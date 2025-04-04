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Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона

вчера, 14:08

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в соцсетях сообщил о том, что покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

Бельгиец перешёл в команду в августе 2015 года из «Вольфсбурга». Летом истечёт действующий контракт хавбека.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:23
Грамотный, техничный игрок , но годы идут нужно вовремя уходить..
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:12
Страшный сон Ман.Сити и Бруну Фернандеша
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 20:42
Вот и его время пришло..
shur
shur ответ Pavel 386 (раскрыть)
вчера в 19:49
...Старина, вот версия с телефона, а там в отличие от зелёного цвета фамилия в толсто чёрном фоне ! Жмёшь и вуаля,лукавишь Бро или ленишься! Хорошего вечерка и футбола!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:45
Легенда МС и АПЛ. Уходит победителем ЛЧ. Жаль, что Агуэро, Сильва и другие легенды МС не смогли выиграть ЛЧ.
Pavel 386
Pavel 386 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:37
с телефона не так быстро находишь инфу по игроку.
И мое мнение что клуб всё таки тоже дал ему вторую славу и поэтому на мой взгляд они могли рассчитывать что хоть минимальную сумму получать от его трансфера.
Вуаля!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:01
Это потому что модрич развивается, а этот посчитвл, что уже все.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:36
Довели мужика... Себе только хуже сделали.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:28
А ведь ещё в прошлом году в январе, только оправившись от травмы, вышел на замену и преобразил игру Сити
Джохар Ву
Джохар Ву ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:12
Вряд-ли клубы серии А смогут его себе позволить с такой зп
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:08
Легендарный игрок для Ман Сити, без преувеличения. Полузащитник из категории умных футболистов, наравне с такими легендами как Хави, Иньеста, Кроос, Модрич... Важность таких игроков для команды трудно переоценить. Можно иметь отличную линию нападения, но без таких игроков-дирижёров толку от этого нападения не много. Красивая игра, красивая карьера!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:04
КДБ легенда МС да и АПЛ!Жаль что травмы не дали ему полностью раскрыть свой потенциал!Умница со светлой головой!Думаю фаны МС будут его долго вспоминать!
Крутой камерунец
Крутой камерунец
вчера в 16:03
Это он плакал перед матчем с Эвертоном? И вообще который всё время плачет, да?
truffagldino
truffagldino
вчера в 15:58
В 33 года играть и играть надо, так что увидим в другом клубе.
Вещий
Вещий
вчера в 15:54
Только уважение к клубу и фанатам.... Очень грустная новость.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:52
Хороший футболист, легенда футбола, жалко что его время в качестве игрока проходит, время не щадит никого, кроме Модрича
протон
протон
вчера в 15:47
Наверное лучший футболист в истории Ман Сити:

106+174 за 413 матчей
Из них:
70+118 за 277 матчей в АПЛ🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
18+29 за 72 матча в Лиге Чемпионов💫
10+19 в 33 матчах Кубка Англии (оформил 1+1 против Уотфорда и 2 ассиста против МЮ в финалах)

Ассистов в ЛЧ кстати столько же, сколько у Иньесты и Бензема (все в топ-10 лучших) и больше, чем у Рибери (25) и "Короля ассистов" Озила (24)

🏆 6х Чемпион АПЛ
🏆 2х Кубок Англии
🏆 5х Кубок Лиги
🏆 2х Суперкубка Англии
🥇 1х Лига Чемпионов👏👏👏

Двигатель и главный креативщик команды
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:44
Спасибо за фантастическую игру, легенда!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:27
кроме КДБ, надо Ковачича и Бернарду Силвой расстаться.
и подписать полузащитника Милана Тейани Рейндерса.
раньше Гвардиола отпускал недовольных игроков, чтобы они не ныли в раздевалке и не филонили в играх.
примеру, Альварес.
в Сити есть и будут игроки, которые понимают, что есть конкуренция и есть ротация, поэтому готовы получать меньше игрового времени, чем хотели бы.
теперь есть те, которые играли важную роль в команде, но в силу возраста пора расставаться.
МанСити надо думать что лучше для команды и клуба.
в летом узнаем, какок решение примет Де Брюйне.
может, в саудовский клуб на шабашку, а может в МЛС.
лучший вариант - вернутся в родной Гент.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:23
Правильное решение. На фоне постоянных заголовков в сми "кто-то там на замену КДБ" и подобное пытаться поправить здоровье и показывать лучшего себя... ну, немного жалкие чувства вызывает, и это не то что Кевину нужно терпеть.
Всем спасибо, всё понравилось, спектакль окончен! - так должно быть
Nety
Nety ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 15:21
Озил в прайме чем хуже
drug01
drug01
вчера в 15:16
Неужели покинет футбол совсем?
shur
shur
вчера в 15:11
...необычайно талантливый игрок,смотрящийся на поле,умный, не
жадный до мяча распасовщик, светлые мозги Ман Сити! Спасибо
приятель за свою красивую и полезную игру в Клубе!!!
shur
shur ответ Pavel 386 (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
...легким движением мышки наводим курсор на фамилию,отмеченную зелёным цветом и вуаля Возраст Христа!
А во вторых заслужил уйти так как подобает лучшему из лучших,
в третьих не считаем чужих денег,своих не будет!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:46
Безусловно вписал свое имя в историю МС и точно будет одной из легенд клуба!!!
Да, в этом сезоне Кевин заметно сдал, но сколько лет он был мотором и мозгом этой команды!!! Гений!!!
Интересно, где решит продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в США? Хотя, с его уровнем, может спокойно еще пару лет в СерииА попылить! В Интере например сменить Мхитаряна, или в Милан перейти и сразу же стать там основным дирижером!
Pavel 386
Pavel 386
вчера в 14:43
Всем привет. Обращение к автору данного поста (что бы не гуглить) могли бы и написать возраст игрока!!!
А так конечно ДеБрюйне тоже хорош, клуб за него вообще не чего не получит. Я так понимаю он же не карьеру заканчивает а просто уходит из МС так как он физически не тянет английский чемпионат!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:32
Все проходит. Вот и десятилетка Кевина в МС закачивается. Конечно болельщики проводят его с благодарностью.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:31
лучший игрок в истории Сити абсолютный чемпион))))
рано или поздно это должно было случиться.
но где бы ты не был, Кевин, поклонники МС будут помнить и уважать тебя!
удачи тебе!
Брулин
Брулин
вчера в 14:18
В прайме - величайший полузащитник в истории АПЛ. будем скучать
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