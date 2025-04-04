Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в соцсетях сообщил о том, что покинет клуб после окончания нынешнего сезона.
Бельгиец перешёл в команду в августе 2015 года из «Вольфсбурга». Летом истечёт действующий контракт хавбека.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в соцсетях сообщил о том, что покинет клуб после окончания нынешнего сезона.
Бельгиец перешёл в команду в августе 2015 года из «Вольфсбурга». Летом истечёт действующий контракт хавбека.
Да, в этом сезоне Кевин заметно сдал, но сколько лет он был мотором и мозгом этой команды!!! Гений!!!
Интересно, где решит продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в США? Хотя, с его уровнем, может спокойно еще пару лет в СерииА попылить! В Интере например сменить Мхитаряна, или в Милан перейти и сразу же стать там основным дирижером!
Да, в этом сезоне Кевин заметно сдал, но сколько лет он был мотором и мозгом этой команды!!! Гений!!!
Интересно, где решит продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в США? Хотя, с его уровнем, может спокойно еще пару лет в СерииА попылить! В Интере например сменить Мхитаряна, или в Милан перейти и сразу же стать там основным дирижером!
Всем спасибо, всё понравилось, спектакль окончен! - так должно быть
Всем спасибо, всё понравилось, спектакль окончен! - так должно быть