Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона

1743764897

вчера, 14:08

Полузащитник «Манчестер Сити» в соцсетях сообщил о том, что покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

Бельгиец перешёл в команду в августе 2015 года из «Вольфсбурга». Летом истечёт действующий контракт хавбека.