базируются «Крылья Советов», заявил, что 10 клубов РПЛ работают с арбитрами. Ловко выбранное число. Позволяет вывести за скобки «Краснодар», «Зенит» и четыре больших клуба из Москвы. Или включить кого-то одного, убрав «Ахмат» или, например, «Рубин».

Федорищев заявил, что некие люди заявили ему о долге «Крыльев Советов» в 36 миллионов рублей перед судьями. Затем появился слух, который никто из РФС и судейского комитета не стал опровергать, что следователи будут обвинять арбитров не в классической коррупции, а в мошенничестве. Статья серьезная. Правоохранители на данном этапе следствия молчат. А инсайдеры работают. Похоже, арбитры РПЛ придумали схему из анекдота.

Некоторые судьи брали деньги у представителей двух клубов. Старались работать непредвзято, насколько возможно с их уровнем квалификации. А после матча обе стороны радовались, ведь не видели перекоса, который доводилось наблюдать в РПЛ в прошлом. А если клубы не платили деньги, то им мгновенно мстили? Нельзя исключать такой вариант. Глава судейского комитета Павел Каманцев заявил, что в РФС уже оценивали три поединка.

«Химки» – «Крылья Советов», «Пари НН» – «Крылья Советов», а также свежий матч «Динамо» Махачкала против клуба из Нижнего Новгорода. После матча «Химок», который случился в 2022 году, судья Матюнин не прошел проверку на полиграфе и был отстранен. Хотя арбитр грозился подавать в суд на журналиста, который писал о внутренних деталях разбирательства, никакого иска не было. Зато отстраненный РФС судья завершил карьеру.

Существовала практика «премий» для арбитров от клубов

Зарплату рефери в РПЛ платят сами команды. Фонд, который предоставляет законные выплаты судьям, в основном наполняют клубы. Сомнительная практика, которая позволяла некоторым клубам идти дальше. Павел Каманцев говорит, что в низших лигах выплачивали «вознаграждение». До матча судьи не контактировали с руководителями отдельных клубов. Потом работали, после чего им могли выплатить определенную сумму.

Глупую практику не пресекали, пока не пришел Хачатурянц. Бывший босс РПЛ выгнал многих рефери. В том числе тех, кто работал на матчах «Чайки». И один из арбитров, который брал выплаты после матчей скандального клуба, прощен РФС . Рафаэль Шафеев перечислил эти деньги на благотворительность. В прошлом сезоне у него 15 игр в РПЛ , а в этом 5 поединков. Также была проблема с оплатой работы бригад в спаррингах.

Понятно, что труд арбитров в товарищеских матчах должен оплачиваться. Но смущает, что можно часть денег провести официально через РФС , а остальное выдать в конверте. Когда судьи постоянно общаются с представителями клубов, риск коррупции вырастает. Эффективнее система, где судьям запрещается общаться с представителями клубов вне стадионов. Тогда не будет видео из ресторанов с бутылками водки на столе.

Если в РФС и РПЛ после нового большого скандала и всех предыдущих мелких отстранений хотят навести порядок с судейством, то есть выход. Фонд зарплат рефери должен наполняться за счет заработков лиги, а не клубов. Тут помогут телевизионные права или рекламные поступления. Также очевидно, что слишком вяло проверяют финансовое положение рефери. Аудит должен быть ежегодным и включать бизнес родственников.

Переписать коррупционные деньги на жену – классика жанра. В какого казнокрада не плюнь на планете – у всех родственники гении бизнеса. В футболе контроль осуществлять легче. Арбитры не настолько богатые, что могут иметь доступ к выводу капитала. Пока тактика «понять и простить». Каманцев поверил некоторым арбитрам, которым в «Чайке» выписали «бонусы» после матчей. Сошлись, что эти деньги были «чаевыми».

Серб Мажич не является авторитетом для арбитров РПЛ

Не нравится одно совпадение. Безбородов на праздновании дня рождения заявил, что после завершения карьеры хочет занять пост серба Мажича. Сразу после этого вспомнили давние комментарии судьи, оставленные в одном из мессенджеров. Безбородов показал свой возраст. Думал, что пишет анонимно, но делал это под своей фамилией. Назвал бывшего коллегу «говнолапочкиным», а также нахваливал собственную работу.

Смешной эпизод, после чего Безбородова убрали до конца сезона. Также говорили об опозданиях и загадочном сокрытии важной информации. Уже тогда понимали, что всплывет история о мошенничестве? Проблема многих футбольных арбитров, не только из РПЛ – у многих залежи скелетов в шкафах. Часто можно отстранить просто из-за плохих оценок по итогам матчей с ошибками. Но ещё проще вспомнить один из многих грехов.

Святые в этой профессии встречаются редко. Виноваты и арбитры, и вся система. Если годами разрешали платить «бонусы» после матчей в низших лигах, где гарантия, что такого не было в РПЛ ? Если у «Крыльев Советов» 36 миллионов рублей «задолженности», то какой объем выплат рефери от двух команд? Арбитры РПЛ вечно жаловались на зарплаты. С лета главному будут платить за игру 214 тысяч рублей, ассистентам по 107 тысяч.

Посидел полтора часа перед мониторами VAR – получил сто тысяч. Даже с нынешним окладом Карасёв только за матчи в РПЛ в прошлом сезоне получил 3.4 миллиона рублей. А ведь есть еще ежемесячная зарплата. А если десять клубов РПЛ скидывались и выплачивали многим рефери миллионы рублей, то следователи легко найдут финансовые следы в имуществе арбитров и их семей. Но кто мешал вскрыть гнойник намного раньше?

Плохо, что позиция у боссов РФС и РПЛ простая: все вопросы к правоохранителям. Дела можно возбуждать без обращений. Поэтому никто из футбольных властей не писал заявления и не ходил с полученной информацией в прокуратуру. А у следователей всегда полно работы. Сами они за судьями слежку не устроят. Нужен был пинок от губернатора, чтобы в осиное гнездо наведались со стаканчиком бензина. Но вердикт важнее всего.

Очевидно, что серб Мажич, глава арбитров, просто зарабатывает в России. Его не волнует коррупция, хотя выгодно иметь компромат на видных арбитров, которые могут занять его должность. В результате все боссы футбола спокойно говорят о коррупции в судействе, как о факте. Но подчеркивают, что это дело прокуратуры и суда. Странная позиция. Внутреннюю кухню в любой конторе лучше знают её работники, а не самарские следователи.